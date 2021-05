Acupression : une solution au mal du siècle ?

Utilisée depuis des milliers par la médecine traditionnelle chinoise (MTC), l’acupression applique les mêmes principes que l’acupuncture pour favoriser la relaxation et le bien-être ainsi que pour traiter les maladies. Parfois appelée acupuncture par pression, l’acupression est souvent considérée comme de l’acupuncture sans les aiguilles. Elle est surtout utilisée pour le mal du siècle (mal de dos). Mais qu’est-ce que l’acupression exactement et comment fonctionne-t-elle ?

Quelle est la théorie sur l’acupression ?

L’acupression n’est qu’une des nombreuses thérapies corporelles asiatiques qui trouvent leurs racines dans la MTC. Le qi gong médical et le Tuina sont des exemples d’autres thérapies corporelles asiatiques. Le shiatsu quant à lui est une forme japonaise d’acupression.

La théorie de la MTC décrit des « acupoints » spéciaux, ou points d’acupression, qui se trouvent le long des méridiens, ou canaux, de votre corps. Il s’agit des mêmes méridiens énergétiques et points d’acupuncture que ceux visés par l’acupuncteur. On pense que l’énergie vitale, ou force vitale appelée qi (ch’i), circule dans ces canaux invisibles. On pense également que ces 12 méridiens principaux relient des organes spécifiques ou des réseaux d’organes, organisant ainsi un système de communication dans tout le corps. Les méridiens commencent au bout de vos doigts, se connectent à votre cerveau, puis à un organe associé à un certain méridien.

Selon cette théorie, lorsqu’un de ces méridiens est bloqué ou déséquilibré, une maladie peut survenir. L’acupression et l’acupuncture font partie des types de MTC qui sont censés aider à rétablir l’équilibre.

Comment fonctionne l’acupression « standard » ?

Les praticiens de l’acupression utilisent leurs doigts, leurs paumes, leurs coudes ou leurs pieds, ou des appareils spéciaux pour exercer une pression sur les points d’acupuncture situés sur les méridiens du corps. Parfois, l’acupression implique également des étirements ou des massages d’acupression, ainsi que d’autres méthodes.

Lors d’une séance d’acupression typique, vous êtes allongé, tout habillé, sur une table de massage souple. Le praticien appuie doucement sur les points d’acupression le long de votre corps. Une séance dure généralement environ une heure. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs séances pour obtenir les meilleurs résultats.

Certains partisans affirment que l’acupression traite non seulement les champs d’énergie et le corps, mais aussi l’esprit, les émotions et l’âme.

Tous les praticiens occidentaux ne croient pas que cela soit possible ni même que ces méridiens existent. Ils attribuent plutôt tout résultat à d’autres facteurs, tels que la réduction de la tension musculaire, l’amélioration de la circulation ou la stimulation des endorphines, qui sont des analgésiques naturels.

Voilà la méthode d’acupression « traditionnelle », car il existe un outil qui est devenu de plus en plus à la mode en ce moment, il s’agit de l’acupression en utilisant un tapis d’acupression aussi appelé « tapis de fleurs ».

Que sont les tapis d’acupression et comment fonctionnent-ils ?

Le tapis de fleurs un type de tapis conçu pour stimuler les points d’acupression. Il est fait pour s’allonger et appliquer une pression sur le dos, les épaules, le cou, le bas du dos, les pieds et les mains. Les tapis d’acupression sont censés fonctionner de manière similaire à l’acupuncture, qui est censée aider à équilibrer le corps, à soulager la douleur, le stress et bien d’autres choses encore.

Il permet de soulager les problèmes de dos, d’améliorer la circulation, de favoriser le sommeil et de réduire la cellulite.

Si l’acupuncture consiste à « piquer avec des aiguilles » des points de pression avec de fines aiguilles, l’acupression consiste à appliquer une pression de manière non invasive. L’acupression rétablit l’équilibre du flux énergétique du corps (qi) en manipulant les méridiens du corps. Elle stimule l’énergie, la vitalité et un sentiment de bien-être et de relaxation dans l’organisme.

Les tapis d’acupression ressemblent à de petits tapis de yoga dont la surface est recouverte de pointes en plastique conçues pour exercer une pression sur certains points du corps. Certains d’entre eux comportent également un coussin qui vous permet d’appliquer la pression sur votre cou lorsque vous êtes allongé sur le tapis. Et c’est exactement comme cela qu’ils fonctionnent : il suffit de s’allonger sur le tapis pendant 10 à 40 minutes pour chaque séance d’acupression.

Avantages du tapis d’acupression

Les utilisateurs de tapis d’acupression ont déclaré avoir trouvé un soulagement pour les affections suivantes :

Les maux de tête

Douleur de la fibromyalgie

Douleur au dos

Douleur au cou

Douleur sciatique dans le dos et la jambe

Muscles du dos tendus ou raides

Le stress et la tension

Insomnie

Comment utiliser un tapis d’acupression ?

Il faut parfois s’habituer aux tapis d’acupression. Les pointes sont acérées et peuvent provoquer une gêne/douleur pendant plusieurs minutes avant de commencer à réchauffer le corps et à procurer une sensation agréable.

Pour des résultats optimaux, utilisez le tapis tous les jours pendant 10 à 30 minutes à la fois. N’oubliez pas de respirer et de vous entraîner à détendre consciemment votre corps.

Choisissez la surface sur laquelle vous allez le poser. Les débutants utilisent souvent le tapis étalé sur leur lit ou leur canapé. Les utilisateurs intermédiaires et expérimentés peuvent déplacer leur tapis au sol ou sur des endroits plus durs.

Essayez de vous asseoir dessus. Vous pouvez également vous asseoir sur le tapis ou contre lui sur une chaise, afin que vos fesses et le bas de votre dos soient en contact direct.

Portez une chemise ou placez un tissu fin sur les chevilles peut vous aider à vous acclimater à la sensation du tapis. Les utilisateurs indiquent qu’ils obtiennent les meilleurs résultats lorsque le tapis est en contact avec leur peau directement, mais qu’ils ne ressentent pas le besoin d’enlever leur chemise tout de suite.

Allongez-vous lentement. Allongez-vous avec votre poids uniformément réparti sur le tapis. Cela vous permettra d’éviter les blessures dues aux points de forte pression.

Repositionnez-vous avec précaution. Ne bougez pas sur le tapis, car vous risquez de perforer ou d’abimer votre peau.

Utilisez-le de manière cohérente. Il faut s’habituer aux tapis, mais ils semblent vraiment convenir à de nombreuses personnes. Si cette solution vous séduit, persévérez et donnez-lui le temps de fonctionner.

Y-a-t-il des études sur le sujet ?

Les tapis de fleurs eux-mêmes n’ont pas fait l’objet d’études très approfondies quant à leurs bienfaits potentiels sur l’organisme. Étant donné que ces tapis fonctionnent de manière similaire à l’acupression et à l’acupuncture.

La véritable différence est que les tapis d’acupression stimulent des centaines de points d’acupression simultanément, sans faire de distinction, ce qui n’est pas le cas des traitements par acupression/acupuncture ciblés avec l’aide d’un professionnel de santé dans son domaine.

Dans une étude de 2017 publiée dans le Clinical Journal of Sports Medicine, par exemple, les chercheurs ont examiné les effets de trois minutes d’acupression, de trois minutes d’acupression fictive ou d’aucune acupression chez des athlètes qui avaient subi une blessure sportive le même jour.

L’étude en a conclu que l’acupression était plutôt efficace pour réduire l’intensité de la douleur. L’étude a également conclu que l’acupression était efficace pour réduire l’intensité de la douleur par rapport à l’acupression simulée ou à l’absence d’acupression. L’anxiété n’a pas donner de résultat significatif.

Selon un rapport publié dans la Cochrane Database of Systematic Reviews, des scientifiques ont analysé 22 essais cliniques publiés précédemment sur l’acupuncture ou l’acupression pour le déclenchement de l’accouchement et n’ont trouvé aucun avantage clair dans la réduction des taux de césarienne.

L’acupression peut aider à soulager les nausées et les vomissements chez les personnes souffrant de nausées et de vomissements induits par la chimiothérapie, selon un rapport publié dans CA : A Cancer Journal for Clinicians.

Contre-indications

Les pointes des tapis peuvent perforer la peau, surtout lorsque les tapis sont mal utilisés. Pour éviter toute blessure ou infection, n’utilisez pas de tapis d’acupression si vous avez la peau fine, si vous êtes diabétique ou si vous avez une mauvaise circulation sanguine.

Les nourrissons, les tout-petits et les jeunes enfants ne doivent pas utiliser de tapis d’acupression. N’utilisez pas de tapis d’acupression pendant la grossesse. N’utilisez pas de tapis d’acupression pour l’accouchement. L’acupression pour l’accouchement ne doit être pratiquée que sous la supervision d’un professionnel de la santé.

Si vous souffrez d’une pression artérielle élevée ou faible, parlez-en à votre médecin avant de l’utiliser. Les tapis d’acupression ne doivent être utilisés que sous la supervision d’un professionnel de santé.