Comment faire le choix de la table de massage idéale ?

Comme dans plusieurs autres pays, le marché des soins de bien-être et de massage est en plein développement en France, étant donné que de plus en plus de personnes souvent stressées par le travail, cherchent des moyens de se détendre au milieu du chaos quotidien. Dans ce contexte, que vous soyez spécialisé dans les massages thérapeutiques, les massages orientaux, suédois ou thaï, vous devez vous assurer de fournir le meilleur aux nombreux clients désireux de se détendre et se relaxer.

Table de massage : les bons critères de choix

Les soins de massage à domicile sont une excellente opportunité pour les professionnels de mettre en pratique leurs compétences. Pour offrir un service irréprochable, le professionnel doit être bien organisé et disposer d’un équipement fiable et fonctionnel. En ce sens, il est important de savoir choisir la bonne table de massage parmi les nombreux exemples de tables ici. Pour ce faire, découvrez quelques facteurs à prendre en compte lors du choix de cet instrument qui vous accompagnera partout.

Poids et matériaux de fabrication

La taille et le matériau influencent directement le poids de la table de massage. Compte tenu du fait qu’elle devra être transportée dans plusieurs endroits au cours de la journée, il convient de s’assurer que le poids est adapté à ce que vous pouvez porter. Faites un test : portez une valise du même poids pendant quelques minutes et voyez si c’est supportable. Le matériau de revêtement utilisé doit être facile à nettoyer, comme le cuir, le similicuir, etc.

Un autre point à prendre en compte est la densité du rembourrage, qui a tendance à perdre du volume avec le temps. Par conséquent, privilégiez une mousse de bonne qualité.

Le matériau de la structure du châssis est généralement du bois ou de l’aluminium. Les modèles en aluminium supportent généralement jusqu’à 150 kg, tandis que les modèles en bois peuvent atteindre 250 kg. Ce poids fait référence non seulement au poids du client, mais aussi à la force appliquée pendant les massages. Si l’utilisation de la table n’implique pas beaucoup de force (tatouage ou épilation), l’aluminium est la meilleure option, mais si vous faites des massages vigoureux, la table en bois est plus résistante.

Quelle est la hauteur idéale ?

Il est important que la table de massage soit réglable en hauteur pour pouvoir être utilisée dans différentes procédures ou encore, s’il est partagé avec d’autres professionnels, afin qu’elle soit adaptable à tous. Chaque procédure exigera une hauteur différente. Par exemple, la hauteur recommandée par le massage est au niveau des mains (avec les poings fermés), afin que vous puissiez utiliser votre corps comme point d’appui pour certains mouvements utilisés en massage.

D’autres procédures, comme le tatouage, peuvent dépendre de la hauteur de la chaise du tatoueur. Une table réglable en hauteur permet plusieurs utilisations à cet effet. Si vous êtes sûr de la hauteur que vous souhaitez, optez pour une table de massage à hauteur fixe, car elle est généralement plus légère.

Qu’en est-il de la largeur et la longueur ?

Dans la plupart des cas, la longueur d’une table de massage devrait être de 200 cm (support de tête compris) afin d’accueillir la plupart des gabarits. En ce qui concerne la largeur, les tables de massage de 60 cm sont plus pratiques pour le professionnel, qui pourra fournir ses soins sans avoir à s’étirer. Toutefois, les tables de 80 cm sont plus confortables pour le client. Les modèles de 70 cm sont le juste milieu entre le confort du client et la commodité d’utilisation.

Pour trouver la bonne table de massage, vous devez prendre en compte tous les critères évoqués dans ce billet. Le type de massage que vous fournissez, votre taille, votre disponibilité à porter du poids, le confort (autant pour vous que pour vos clients), le rapport coût-bénéfice. Tout cela vous aidera à faire un achat réfléchi afin que vous obteniez le bon modèle qui vous servira durant de nombreuses années.