Comment consommer du CBD de façon efficace ?

Le CBD est un cannabinoïde non psychoactif présent dans la marijuana. Le chanvre présente de bonnes quantités de CBD et des quantités insignifiantes de THC. L’Union européenne autorise la production de chanvre industriel et horticole avec une teneur en THC inférieure à 0,2 %. Les extraits de CBD ne sont pas psychoactifs même s’ils contiennent des traces de THC. C’est une bonne chose pour une plus grande efficacité du CBD et avec l’avantage de ne produire aucun effet psychoactif, dans la mesure où cette quantité de THC n’a aucun effet sur l’organisme.

Le CBD : quels sont ses principaux avantages ?

Auparavant, les variétés de chanvre étaient cultivées pour leurs graines et leurs fibres, bien que depuis des décennies, plusieurs études scientifiques ont commencé à mettre en lumière les propriétés du CDB, les fleurs de chanvre ont également commencé à recevoir tout type de traitement pour leur extrait, parvenant à développer des variétés de chanvre avec des ratios de CDB élevés.

D’un point de vue thérapeutique, le CBD est considéré comme ayant des applications médicales et une portée plus large que le THC, s’avérant utile pour traiter les cas d’épilepsie, d’encéphalopathies épileptiques, de sclérose en plaques, de troubles anxieux, de schizophrénie, de nausées, de diabète, de stress post-traumatique, d’arthrite rhumatoïde et de maladies cardiovasculaires, en plus de ses propriétés anxiolytiques, analgésiques et calmantes.

L’une des plus grandes découvertes associées est que la CBD peut réduire la croissance des cellules cancéreuses du sein humain in vitro et réduire leur caractère invasif. Il s’agit sans doute d’une lueur d’espoir pour beaucoup de personnes et une percée dans la médecine moderne à partir d’une substance naturelle et surtout facile à obtenir.

GreenBoyz : des produits CBD de qualité !

Si vous vous demandez pourquoi il est plus prudent d’acheter vos fleurs de cbd chez Greenboyz, il suffit de savoir que les plantes de chanvre utilisées dans les produits Greenboyz sont cultivées sans engrais chimiques, herbicides ou pesticides. En effet, des tests rigoureux sont effectués dès la récolte de ses plantes, pour garantir l’absence de toutes sortes de contaminants tels que les pesticides, les herbicides, les métaux lourds et les moisissures.

L’extraction du CBD est assurée par la méthode de CO2 supercritique, en inhibant les méthodes d’extraction aux solvants chimiques. De plus, les produits GreenBoyz ne contiennent pas de THC, si bien qu’il n’y a aucun risque d’être positif aux tests de dépistage des drogues.

Quels sont les types d’extraits de la fleur de CDB ?

Les extraits de CBD se présentent sous différentes formes et types tels que les huiles de CBD, les crèmes de CBD, les cristaux de CBD et les e-Liquides. Chaque type d’extraits est conçu pour différents types d’usage, parce que le spectre des maladies dans lesquelles la CBD peut aider est large. Par exemple, les crèmes CBD sont exceptionnelles pour éliminer la douleur dans une zone particulière du corps, les huiles sont plus puissantes, les e-Liquides ont un effet plus rapide.

Les Crèmes de CBD : elles sont utilisées comme anti-inflammatoire, ce qui est parfait pour des personnes avec des douleurs liées à l’arthrose et l’arthrite. Les crèmes sont aussi recommandées pour soulager les démangeaisons et les douleurs locales. Elles aident également à traiter la dermatite atopique et le psoriasis. De plus, les effets sont rapidement visibles.

Les e-Liquides de CBD : il s’agit d’un E-liquide pour vapoteuse, avec les e-liquides de CBD vous pouvez profiter de tous les bienfaits médicinaux de la CBD sans avoir à vous soucier de la psychoactivité du THC, en plus de ces essences sont ajoutées des terpènes naturels qui imitent les saveurs des variétés les plus demandées.

L’huile CBD : c’est le format le plus commun dans lequel les extraits de CBD sont utilisés. Les huiles de CBD sont destinées à être consommées par voie orale, c’est-à-dire dans les repas, ou en gouttes sous la langue. L’effet est plus évident, vous aurez donc besoin de moins de doses, mais il vous faudra un peu plus de temps pour remarquer les effets par rapport aux e-liquides ou aux crèmes.

L’huile CBD est souvent utilisée avec de très bons résultats par les personnes atteintes d’épilepsie, de maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives. Le CBD a également fait l’objet de recherches pour son efficacité potentielle dans le traitement de plusieurs autres maladies neurologiques. Par exemple, plusieurs études ont montré que le traitement au CBD améliorait la qualité de vie et la qualité du sommeil des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.