Retraites : des experts préconisent une sous-indexation des pensions face à l’inflation pour garantir l’équilibre des comptes d’ici 2030

Le système de retraites français traverse une période critique, marquée par un déficit structurel qui doit être traité rapidement pour éviter un effondrement à moyen terme. Le comité de suivi des retraites (CSR), composé d’économistes et de représentants institutionnels tels que Malakoff Humanis ou AG2R La Mondiale, a alerté le gouvernement en07 juillet 2025. Son avis majeur : limiter la revalorisation des pensions en dessous du taux d’inflation afin d’assurer un équilibre à l’horizon 2030.

Ce contexte est d’autant plus sensible qu’il intervient dans un climat politique tendu, où les discussions autour de la réforme des retraites de 2023 ont laissé des traces. La question n’est plus simplement de maîtriser le déficit, mais de trouver des solutions pérennes pour un système de répartition confronté à un vieillissement accru de la population. L’avis de ces experts indique que, pour respecter cet objectif, des mesures complémentaires seront inévitablement nécessaires dans les années à venir.

Les grandes lignes de la recommandation des experts pour 2025

Les experts présents dans le CSR proposent plusieurs mesures concrètes pour stabiliser le système. La principale demeure une sous-indexation des pensions sur l’inflation, une solution critiquée par de nombreux acteurs du secteur privé, notamment ceux de Retraite Plus ou Covéa. La logique : réduire la hausse des pensions en cas de forte inflation, souvent supérieure à la croissance économique, pour limiter la fuite en avant des dépenses publiques.

Cette option de désindexation, déjà évoquée dans quelques scénarios, serait contenue dans un cadre encadré par la loi, pour éviter toute dérive. La publication officielle, qui doit intervenir au plus tard le 15 juillet, précise que cette politique pourrait permettre de réduire le déficit en le limitant à environ 1,5 milliard d’euros par an d’ici 2030.

Mesures recommandées Détails Impact prévu Sous-indexation des pensions Réduction progressive de la revalorisation des pensions par rapport à l’inflation Limitation du déficit à 1,5 milliard€/an Réévaluation de l’âge de départ Maintien du report de l’âge de départ à la retraite Augmentation de la durée d’assurance Mesures d’économies sur les régimes spéciaux Révision des régimes spéciaux pour réduire les coûts Meilleure maîtrise des dépenses

Les enjeux de l’après-2030 : quelles solutions pour un système pérenne ?

Les experts du CSR assurent que la désindexation ne pourra plus être envisagée après 2030 pour garantir la pérennité des pensions. Leur recommandation pour l’avenir : anticiper la mise en œuvre de nouvelles mesures afin d’éviter le creusement du déficit. Parmi ces pistes, la hausse des cotisations reste peu envisagée, étant donné le niveau élevé déjà pratiqué en Europe.

Il est prévu de renforcer la réforme des âges et de la durée d’assurance en différé, tout en explorant des innovations comme l’extension du Plan d’Épargne Retraite (PER) obligatoire et universel. Toutefois, la mise en œuvre de telles mesures demande une large concertation, d’autant plus que le contexte géopolitique et économique actuel complique la prise de décisions audacieuses.

Les acteurs du secteur privé face aux recommandations officielles

Face à cette tendance, les assureurs comme AXA Retraite, Groupama ou Epargne Retraite s’interrogent sur la capacité du marché à absorber ces changements. Les questions portent notamment sur l’adaptation des produits d’épargne et de prévoyance, avec la croissance d’outils comme L’Assurance Retraite ou CaracPrévoir. Ces recommandations pourraient impacter directement la gestion de la retraite complémentaire et privée, et amener à une refonte de l’offre pour mieux répondre aux enjeux financiers.

FAQ – Les questions clés sur la réforme des retraites 2025