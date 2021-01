Comment soulager les piqûres de moustiques pendant son voyage ?

Vous adorez voyager ? C’est votre plus grande passion dans la vie. Certes, cette activité a de nombreux moments de détente et de bonheur, mais elle n’est pas dénuée de désagréments comme les moustiques. Minuscules créatures, ces bestioles sont capables de ruiner votre séjour si vous ne prenez pas les précautions qu’il faut. Par ailleurs, il est difficile d’éviter complètement leurs piqûres lors des randonnées. Voici quelques solutions naturelles efficaces qui peuvent aider à vous soulager d’une piqûre de moustique.

Quels sont les symptômes d’une piqûre de moustique ?

De manière générale, les piqûres de moustique génèrent une légère réaction cutanée qui se traduit par de petites bosses sur la peau. Ces petits boutons de couleur rouge ou rose peuvent provoquer des démangeaisons. Dans la majorité des cas, l’inflammation et les démangeaisons sont sans danger et ne durent que quelques jours voire quelques heures. Toutefois, si vous avez une allergie au moustique, d’autres réactions beaucoup plus graves peuvent se déclencher notamment des boutons rouge pâle et enflammés, des ecchymoses, une nausée soudaine, une sensation d’instabilité des jambes, une lymphangite ou inflammation du système lymphatique, de la fièvre… Certaines personnes peuvent même être victimes de réactions anaphylactiques (difficultés respiratoires, gonflement du visage, urticaire géante…), mais cela est très rare.

Les remèdes naturels pour combattre les piqûres de moustiques

Autant vous prévenir, les méthodes naturelles que nous citons dans cette section sont indiquées pour les symptômes beaucoup moins graves tels que les irritations, les démangeaisons ou les gonflements. Pour les réactions allergiques, il faut consulter rapidement un médecin.

Ainsi, vous pouvez utiliser :