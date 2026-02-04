Retraite : découvrez les 3 pièges de février qui pourraient réduire votre nouvelle pension

résumé d’ouverture — le mois de février pourrait redistribuer les cartes de votre pension. En clair, même si la base progresse de 0,9 %, tout n’est pas gagné : les pièges de la CSG, le gel de la retraite complémentaire et quelques mécanismes fiscaux peuvent réduire, voire annuler, cette hausse. Je vous propose un regard clair, sans jargon, pour comprendre ce qui vous attend et comment vérifier chaque chiffre, comme on vérifie une facture avant de payer à la volée.

En bref :

revalorisation base de 0,9 % visible dès le virement du 9 février 2026 pour le régime général

de 0,9 % visible dès le virement du 9 février 2026 pour le régime général complémentaire Agirc-Arrco gelée à 0 % jusqu’à fin 2026, limitant le gain réel à environ +0,6 %

gelée à 0 % jusqu’à fin 2026, limitant le gain réel à environ +0,6 % CSG sur vos pensions peut changer de tranche et effacer la hausse si votre Revenu Fiscal de Référence franchit un seuil

sur vos pensions peut changer de tranche et effacer la hausse si votre Revenu Fiscal de Référence franchit un seuil pour vérifier, multipliez votre ancienne pension de base brute par 1,009 et comparez le résultat au nouveau brut

Pour ceux qui s’interrogent sur les chiffres et le calendrier, je vous propose de décoder les pièges, pas à pas — et avec quelques exemples concrets autour d’un café.

Piège Effet sur la pension Illustration Gel de la complémentaire ≈ +0,6 % sur la pension totale Un privé ayant 1500 € total voit ~9 € de hausse Changement de CSG peut annuler ou dépasser la hausse Avec 1 500 € brut, une hausse éventuelle de 42 € de prélèvements Calcul de vérification nécessaire pour confirmer le montant Brut × 1,009 doit correspondre au nouveau brut

Un petit détour par l’actualité de février : la CNAV et les régimes publics ont officialisé la hausse de base, mais le calendrier des versements et les régularisations accentuent les écarts entre le brut et le net. Pour les fonctionnaires, le calendrier est légèrement différent selon la caisse régionale, mais le principe reste le même : janvier correspond à l’ancien montant et février porte la revalorisation. Et pour les salariés du privé, la situation est plus complexe encore, car la Agirc-Arrco ne bouge pas en février, mais son effet apparaît sur les mois suivants.

février 2026 : le moment de vérité pour votre pension revalorisée

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, la hausse de 0,9 % s’applique à la pension de base pour les régimes concernés. Toutefois, peu de retraités voient ce Δ apparaître immédiatement sur leur compte, car le virement de janvier représente le montant dû pour décembre, et le vrai nouveau montant est versé début février. Concrètement, le virement du 9 février 2026 est la première pension de base revalorisée pour le régime général. Pour les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, le calendrier varie légèrement, mais la logique est identique : le mois de février apporte le vrai chiffre.

Voici comment je vois les trois pièges les plus importants, expliqués comme si nous étions autour d’un café :

Piège n°1 : la complémentaire gelée réduit la hausse réelle à 0,6 %

Pour les anciens salariés du privé affiliés à l’Agirc-Arrco, le gel est en place depuis novembre 2025 et dure jusqu’en octobre 2026. Le calcul simple : une pension totale composée d’environ un tiers de retraite de base et deux tiers de complémentaire voit sa hausse limitée. En chiffres concrets :

pension totale de 1 500 € (base 1 000 € + complémentaire 500 €) → gain réel d’environ 9 € par mois

pension totale de 1 000 € (base 700 € + complémentaire 300 €) → gain d’environ 6,30 €

Ce gel est décidé par les partenaires sociaux et n’est pas une décision unilatérale de l’État. La prochaine revalorisation éventuelle n’interviendra pas avant novembre 2026. Pour ceux qui veulent vérifier eux-mêmes, regardez le montant brut de base et comparez-le au brut annoncé par la banque.

Piège n°2 : le changement de CSG qui peut effacer la hausse

La CSG, prélevée sur les pensions, est recalculée chaque année selon le Revenu Fiscal de Référence. En 2026, les seuils ont été revalorisés de 1,8 %, mais les pensions ont progressé plus vite, ce qui peut faire franchir des seuils et basculer dans une tranche plus élevée. Le passage de 3,8 % à 6,6 % peut se traduire par +42 € de prélèvements mensuels sur une pension brute de 1 500 €. Autant dire que la hausse brute peut être entièrement neutralisée, voire dépassée, par ce changement de CSG.

0 % exonération totale : RFR ≤ 13 048 € (personne seule) ou ≤ 20 016 € (couple)

3,8 % taux réduit : RFR ≤ 17 056 € (personne seule) ou ≤ 26 166 € (couple)

6,6 % taux intermédiaire : seuils supérieurs

8,3 % taux plein : dépassement important du seuil

Important : le nouveau taux CSG s’applique sur la pension de base à partir du virement de février et sur la complémentaire Agirc-Arrco à partir de mars 2026. Le lissage protège les bascules faibles sur le taux réduit, mais ne compense pas une double progression qui franchit deux années consécutives le seuil.

Pour déterminer où vous vous situez, regardez votre dernier avis d’impôt et calculez votre Revenu Fiscal de Référence. Si vous constatez un dépassement sur deux années, il est possible que votre taux monte durablement. Sinon, vous pouvez contester auprès de votre caisse.

Pour mieux comprendre les mécanismes, vous pouvez aussi explorer des ressources dédiées, par exemple via le simulateur officiel, afin de confronter les chiffres à votre situation personnelle. Vous pouvez aussi réfléchir à votre planification de la retraite pour ajuster vos choix d’épargne et de dépense.

Piège n°3 : le calcul que personne ne fait pour vérifier son montant

Beaucoup se contentent du net affiché sur le relevé sans le confronter au calcul du nouveau brut. Voici comment faire, étape par étape :

retrouvez votre montant brut de pension de base de décembre 2025 sur lassuranceretraite.fr ou sur votre relevé papier multipliez ce montant par 1,009; le résultat correspond à votre nouvelle pension de base brute comparez ce brut au montant net affiché sur votre relevé de février et cherchez les écarts

Si vous êtes salarié du privé, ne comparez que la base : la complémentaire Agirc-Arrco ne doit pas changer en février. Si vous observez une baisse sur cette partie, signalez-le rapidement à votre caisse. Pour les fonctionnaires concernés par la CNRACL, la revalorisation est déjà effective sur le versement fin janvier 2026, et le virement de février doit contenir le bon montant.

Ce qu’il faut faire dès réception du virement de février :

connectez-vous à votre espace personnel pour vérifier le calcul brut × 1,009 comparez le net de février au net de décembre 2025 et vérifiez l’impact de la CSG si vous basculez au taux intermédiaire ou plein, vérifiez l’historique de vos revenus pour confirmer le dépassement sur deux années pour les anciens salariés du privé, surveillez le mois de mars et le passage du nouveau taux sur la complémentaire

Pour ceux qui veulent aller plus loin, des ressources supplémentaires et des simulateurs existent, et vous pouvez les mobiliser dès maintenant pour sécuriser votre retraite et votre pension.

En pratique, deux concepts clés à garder en tête : épargne et planification pour la sécurité sociale et la retraite. Si vous préparez une retraite anticipée ou un départ progressif, vous serez peut-être confronté à des chiffres similaires, et il vous faudra anticiper les variations de CSG et de base.

Pour ceux qui veulent approfondir, voici quelques ressources utiles : ma stratégie pour combler les trimestres manquants et simulateur utile pour les départs anticipés.

La réalité, c’est que février 2026 peut être l’occasion de réajuster votre plan financier en toute connaissance de cause. Les chiffres bougent, mais la clé est de vérifier, comparer et anticiper. Si vous vous posez des questions sur votre situation personnelle, n’hésitez pas à consulter les liens internes et à utiliser les outils dédiés pour estimer précisément votre nouvelle pension. La sécurité sociale et la retraite restent des sujets accessibles lorsque l’on prend le temps de les explorer.

Pour aller plus loin dans votre réflexion, je vous invite aussi à explorer des pistes de planification et d’épargne adaptées à votre parcours professionnel et familial. Et rappelez-vous : l’objectif demeure une retraite sereine, sans surprise, avec une pension qui correspond à vos années de travail et à vos choix de vie.

En résumé, la vigilance sur février 2026 s’impose : retraite, pension, pièges, février, réduction, nouvelle pension, épargne, planification, sécurité sociale, retraite anticipée restent au cœur du calcul et de la vérification personnelle. Prenez le temps de vérifier vos chiffres, de comparer les montants et d’ajuster votre plan si nécessaire — votre avenir en dépend, et votre tranquillité aussi.

Dernier mot, comme on dirait autour d’un café : la retraite est un sujet vivant, qui évolue avec les règles et les revenus. En restant informé et en vérifiant chaque étape, vous vous assurez d’obtenir la pension qui correspond à votre parcours et à vos projets, sans stress inutile.

