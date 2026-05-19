Retraite : une pension sur neuf comporte une erreur – nos conseils pour la corriger

Retraite et pension : une erreur peut remettre en cause votre droit et votre revalorisation, et 2026 n’échappe pas à cette réalité. Vous vous demandez peut-être comment une pension sur neuf peut se glisser avec une erreur et ce que cela signifie concrètement pour votre budget mensuel et vos droits acquis. Les chiffres publiés par la Cour des comptes montrent que, sur le régime général, les irrégularités touchent une part non négligeable des prestations et que les montants concernés peuvent être lourds sur le long terme. Cet article vous propose des conseils clairs et des exemples concrets pour éviter les pièges et corriger rapidement une anomalie.

Élément Signification Impact potentiel erreurs de calcul à la liquidation mauvaise somme attribuée lors de la mise à jour des droits pertes financières sur la durée de perception relevé de carrière incomplet trimestres ou périodes manquantes retard ou réduction du taux plein erreurs sur les périodes enfants / congés manques de trimestres pour maternité, enfance, chômage droit dérivé ou droits propres incomplets pension de réversion / prestations complémentaires révisions non alignées entre régimes montants erronés et retours financiers retardés

Pour contextualiser, la Cour des comptes indique qu’en 2025, une pension sur neuf calculée par la CNAV comportait au moins une erreur, sur un total de 956 280 retraites servies. Concrètement, cela concerne un peu plus de 106 000 pensions, avec un coût estimé à 1,1 milliard d’euros sur l’ensemble de la vie des pensionnés, contre 900 millions l’année précédente. Les incertitudes restent plus marquées pour les indépendants, où les erreurs de calcul ne sont pas mesurées avec la même précision que pour les salariés. Ces chiffres rappellent qu’aucun mois de la carrière n’est à négliger et que chaque relevé mérite d’être scruté.

C’est quoi exactement le relevé de carrière et pourquoi s’y intéresser ?

Le relevé de carrière est le document qui sert de base au calcul de votre retraite. Il reflète chaque année de travail: le salaire brut, le nombre de trimestres et les périodes de maladie, de chômage ou d’apprentissage, transmis par les employeurs et les organismes comme la Carsat, France Travail ou la Caf. C’est sur ces données que sont déterminées vos 25 meilleures années et, in fine, le montant de votre pension.

Vous pouvez le consulter à tout moment et, dès 55 ans, obtenir une estimation indicative globale (EIG) de votre pension brute. Attention: l’EIG est une projection et suppose que votre carrière ne bouge pas par la suite. Accédez-y via votre espace personnel sur info-retraite (notez que l’URL est indicative selon votre région et votre régime).

Salaires et trimestres: vérifiez chaque année

Voici le cœur de la vigilance. Prenez chaque année et revérifiez votre carrière, année par année.

Nombre de trimestres indiqué par année : assurez-vous qu’il n’y a pas d’année manquante ou mal remplie.

assurez-vous qu’il n’y a pas d’année manquante ou mal remplie. Salaires indiqués : comparez-les à vos bulletins de paie pour éviter les écarts, surtout si vous avez changé d’emploi ou été en arrêt maladie.

comparez-les à vos bulletins de paie pour éviter les écarts, surtout si vous avez changé d’emploi ou été en arrêt maladie. Étapes visuelles sur le site : le site affiche en vert les années complètes, en jaune les années incomplètes et en orange les années non prises en compte. Utilisez la fonction « Mes périodes » pour voir les périodes de travail par activité et vérifier les dates et salaires.

le site affiche en vert les années complètes, en jaune les années incomplètes et en orange les années non prises en compte. Utilisez la fonction « Mes périodes » pour voir les périodes de travail par activité et vérifier les dates et salaires. Les droits à vérifier : dans « Mes droits », vérifiez le nombre de trimestres acquis et ceux qu’il vous manque pour le taux plein.

Pour votre mémoire, rapprochez les informations des caisses de base et complémentaires. Un décalage entre l’assurance retraite et l’AGIRC-ARRCO sur la même période peut signaler une omission, tout comme l’inverse. Si chaque année affiche le même salaire sur plusieurs années mais que vos points AGIRC-ARRCO chutent, une vérification s’impose.

Les périodes d’enfants, le service militaire, les congés maternité ou maladie, et même les périodes de chômage, génèrent des trimestres ou des points. Vérifiez-les soigneusement: ce sont des sources fréquentes d’erreurs. Les périodes étudiantes et les stages peuvent aussi influencer, selon qu’elles ouvrent droit à des trimestres ou non. En cas d’employeurs multiples, des fiches de paie multiples doivent être consolidées, ce qui peut aussi provoquer des écarts.

Détails des erreurs les plus courantes et leurs effets

Plus de 50% des irrégularités proviennent des relevés de carrière. Les transmissions de données défaillantes par des tiers et des identifiants mal enregistrés jouent un rôle majeur. La liquidation provisoire des droits, qui se fait parfois sans pièces justificatives suffisantes, est une étape particulièrement prompte à l’erreur.

Pension de réversion : 11,5% des cas d’erreurs touchent les droits dérivés comme la réversion.

11,5% des cas d’erreurs touchent les droits dérivés comme la réversion. Aspa : environ 0,9% des corrections concernent l’allocation de solidarité.

environ 0,9% des corrections concernent l’allocation de solidarité. Droits propres : 7,1% des erreurs portent sur les droits individuels, c’est-à-dire votre pension de base et les régimes complémentaires.

Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que des corrections sont en cours sur des milliers de dossiers dans les régimes complémentaires et que les montants impliqués peuvent être significatifs. Par exemple, des vérifications réalisées sur des pensions AGIRC-ARRCO ont conduit à des redistributions et des retours pour des milliers de bénéficiaires.

Pour approfondir et recouper les informations, consultez des analyses sur les corrections en cours et les procédures de révision:

détails sur les corrections AGIRC-ARRCO,

garder vos bulletins de salaire et droits en 2026.

Préparer sa retraite, c’est aussi préparer des corrections si nécessaire. Voici un plan d’action simple et pratico-pratique, découpé en étapes concrètes que je suivrais autour d’un café avec un collègue :

Vérifier systématiquement son relevé de carrière et s’assurer que chaque année est complète et correcte. Utilisez les espaces “Mes périodes” et “Mes droits”. Confronter les informations entre régimes : base et complémentaire pour repérer les décalages et les omissions. Collecter les justificatifs : bulletins, attestations d’employeurs, attestations de congés maternité ou maladie, documents de chômage. Soumettre une demande de correction auprès de la Carsat et/ou des organismes concernés si vous trouvez une anomalie. Suivre les demandes et conserver les preuves : sauvegardez les échanges et les accusés de réception, et vérifiez les mises à jour. Penser à l’anticipation : certaines corrections peuvent impacter le pointage et les droits jusqu’à la liquidation définitive de la pension.

Pour des cas concrets, le dépôt d’une demande de correction peut aboutir à des rétroactions de pension après constat d’erreur sur les calculs. Des procédures spécifiques existent pour les pensions de réversion et les prestations complémentaires. Vous pouvez dès maintenant vérifier les démarches et les montants potentiels.

Dans le contexte 2026, il est crucial d’agir rapidement et méthodiquement. La Cour des comptes rappelle que les irrégularités concernent non seulement les salariés du privé mais aussi, dans une certaine mesure, les indépendants, où les chiffres nécessitent une prudence supplémentaire. Pour mieux comprendre les enjeux et les chiffres actualisés, vous pouvez consulter des analyses sur la situation générale et les perspectives de corrections futures.

En pratique, pourquoi ce contrôle est-il indispensable pour votre avenir ?

Parce que la retraite est un droit précieux, et que les corrections coûtent parfois cher en temps et en stress si elles tardent. Une démarche proactive permet non seulement de sécuriser vos droits, mais aussi d’éviter des erreurs majeures lors de la liquidation des droits et des révisions, qui peuvent conduire à des pertes de pension provisoires ou définitives. Les conseils ci-dessous vous aideront à limiter les dégâts et à valoriser vos acquis, tout en restant pragmatiques et exigeants envers les procédures publiques et les organismes.

Planifiez un contrôle annuel de votre relevé de carrière et de vos droits sur le portail dédié.

de votre relevé de carrière et de vos droits sur le portail dédié. Demandez des corrections opportunes dès que vous détectez une anomalie et suivez les étapes indiquées par les caisses.

dès que vous détectez une anomalie et suivez les étapes indiquées par les caisses. Conservez tous vos documents et organisez-les par année et par régime.

En clair, la vigilance reste votre meilleur atout pour protéger votre retraite et votre pension, et les preuves accumulées faciliteront les corrections si besoin.

Pour aller plus loin et rester informé des dernières corrections et des initiatives en matière de retraite, vous pouvez consulter les actualités et les guides sur les droits et les démarches nécessaires.

En fin de compte, rester éveillé sur ses droits, effectuer les contrôles réguliers et agir rapidement en cas d’erreur constituent les meilleurs conseils pour préserver sa retraite et sa pension, et ce dès l’étape de la préparation, afin d’éviter des pertes potentielles et d’assurer une meilleure sécurité financière à l’avenir : contrôle, correction et conseils pour la retraite et le droit à la revalorisation et aux indemnités.

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