Quelles sont les pierres à utiliser pour apaiser la douleur ?

La Terre a commencé comme un nuage de gaz, un disque de poussière qui s’est transformé en une boule de feu et de magma incandescente, qui s’est finalement refroidie pour former la croûte terrestre. En dessous, des minéraux et des cristaux se sont formés, comme des capsules de bien-être et de guérison. Les pierres et les cristaux sont utilisés depuis des millénaires pour guérir et répandre de bonnes énergies. Ils agissent sur notre corps par le biais de la résonance magnétique de la Terre et de ses vibrations.

Le pouvoir des pierres contre la douleur

Que vous ayez à gérer une maladie auto-immune, une blessure, de l’arthrite ou simplement des maux de tête ou de dos, les pierres naturelles aident à équilibrer le corps et l’esprit et à soulager les symptômes. Puisque nous abordons le traitement de la douleur de manière holistique, il convient de souligner que les pierres sont également bénéfiques pour des problèmes tels que le stress, la douleur émotionnelle et même pour aider à mieux dormir et à renforcer le système immunitaire.

Certaines pierres contiennent des minéraux connus pour leurs propriétés thérapeutiques. Le cuivre, par exemple, est un minéral qui soulage les douleurs articulaires et musculaires. Le port d’un bracelet en malachite permet au corps d’absorber l’effet réducteur du cuivre, ce qui aide à soulager ces douleurs. Dans l’Égypte ancienne, la malachite vaporisée sur les plaies était utilisée pour prévenir l’infection. Aujourd’hui, la meilleure façon de faire est de porter des bracelets en pierre pour soulager certaines douleurs.

L’améthyste

L’améthyste est considérée comme un cristal indispensable en matière de guérison. C’est une pierre à haute vibration qui a des effets incroyables sur la réduction de la douleur. Ce cristal peut aider à soulager la douleur et l’inconfort résultant de l’arthrite, de la migraine, de blessures ou de problèmes métaboliques. L’améthyste est également très bénéfique pour réduire les sensations de stress et les cas d’insomnie. Pour extraire ces effets anti-douleur, vous pouvez positionner la pierre sur la zone affectée, en la maintenant en place ou en la fixant avec un ruban ou une bande. En cas d’insomnie, placez la pierre sur une table de chevet ou sous votre oreiller.

Le quartz rose

Le quartz rose est particulièrement utile pour soulager les douleurs associées aux affections cutanées telles que le psoriasis, l’eczéma, la goutte ou les brûlures. Avec un effet anti-inflammatoire naturel, cette pierre devient une aide précieuse pour les coups de soleil entre autres troubles inflammatoires de la peau. Le quartz rose contribue également à améliorer la fonction rénale et aide le corps à éliminer les liquides en excès. L’utilisation de ce cristal sur n’importe quelle partie du corps apportera un soulagement et un bien-être général.

L’hématite

On dit que l’hématite retient la charge des cellules nerveuses, ce qui en fait un cristal idéal pour soulager la douleur. Parmi les autres avantages de l’hématite, citons la régulation du flux sanguin dans le corps, ce qui signifie que son utilisation peut aider à lutter contre les maux de tête, l’hypertension artérielle et l’anémie. L’hématite est également connue comme une pierre anti-stress. L’hématite a une forte teneur en fer ; en porter assure de nombreux avantages pour le corps et l’esprit, notamment par une utilisation quotidienne dans des accessoires ou des vêtements et sous votre oreiller le soir.

La turquoise

La turquoise est une pierre spéciale qui présente une grande variété de couleurs. La vibration de la turquoise varie en fonction de la couleur de la pierre (teinte bleue ou verte). La turquoise peut aider à soulager et à réduire les maux de tête, les maux de gorge et les problèmes de l’appareil digestif. Les variations de la couleur verte ont tendance à être plus apaisantes que les variations bleutées. Les problèmes gastro-intestinaux chroniques ont tendance à bien réagir à l’utilisation de cette pierre.

Le lapis-lazuli

Le lapis-lazuli est la pierre parfaite pour aider à soulager les maux de tête, les douleurs corporelles, les problèmes de gorge, les migraines, les vertiges et le syndrome prémenstruel. Il est également excellent pour vous donner plus de force mentale. La pierre est particulièrement utile pour apporter un soulagement immédiat de la douleur lorsqu’elle est utilisée n’importe où sur votre corps. En raison de ses vibrations, le lapis-lazuli est connu pour ses bienfaits concernant les maladies impliquant la moelle osseuse, le VIH, le cancer, les maladies cardiaques, etc.

L’agate du Botswana

La pierre d’agate a un effet purificateur sur l’aura et élimine les énergies négatives. De couleur grise, l’agate du Botswana est très efficace pour les fumeurs qui veulent arrêter de fumer et aide le corps à assimiler l’oxygène, améliorant la circulation et prévenant également la dépression. Essayez toujours de la porter sous la forme de bracelets ou de colliers, avec un contact direct avec la peau.

Conseils :

Les pierres sont des éléments naturels très puissants à explorer en notre faveur. Plus nous en savons sur leurs bienfaits, plus ils deviennent efficaces pour notre vie. Pour maximiser les effets des pierres, assurez-vous qu’ils sont en contact avec votre corps. Cela peut se faire au moyen d’accessoires (colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues) ou en pratiquant la méditation avec une pierre placée sur la zone que vous souhaitez traiter. Laissez la pierre en contact avec votre peau pendant au moins une vingtaine de minutes.