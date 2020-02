Vous souhaitez en finir une bonne fois pour toute avec les fuites et les mauvaises odeurs ? Vous avez envie de vivre vos règles en étant loin du stress ? La culotte hygiénique est la solution qui s’offre à vous. Confortable, elle se porte de jour comme de nuit pendant vos menstruations. Qu’est ce qui rend cette culotte si particulière ? Est-elle en mesure de supporter un flux abondant ? Voici toutes les réponses pour vous éclairer à choisir votre culotte hygiénique.

Quelles sont les propriétés d’une culotte pour les règles ?

Une culotte hygiénique est un moyen de protection périodique féminine qui est lavable et réutilisable. A l’instar des protections hygiéniques jetables comme les tampons ou les protège-slips, les culottes hygiéniques sont confortables et vous gardent à l’abri des irritations et des démangeaisons grâce à leurs matières naturelles. En effet, une culotte hygiénique est conçue pour absorber le flux sanguin tout en permettant à chaque femme de rester libre dans ce qu’elle fait durant. Puisque la culotte menstruelle est très confortable, vous avez la possibilité d’effectuer vos tâches quotidiennes sans le moindre problème. Elle est également discrète et se porte parfaitement avec vos de tenues de tous les jours pour aller travailler ou pour sortir faire les courses.

La culotte hygiénique a la même forme qu’un slip féminin ordinaire. Ce qui la distingue des sous-vêtements féminins, c’est sa partie absorbante formée par un fond doublé ultra-absorbant qui évite les fuites et les odeurs. Elle est également plus épaisse au niveau de la zone d’absorption. En effet, une culotte menstruelle est composée de plusieurs couches pour garantir une excellente absorption. A l’intérieur du fond de la culotte, on retrouve souvent du bambou. Il s’agit d’une matière naturelle qui est à la fois absorbant, anti-odeurs et antibactérien. La seconde couche est formée par un tissu imperméable et respirant qui retient le sang. Pour la partie extérieure, elle est conçue à partir de coton pour éloigner les risques de démangeaisons et d’irritations.

Comment utiliser une culotte menstruelle ?

La culotte pour les règles peut se porter à tout moment de votre cycle menstruel. Pratique et hygiénique, elle s’utilise en protection de l’arrivée des règles ou pour préserver les tâches. Pendant les règles, vous pouvez porter votre culotte menstruelle de jour comme de nuit. Elle a une capacité moyenne de 12 heures. Toutefois, il est important de bien connaître votre flux sanguin pour prévoir des protections complémentaires comme les serviettes lavables ou la coupe menstruelle. En effet, lorsque vous avez un flux abondant, les risques de fuites sont plus élevés. C’est pourquoi, des sous-vêtements hygiéniques sont spécialement conçus avec des zones d’absorption assez larges. Si certaines femmes préfèrent porter leurs culottes menstruelles durant les premiers jours de règles, d’autres préfèrent les porter en fin de cycle.

Pour l’entretenir, il suffit de le rincer abondamment à l’eau froide avant de le laver à la main ou encore en machine. Facile à nettoyer, la culotte hygiénique est fabriquée à partir de tissus simples d’entretien. Pour préserver ses propriétés absorbante et imperméable, il est déconseillé de le repasser. Vous pouvez cependant le faire sécher à l’air libre.

Quels sont ses atouts par rapport aux autres protections hygiéniques lavables ?

Bien que les protections périodiques lavables soient tous réutilisables, la culotte menstruelle est une culotte hygiénique saine et confortable qui respecte la peau. Elle s’utilise en moyenne entre 5 à 10 ans en fonction de sa composition. Pratique, elle se porte dans la vie de tous les jours sans sentir de gêne. De plus, la culotte menstruelle est fiable grâce à sa partie absorbante. Vous pouvez même pratiquer des activités sportives avec votre culotte hygiénique sans la moindre difficulté. Il s’agit d’une alternative aux serviettes jetables qui sont à la fois couteux et parfois dangereux pour la santé. En effet, les culottes hygiéniques ne contiennent ni de produits chimiques ni de substances nocives à la santé. Pour cela, elles sont fabriquées à partir de matières naturelles telles que le coton bio.