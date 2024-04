Les bienfaits de la chasteté

S’il y a quelque chose dont on entend de plus en plus parler autour de nous, c’est bien la chasteté. Il s’agit de quelque chose dont le tabou est en train de disparaitre et qui a de nombreux avantages. A travers cet article, vous allez découvrir pourquoi de plus en plus de personnes, aussi bien des hommes que des femmes, utilisent la chasteté dans leur quotidien.

Pourquoi utiliser la chasteté

Tout d’abord, il convient de rappeler ce qu’est que la chasteté. Il s’agit d’un concept qui vise à empêcher une personne d’avoir du plaisir sexuel et d’avoir notamment un orgasme. On peut se demander pourquoi les personnes utilisent la chasteté et pourtant elle a des vertus que l’on ne soupçonne pas. En premier, le fait de ne plus avoir d’orgasmes va permettre de renforcer la concentration. Ainsi, la personne va davantage être performante à son travail notamment. Egalement, l’autre avantage principal de la chasteté est d’avoir des rapports sexuels plus intenses une fois l’appareil retiré. On peut également utiliser la chasteté dans un cadre BDSM, notamment de domination où la personne dominante va demander à la personne dominée de rester chaste. L’objectif étant de frustrer la personne qui est chaste. Enfin, la chasteté permet de voir son rapport avec les autres personnes de manière différente.

Comment mettre en pratique la chasteté

Si vous souhaitez vous aussi profiter des bienfaits de la chasteté, vous vous demandez très certainement comment cela fonctionne. Si vous êtes un homme, il vous faudra alors faire l’achat d’une cage de chasteté, par exemple la boutique CageChastete.fr propose de nombreux modèles. Avant de faire votre achat, vous aurez besoin de connaitre les mensurations de votre membre pour choisir le modèle qui va le mieux. Lorsque vous allez choisir votre produit, vous allez voir qu’il existe différentes matières, qui ont chacune leurs points forts. Pour un premier modèle, une cage de chasteté en plastique ou en silicone sont un bon choix. Elles sont adaptées pour un port de courte durée et sera un excellent moyen pour voir si c’est quelque chose qui vous plait. Les modèles en métal sont conçus pour un port de longue durée et sont à privilégier si vous avez déjà fait l’expérience de la chasteté. Il existe également des modèles en cuir qui sont à utiliser avec parcimonie étant donné que leur entretien est plus complexe.

Pour les femmes, il y a la ceinture de chasteté qui se positionne au niveau de la taille. Le principe est le même, empêcher l’accès à l’organe sexuel. On trouve des modèles en plastique et en métal.

Concernant la durée du port et afin de voir les premiers effets de la chasteté, il est conseillé de commencer par porter l’appareil pendant quelques heures pour une première fois. Cela permet de s’habituer à l’objet et donc de voir si c’est quelque chose qui vous convient. Vous pouvez par la suite augmenter petit à petit la durée du port. Vous devez également savoir que les cages de chasteté ainsi que les ceintures de chasteté sont verrouillées à l’aide d’un cadenas à clef ou à code en fonction des modèles.

La chasteté est donc quelque chose qui a de nombreux avantages et beaucoup de personnes l’intègrent désormais dans leur quotidien.