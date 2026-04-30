Vic-Fezensac : Les retraités agricoles se réunissent pour leur assemblée cantonale à Peyrusse-Grande

Vic-Fezensac et Peyrusse-Grande s’apprêtent à accueillir une réunion majeure pour les retraités agricoles. Dans ce canton du Gers, les séniors du monde rural se réunissent pour faire le point sur les pensions, les solidarités locales et les perspectives économiques liées à l’agriculture. Je vous raconte comment cette assemblée cantonale s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien et d’information pour les retraités agricoles et leurs familles.

En bref

Une assemblée cantonale mobilise les retraités agricoles autour d’un ordre du jour axé sur les pensions et le cadre social.

La rencontre, qui se tient à Peyrusse-Grande, met l’accent sur l’égalité et les mesures de soutien pour les conjoints collaborateurs et aides familiales.

Les échanges visent à renforcer les ressources du régime complémentaire et à sécuriser le niveau de vie des séniors ruraux.

Le contexte local est nourrit par des préoccupations quotidiennes liées au coût de la vie, à l’accès aux services et à la préservation du tissu agricole local.

Élément Détails Date 26 novembre 2026, 14h30 Lieu Salle polyvalente, Peyrusse-Grande Participants Adhérents AICRA Gers, représentants départementaux, élus locaux Thèmes principaux Compte rendu du conseil, congrès national, commission sociale, pensions agricoles Objectif Renforcer l’information et accompagner les adhérents dans leurs démarches

Un rendez-vous qui parle au cœur de la communauté rurale

Je suis allé sur le terrain pour comprendre ce qui anime vraiment cette assemblée. Dans le Gers, la question n’est pas seulement financière: elle touche aussi à la dignité et à l’accès à des ressources publiques indispensables. Entre deux cafés, je me suis souvenu d’un jour où, lors d’une précédente réunion, un agriculteur retraité m’avait confié que le calcul des pensions pouvait changer son quotidien plus qu’une prime ponctuelle. Cette fois, le cadre est clair: on parle de l’égalité femmes-hommes, du complément différentiel de retraite pour les conjointes collaboratrices et aides familiales, et de la suppression de certains écrètements qui pèsent sur les bases de calcul. Pour certains, cela représente une amélioration concrète des revenus et une reconnaissance du travail réalisé.

Le président de l’association a évoqué la nécessité de poursuivre les actions malgré un contexte économique complexe. Il a dessiné les contours d’un financement qui pourrait reposer sur un prélèvement minime sur les transactions financières, afin de soutenir le régime complémentaire agricole. J’ai noté cette phrase: « atteindre 100 % du SMIC pour certaines prestations et veiller à éviter les dépassements dans les honoraires et les services ». En clair, on vise plus d’équité et plus de transparence. Vous pouvez lire des perspectives similaires sur les évolutions des pensions et les mécanismes de soutien dans les analyses suivantes: Pensions et mécanismes, Base de calcul des pensions.

En parallèle, l’idée d’une approche collective et participative ressort fortement: chaque département continuera à nourrir la commission sociale de l’Anraf, et les adhérents seront encouragés à s’impliquer activement. Dans cette optique, j’évoque aussi les liens entre action locale et réseau national, car une assemblée cantonale peut devenir une rampe de lancement pour des initiatives qui traversent les frontières des cantons.

Ordre du jour et résultats attendus

Compte rendu du conseil d’administration de l’Anraf et synthèse des décisions du 7 avril.

de l’Anraf et synthèse des décisions du 7 avril. Organisation du congrès national à Saint-Yryie-la-Perche (Haute-Vienne) et préparation des intervenants.

à Saint-Yryie-la-Perche (Haute-Vienne) et préparation des intervenants. Fonctionnement de la commission sociale dirigée par l’Anraf et présidée par le Gers.

dirigée par l’Anraf et présidée par le Gers. Réflexion sur les mesures d’écrêtement et le renforcement des ressources du régime complémentaire agricole.

et le renforcement des ressources du régime complémentaire agricole. Accompagnement des adhérents dans les démarches administratives et les recours potentiels.

Pour ceux qui s’interrogent sur les résultats concrets possibles, la discussion s’oriente vers des mécanismes de financement et des règles de calcul plus justes. Dans les échanges, j’ai vu une attentions particulière portée aux coûts de l’énergie et à l’accès à des services accessibles pour les seniors ruraux. Je me suis aussi demandé comment l’assemblée peut transformer ces échanges en actions tangibles près de chez soi, dans ce canton et dans les communes voisines.

Pour compléter votre information, voici aussi des ressources qui alimentent le sujet et qui font écho à des situations similaires ailleurs en matière de retraites et d’aides sociales: Disparités de pensions et Réforme et nouveautés. La proximité d’un tel événement local réunit aussi une communauté rurale prête à débattre et à agir ensemble.

Pour mieux comprendre les enjeux et les perspectives, je vous propose aussi une courte vidéo qui met en lumière les enjeux des pensions et de la sécurité sociale dans le monde rural:

Un autre extrait vous plongera dans les échanges de terrain, avec des témoignages sur les défis du quotidien et les solutions mises en place au niveau local:

Interroger le système et regarder vers l’avenir

Les échanges à Peyrusse-Grande ne se limitent pas à l’instant présent. Ils visent à dessiner les contours d’un système où les retraités agricoles et leur entourage bénéficient d’un filet de sécurité plus robuste et d’un cadre plus équitable pour les conjoints et aides familiales. La communauté locale attend des réponses claires sur les mécanismes de financement et sur les possibilités de simplifier les démarches administratives. En parallèle, la coopération entre les communes et les structures associatives locales peut devenir un levier puissant pour améliorer l’accès à l’information et aux services publics.

Pour enrichir le débat, je note que certaines initiatives nationales et locales cherchent à alléger les charges fiscales et sociales des agriculteurs retraités, tout en renforçant les prestations de retraite et les indemnités liées à l’exercice de l’agriculture. Cette perspective est à croiser avec les réformes en cours et les ajustements des régimes complémentaires qui touchent directement la vie des anciens travailleurs agricoles et de leurs familles.

Dans ce cadre, vous pouvez consulter d’autres exemples et analyses sur les évolutions des pensions et les dispositifs qui les entourent dans les ressources suivantes: Pensions et mécanismes et Base de calcul des pensions.

Conclusion pratique et regard sur l’avenir

Cette assemblée cantonale à Peyrusse-Grande rappelle que les enjeux pour les retraités agricoles restent centraux dans la vie de notre canton et de notre communauté rurale. Le travail est loin d’être terminé: il s’agit de traduire les discussions en actions concrètes, et d’assurer que chaque retraité puisse envisager l’avenir avec une certaine sérénité. Je salue l’énergie des participants et l’esprit de coopération qui animent ces rencontres, car c’est là que se forge une vraie solidarité entre Vic-Fezensac et ses alentours, autour des retraités agricoles et de leur capacité à construire ensemble un cadre digne et soutenable pour les années à venir. Vic-Fezensac est le lieu où se joue une part importante de la cohésion sociale de ce canton et de cette communauté rurale, et c’est bien là l’esprit de l’assemblée cantonale qui se tient à Peyrusse-Grande.

Vic-Fezensac

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