Différentes raisons peuvent pousser une femme à procéder à une augmentation mammaire à lyon ; des seins trop petits et non proportionnels à son corps, des seins ayant diminué de volume ou ayant ont perdu leur fermeté après la naissance d’un enfant, le fait de se sentir mal à l’aise en mettant un maillot de bain, un haut moulant, un décoté … Ou en encore le fait d’avoir des seins trop asymétriques (un sein est trop petit par rapport à l’autre). Cependant, pour cette opération, il est important que la femme soit en bonne santé, que ce soit physiquement ou psychologiquement car, ces facteurs jouent un grand rôle dans sa réussite. Quels sont alors les avantages de cette opération ?

Pour des seins plus volumineux et plus fermes

Il n’est pas rare de rencontrer des femmes se plaindre d’avoir des seins trop petits ou plats, pourtant c’est un fait totalement naturel. Mais souvent, la forme de leurs seins ne s’accorde pas avec le physique qu’elles souhaiteraient avoir. C’est pour cette raison que beaucoup veulent se tourner vers les implants mammaires. Ils constituent en effet, le meilleur moyen d’augmenter le volume de leurs seins pour qu’ils soient bien proportionnels à leurs silhouettes, rendant leur corps plus voluptueux et plus féminin. Qu’importe l’objectif de ces femmes, avoir de quoi remplir un haut de bikini, ou leur soutiens gorge, ressembler à des stars, ou juste avoir de jolies courbes, une augmentation mammaire est le chemin vers leur objectif. Ainsi, approcher un bon chirurgien à Lyon est une garantie pour des seins rêvés

Pour restaurer les seins après la grossesse et le vieillissement

Après une grossesse, le corps de la femme subit généralement certaines transformations qui ne sont pas toujours agréables à voir. À l’instar de la perte de la fermeté des seins, quand elle est obligée d’allaiter son bébé. Toutefois, même si elle n’a pas d’enfant, la vieillesse engendre souvent le ramollisement des seins.

Ainsi, l’allaitement, le vieillissement ou encore la perte de poids sont des facteurs pouvant entrainer l’affaissement et le dégonflement des seins.

En effectuant une augmentation mammaire, la femme pourra donc faire face à tous ses problèmes, en redonnant à ses seins un bon volume et paraître comme dans sa jeunesse. Un lifting des seins peut être également nécessaire, alors, il est nécessaire de bien discuter avec son médecin de toutes les procédures supplémentaires pour des résultats plus satisfaisants.

Pour obtenir l’augmentation mammaire prix à Lyon, sachez qu’ilvarie entre 3000 à 6000 euros. Mais la plupart du temps, ces tarifs n’incluent pas l’anesthésie, les types d’implants mammaires à utiliser ainsi que les installations de la salle d’opération. De ce fait, pour ne pas se tromper dans ses comptes, il est préférable de demander un devis détaillé au chirurgien.

Pour solutionner les seins naturellement asymétriques

Toutes les femmes sont nées avec un certain degré d’asymétrie mammaire. Mais pour certaines d’entre elles, la différence dans la taille est tellement évidente qu’elles ont en honte. Alors, avec une augmentation mammaire, elles pourront enfin équilibrer la taille de leurs seins, de façon à ce qu’ils ne soient plus trop inégaux et qu’ils s’intègrent parfaitement à leur soutien-gorge, maillots de bain ou autres sous – vêtements. De plus il est tout à fait possible de choisir une taille, une forme et un profil différent, selon le goût de chacun.

Pour augmenter la confiance en soi

Les femmes qui ne sentent pas à l’aise dans leur corps, à cause d’une poitrine trop petite ou non proportionnée se sentent souvent inférieures et perdent confiance en elles. L’augmentation mammaire est donc une solution qui pourrait les aider à retrouver cette confiance, en les faisant se sentir plus belles et plus attrayantes. De telle façon, elles ne se sentiront plus gênées pour sortir avec des tenus plutôt décotés.