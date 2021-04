Les compléments alimentaires sont-ils bons pour la santé ?

On trouve de nos jours des compléments alimentaires pour presque tout : santé, douleurs, performances sportives ou sexuelles, amincissement… Le marché des compléments alimentaires ne connaît pas la crise et ne cesse de s’accroître. Notre santé est-elle en danger ?

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?



Il est primordial de ne pas confondre complément alimentaire et médicament. Un médicament vient soigner des symptômes ou une pathologie ; il est élaboré dans un laboratoire pharmaceutique, soumis à des tests cliniques puis mis sur le marché et prescrit par un médecin. Un complément alimentaire vient compléter un régime normal, c’est une source de nutriments ou de substances portant un effet nutritionnel ou physiologique. Vous trouverez de nombreux compléments alimentaires sur le marché. Il peut être constitué de nutriments (vitamines et minéraux), de plantes ou préparations de plantes, ou d’autres substances (par exemple la gelée royale).

Des bienfaits avérés aux problèmes posés



Certains compléments alimentaires génèrent des bénéfices prouvés scientifiquement (comme les vitamines B9, B12 et D), tandis que d’autres ont des résultats plutôt mitigés (par exemple le magnésium).



Il est important de rappeler que les compléments alimentaires sont réellement utiles dans des cas particuliers : la vitamine B12 est fortement recommandée pour les végétariens (cette vitamine se retrouvant essentiellement dans les viandes), et la vitamine D est souvent prescrite l’hiver (pour pallier un manque d’ensoleillement).



Cependant, la prudence est de mise pour d’autres compléments alimentaires qui risquent d’interagir avec des médicaments, comme par exemple le millepertuis, qui diminue l’effet de la pilule contraceptive, des anxiolytiques, et bien d’autres traitements ! Si vous prenez un traitement médicamenteux, demandez toujours conseil à votre médecin ou pharmacien.



Bien que les autorités sanitaires, à l’échelle nationale mais aussi au niveau européen, multiplient les contrôles, le marché des compléments alimentaires est tellement étendu et parfois opaque (notamment ceux vendus sur certains sites Internet) qu’il peut être difficile d’être sûr à 100% de la qualité d’un produit. Certains compléments alimentaires ont été retirés du marché après la mise en évidence d’une composition non conforme aux réglementations en vigueur ; certains sont même de grosses contrefaçons. La prudence est donc là encore de mise, en se renseignant bien sur la provenance et la composition des produits ! Orientez-vous vers un lieu de vente où un conseiller pourra vous rassurer, ou sur des sites web fiables.



Face à des études scientifiques contradictoires, et surtout à la masse d’articles nous noyant d’informations dans un sens comme dans l’autre, une seule solution : n’hésitez jamais à demander conseil à un spécialiste. Le bon sens est de mise, alors gardez à l’esprit que l’excès n’est jamais profitable (et pour votre santé, et pour votre porte-monnaie !). Un mode de vie sain et une alimentation saine et équilibrée sont vos meilleurs alliés.