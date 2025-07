Un nouveau bureau élu au sein du club des retraités

Une nouvelle équipe dirigeante pour dynamiser le Club des Retraités en 2025

Le club des retraités de Capestang, institution locale forte de plus de 50 ans, a récemment renouvelé son bureau lors de son assemblée générale. Dans un contexte marqué par une participation croissante et un engagement renouvelé, cette élection traduit la volonté de renforcer la solidarité et la vie associative pour favoriser le bien-être de ses membres. Avec environ 110 adhérents cette année, contre moins de 70 il y a quelques années, le club apparaît comme un véritable réseau amical incontournable dans la région.

Les activités sociales, telles que les jeux de société, le loto tous les quinze jours, ou encore le voyage prévu à Uzès et au pont du Gard cet automne, permettent à ses membres de maintenir une dynamique d’échange et d’entraide. Ces initiatives participent à soutenir la cohésion communautaire tout en favorisant une participation active au sein d’un réseau convivial et solidaire.

Les membres élus pour renforcer l’engagement et l’ambiance conviviale

Le nouveau conseil d’administration est composé de figures locales engagées, prêtes à impulser de nouvelles initiatives pour enrichir la vie associative. La composition de ce bureau illustre une diversité d’expériences et de compétences, essentielles pour accompagner le développement et la santé du club. Parmi eux, on retrouve :

Poste Noms Actions prévues Président Jean-Rémi Lefevre Animation d’activités, mobilisation des adhérents Vice-président Jacques Cardona Organisation des sorties et voyages Secrétaire Annie Planques Coordination des activités sociales Trésorière Marie-Christine Tailhades Gestion financière et transparence Administrateurs Germain Audigier, Evelyne Clauson Participation à la vie quotidienne et aux projets

Ce bureau renouvelé est un signal fort pour encourager une participation plus active, tout en soutenant le bien-être de chaque membre. La direction mise sur un engagement renouvelé et la mise en œuvre d’activités enrichissantes pour renforcer le respect et la solidarité dans ce réseau amical.

Une dynamique renouvelée pour la vie associative et les activités sociales

Ce renouvellement de bureau intervient dans un contexte où la participation des retraités aux activités sociales n’a jamais été aussi essentielle. Les membres du club se mobilisent pour créer un espace où chacun peut s’épanouir, partager et développer un sentiment d’appartenance. La présence accrue lors de la matinée du forum des associations en septembre dernier témoigne de cet engouement.

Les activités régulières – loto, jeux de société, sorties culturelles – sont autant d’occasions pour renforcer le lien social et lutter contre l’isolement. La perspective d’un voyage à Uzès ou du circuit autour du Pont du Gard stimule également l’intérêt à la fois pour la découverte et pour un échange de bonnes pratiques, essentiels à l’épanouissement des membres.

Les enjeux d’une vie associative riche pour le bien-être collectif

En 2025, le rôle du club des retraités dépasse le simple cadre de la sociabilité. C’est une plateforme précieuse pour encourager la solidarité, favoriser les échanges intergénérationnels et maintenir un état de bien-être mental. La nouvelle équipe se fixe comme objectif d’ouvrir davantage ses portes, notamment en invitant de nouveaux adhérents et en consolidant ses liens avec la communauté locale.

Activités principales Fréquence Objectifs Loto Bi-hebdomadaire Favoriser la convivialité et la solidarité Jeux de société Tous les jeudis Stimuler la mémoire et l’interaction Voyages culturels et nature 2 à 3 par an Découverte et enrichissement

Questions fréquentes concernant le renouvellement du bureau du Club des Retraités en 2025