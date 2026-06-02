Ce que le bilan auditif révèle vraiment sur votre audition

Contrairement à ce qu’on imagine, la perte auditive ne se manifeste pas brutalement. Elle s’installe sur des années, souvent sans que la personne concernée ne s’en rende compte. C’est précisément ce décalage entre la réalité clinique et la perception subjective qui rend le bilan auditif utile bien avant que les proches ne commencent à se répéter.

Un bilan auditif est un examen médical ou paramédical qui mesure la capacité de l’oreille à percevoir les sons à différentes fréquences et intensités. Il peut être réalisé par un ORL dans un cadre médical, ou par un audioprothésiste en centre auditif. Ces deux professionnels n’ont pas exactement le même rôle : l’ORL pose un diagnostic médical complet, tandis que l’audioprothésiste oriente vers un éventuel appareillage.

Pour ceux qui souhaitent faire un premier point sans délai, audiopourtous.fr propose un bilan auditif gratuit, sans ordonnance et sans engagement, réalisé par un audioprothésiste dans l’un de leurs centres répartis sur tout le territoire.

Faut-il une ordonnance pour faire ce type de test ?

Non. Un bilan auditif réalisé par un audioprothésiste ne nécessite pas d’ordonnance. N’importe qui peut prendre rendez-vous directement dans un centre auditif pour faire évaluer son audition. En revanche, si le bilan révèle une pathologie ou une perte auditive significative, l’audioprothésiste orientera vers un ORL ou un médecin généraliste pour une consultation médicale complémentaire.

La confusion vient souvent du remboursement. L’appareillage auditif, lui, nécessite une prescription médicale pour être pris en charge par l’Assurance maladie. Mais l’examen de dépistage en lui-même reste accessible sans passer par la case médecin.

Marc D., 54 ans, découvre une perte auditive qu’il attribuait au bruit au travail

Marc travaille dans le bâtiment depuis trente ans. Il entend mal les conversations dans les environnements bruyants, mais attribue cela à la fatigue ou au contexte. Lors d’un bilan auditif réalisé dans un centre près de chez lui, un audiogramme révèle une perte auditive bilatérale sur les fréquences aiguës, typique d’une exposition prolongée au bruit. Sans ce test, il aurait continué à compenser.

Ce profil est fréquent. La surdité professionnelle est l’une des maladies professionnelles les plus déclarées en France, mais elle reste largement sous-diagnostiquée parce que les personnes concernées s’y habituent progressivement. Le bilan auditif permet de poser des chiffres sur ce que l’oreille ne perçoit plus.

Comment se déroule un examen audiométrique

L’examen dure entre quinze et trente minutes. Le patient est installé dans une cabine insonorisée et porte un casque. Des sons de différentes fréquences et intensités lui sont diffusés, et il signale ceux qu’il perçoit. Le résultat, l’audiogramme, trace une courbe qui indique les seuils d’audition pour chaque oreille.

Certains centres complètent ce test par une tympanométrie, qui évalue le fonctionnement du tympan et de l’oreille moyenne. L’ensemble de ces données permet à l’audioprothésiste de déterminer si une prise en charge est nécessaire, et de quel type. Le coût d’un bilan auditif réalisé en centre auditif est généralement nul : la plupart des enseignes proposent cet examen gratuitement, ce qui lève le frein financier qui retarde souvent la démarche.

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