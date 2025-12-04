Royaume-Uni : Faits marquants des pensions en 2025 et perspectives pour 2026

Royaume-Uni, pensions et perspectives 2026 s’imbriquent alors que les réformes des retraites et les choix de sécurité sociale redessinent le revenu de retraite et les cotisations. Je vous propose une lecture fluide et pratique, comme lors d’un café entre amis, pour comprendre les enjeux qui vont compter en 2026 et ce que cela signifie pour les retraités et les employeurs.

Aspect Impact prévu (2025-2026) Levy du Pension Protection Fund (PPF) Zero pour 2025/26, puis ajustements possibles selon les règles futures Autumn Budget 2025 Capacité de déduction via salary sacrifice révisée à partir d’avril 2029 Gestion des surplus DB Pouvoir accru pour les trustees de modifier les règles et verser des suppléments à l’employeur ou aux membres Coûts d’investissement et TVA Toute l’investissement coûts devient déductible par l’employeur sous certaines configurations

2025 : faits marquants et réformes clés

La décennie qui s’ouvre a été marquée par des choix structurels pour les régimes de retraite au Royaume-Uni et par des ajustements fiscaux qui façonnent le futur du retraite. Parmi les grands jalons:

Pension Schemes Bill introduit un cadre value for money pour les régimes DC basés sur la fiducie et pousse à la consolidation des petits montants

introduit un cadre value for money pour les régimes DC basés sur la fiducie et pousse à la consolidation des petits montants Création envisagée de megafunds et obligation d’une solution par défaut de revenu de retraite

et obligation d’une solution par défaut de revenu de retraite Modification du régime de distribution des surplus DB et assouplissements pour les versements à l’employeur

et assouplissements pour les versements à l’employeur Révision des règles suite à l’arrêt Virgin Media et adaptation des mécanismes actuariels rétroactifs

Suppression des plafonds qui empêchent le Pension Protection Fund de réduire la prime en dessous de 100 millions £

de réduire la prime en dessous de 100 millions £ Autorisation et supervision des DB superfunds pour des structures plus flexibles

pour des structures plus flexibles Le modèle de calcul des pensions continue d’évoluer, impactant des millions de bénéficiaires

Le 2025 Autumn Budget introduit une révision du système NICs lié au salary sacrifice et fixe un plafond à 2 000 £ pour les contributions salariales, au-delà desquels les cotisations NICs s’appliquent

La prévision des paiements reste cruciale pour les ménages

Perspectives 2026 et enjeux pour le système de retraites

En 2026, les décisions vont se cristalliser autour de plusieurs axes clefs qui touchent directement les cotisations, les prestations et la sécurité sociale. Voici les points à suivre:

Collective DC (CDC) : ouverture possible à des schémas multi-employeurs non connectés dès le 31 juillet 2026, avec une approche de financement collectif et une promesse de pension cible

: ouverture possible à des schémas multi-employeurs non connectés dès le 31 juillet 2026, avec une approche de financement collectif et une promesse de pension cible Déploiement progressif des pensions dashboards pour visualiser l’ensemble des droits d’épargne retraite, avec une échéance au 31 octobre 2026

pour visualiser l’ensemble des droits d’épargne retraite, avec une échéance au 31 octobre 2026 Rénovation de la Pensions Commission pour proposer des réformes durables et supporter la sécurité financière des retraités

pour proposer des réformes durables et supporter la sécurité financière des retraités Adaptation de la solution Virgin Media : correction législative pour les droits contractuels et les ajustements historiques

: correction législative pour les droits contractuels et les ajustements historiques Révision des exigences de qualité pour les régimes DB et hybrides dans le cadre d’un régime d’auto-enrollment

Renforcement des mécanismes de calcul et de distribution des prestations pour les femmes et les familles, avec des scénarios d’amélioration des pensions dédiées

Impact sur les augmentations des pensions et le gel éventuel des prestations selon les dynamiques fiscales et économiques

Impacts pratiques pour les retraités et les employeurs

Les implications conjoncturelles restent visibles dans les chiffres de cotisations, les règles de distribution et les mécanismes fiscaux. Voici, pour y voir clair, ce qui pourrait changer concrètement dans les prochains mois:

Les cotisations et les bénéfices associés évoluent avec les ajustements NIC et les réformes du logement fiscal

et les bénéfices associés évoluent avec les ajustements NIC et les réformes du logement fiscal Les pensions complémentaires (p. ex. AGIRC-ARRCO en France est un parallèle, mais le cadre britannique s’y rapproche dans ses orientations) peuvent connaître des revalorisations ou des ajustements

complémentaires (p. ex. AGIRC-ARRCO en France est un parallèle, mais le cadre britannique s’y rapproche dans ses orientations) peuvent connaître des revalorisations ou des ajustements La sécurité sociale et les prestations associées nécessitent une vigilance particulière sur les délais de versement et les éventuels reports

et les éventuels reports Pour les familles, des solutions existent pour rehausser les pensions dédiées, notamment pour les mères de famille et les bénéficiaires à besoin spécifique

Des guides et calendriers pratiques, comme le calendrier des versements en décembre, peuvent aider à planifier les dépenses et les aides

Les nouveautés liées à la fiscalité et à l’inclusion des prestations dans les simulations budgétaires sont à suivre attentivement

En somme, ce qui se met en place autour des pensions et des réformes des retraites au Royaume-Uni repose sur une coordination entre sécurité sociale, cotisations et politiques gouvernementales, tout en prenant en compte l’aspiration des retraités à un revenu de retraite prévisible et durable. Le paysage 2026 s’inscrit dans une logique d’innovation et de protection, où les décisions techniques et fiscales devront être expliquées clairement pour préserver la confiance des bénéficiaires et des employeurs.

Pour plus de détails et des analyses détaillées sur les échéances et les montages possibles, consultez ces ressources: aides et suspensions en 2026, nouvelles règles de calcul des pensions, versement anticipé en décembre, changements impactant des bénéficiaires, calcul des pensions et bénéficiaires.

En bref, le Royaume-Uni reste au cœur des enjeux de pensions, et les perspectives 2026 dépendront des réformes des retraites, de la sécurité sociale, des cotisations et de l’aspiration des retraités à un revenu de retraite stable, face aux politiques gouvernementales.

Autres articles qui pourraient vous intéresser