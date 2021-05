Comment perdre du ventre rapidement et de façon naturelle ?

Vous voulez savoir comment perdre du ventre ? Parfois, nous accumulons de la graisse sur le ventre, ce qui donne à notre buste un aspect flasque et moins lisse. Cela se produit parce que nous suivons certaines habitudes de vie qui font gonfler notre ventre. Mais ne vous inquiétez pas, en faisant quelques changements simples, vous pouvez resculpter votre corps et recommencer à vous sentir bien dans votre peau. Voici quelques conseils qui vous aideront à obtenir une meilleure forme.

Si vous avez décidé de perdre votre ventre en un temps record, il est recommandé de suivre ces conseils pour obtenir un ventre plat de manière saine et définitive. Mais ne vous attendez pas à des miracles, cela va demander un peu d’engagement de votre part !

1- Vives les diurétiques

Si votre ventre est constamment gonflé, vous souffrez probablement de rétention d’eau. Cela se manifeste également dans d’autres parties du corps, comme les jambes. Parfois, elle est accentuée dans la zone du ventre où l’inconfort et la lourdeur ressentie sont plus importants.

Pour réduire la rétention d’eau, la nourriture va être votre grand allié. Essayez les remèdes de grand mère pour maigrir et vous remarquerez la réduction de votre ventre!

Comment perdre du ventre avec ces aliments et comment les consommer ? Par exemple, vous pouvez :

Préparez un bouillon de céleri et d’oignon et buvez-le avant un repas,

Mangez de la pastèque à jeun,

Dégustez une salade rafraîchissante avec de la laitue et de l’oignon,

Si vous choisissez des asperges, évitez d’ajouter de la mayonnaise,

Si vous choisissez l’aubergine, il n’est pas conseillé de la manger dans sa version panée.

La clé pour avoir le plus d’effet possible sur votre rétention de liquide est de le consommer sans trop d’additifs, ou dans des recettes très élaborées. Enfin, dans le cas des infusions, nous recommandons celles d’extrait de :

Le bouleau

Le fenouil

L’ortie

Le pissenlit

Ou le thé vert, cet aliment miraculeux.

Si vous avez peu de temps pour préparer des recettes diurétiques qui vous aident à éliminer les liquides, il est préférable de vous procurer un extracteur de fruits et légumes. Préparez des recettes saines qui vous aident à éliminer les liquides grâce à cet extracteur. Avec lui, vous pouvez broyer des fruits et des légumes en moins d’une minute et préparer des recettes saines qui vous aideront à perdre du ventre. Il suffit d’inclure des fruits et des légumes dans le verre pour préparer des smoothies super sains.

2- De l’eau, de l’eau, de l’eau

Comment perdre du poids ? Quel que soit le but recherché, les bienfaits de l’eau sont indéniables. Il a été prouvé que boire beaucoup d’eau (environ 2 litres par jour) :

est bénéfique pour prévenir la rétention d’eau

facilite la digestion,

prévient la constipation,

son effet rassasiant vous aide à manger moins et donc à perdre du poids

Si vous êtes quelqu’un qui oublie de boire de l’eau régulièrement, procurez-vous une bouteille et posez-là proche de vous. Cela peut paraître stupide, mais en augmentant votre consommation d’eau, vous contribuerez à éliminer les liquides et à réduire votre ventre, et en plus, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Emportez cette bouteille partout où vous allez et hydratez-vous en permanence pour éviter la rétention d’eau et le ventre gonflé.

3- Bien mastiquer vos aliments

Un autre conseil qui vous aidera à perdre un peu de ventre est de bien mâcher vos aliments. La digestion commence dans la bouche ! Mâchez bien votre nourriture jusqu’à ce qu’elle soit complètement mastiquée, puis avalez.

Si vous n’en avez pas l’habitude, essayez de manger avec la télévision éteinte. Concentrez-vous sur votre assiette et comptez chaque fois que vous mâchez. Cela peut sembler idiot, mais le fait de mâcher vos aliments de cette manière permet à votre estomac de faire moins d’efforts de digestion. Il évite les lourdeurs, les gaz et les ballonnements.

D’un autre côté, manger lentement vous permet d’être rassasié plus tôt, car vous mangez plus calmement et avec moins d’anxiété. Suivez ces conseils pour une alimentation saine et vous commencerez bientôt à remarquer la différence…

4- Modérez votre consommation de sucre et de sel

Le but n’est pas de manger des plats fades ou que vous vous priviez complètement de sucre mais modérer votre consommation est un bon moyen d’obtenir un ventre plat. Pourquoi ? Tout d’abord, si vous ne mangez pas de sucre, vous maintenez vos niveaux d’insuline bas et de glucagon élevés.

Le glucagon est une hormone chargée de transformer en énergie la graisse du ventre. Par conséquent, le maintien d’un niveau élevé (en limitant la consommation de sucre) sera d’une grande aide pour perdre du ventre.

En ce qui concerne le sel, c’est souvent la principale cause de la rétention d’eau, et donc de la sensation de gonflement. Sa consommation modérée est bénéfique non seulement pour perdre du poids mais aussi pour prévenir les maladies cardiovasculaires.

Nous vous recommandons d’utiliser des herbes aromatiques pour parfumer vos repas et de remplacer le sel traditionnel par un sel naturel à faible teneur en sodium. Ou pour certaines de ces recettes

5- Pas seulement des abdominaux

Une des grandes erreurs lorsqu’on essaie de perdre du ventre est de se consacrer à faire des abdominaux comme seul exercice.

Pour perdre du ventre, les exercices cardiovasculaires sont plus efficaces. Ils vous aident à perdre du poids de manière générale. Vous devez les associer à des exercices de musculation. Vous pourrez ensuite passer aux abdominaux pour entraîner cette zone de manière localisée. La course à pied est aussi une excellente option.