Quels sont les bienfaits du bain de glace sur la santé ?

Le bain de glace est de plus en plus une pratique populaire qui accroche bon nombre de personnes comme les athlètes. Alors que les discours scientifiques n’ont pas encore des positions affichées sur les potentiels risques pour l’organisme, ses effets sur la santé sont diversement ressentis. En voici quelques-uns.

Le bain de glace pour une récupération rapide de l’organisme

Les activités intensives mobilisent beaucoup d’énergie que l’organisme dépense. À la suite de ces dépenses d’énergie, le besoin de récupération de l’organisme est assez préoccupant. Une manière plus rapide de faire récupérer l’organisme est alors de recourir au bain de glace. En effet, le bain de glace a la propriété de régler l’hyperthermie lorsque le corps se surchauffe à la suite d’une activité physique trop éprouvante.

De même, il permet la détente des muscles, car pour certains chercheurs, le froid est utilisé pour limiter la circulation sanguine au niveau des muscles afin de les soustraire à l’inflammation et aux algies des fibres musculaires. Il permet également la détente des nerfs puisqu’il favorise la bonne circulation sanguine.

Or, la bonne circulation sanguine apporte l’oxygène nécessaire au bon fonctionne des cellules par l’entremise des nerfs. Le sang a également la propriété de défaire les cellules des toxines à son passage. C’est donc cet échange qui est bien assuré grâce au bain de glace.

Le bain de glace pour le renforcement de l’immunité

L’international Journal of Circumpolar Health a publié une étude de chercheurs qui permet de conclure que le bain de glace participe à plus d’un titre au renforcement du système immunitaire de l’organisme. Selon les résultats de cette analyse des chercheurs, les bains de glace aident à la simulation du système immunitaire en améliorant la circulation sanguine. Avec ce type de thérapie, l’homme peut donc être plus prompt à réagir face à l’intrusion de certains corps étrangers contre qui il peut vaillamment se défendre.

Ces atouts du bain de glace justifient son expansion dans le monde du sport. Il est vrai que l’on peut craindre un choc thermique à la suite d’une activité physique intense qui se couronne par un bain de glace. Mais de façon générale, les athlètes ne descendent pas en deçà de 10 °C et ne font qu’une quinzaine de minutes pour la baignade. De même, se renseigner sur ses dispositions à supporter un bain de glace auprès de son médecin est une bonne option.

Les bienfaits du bain de glace sur la santé mentale

Cette thérapie a un impact non négligeable sur la santé mentale. En effet, en établissant un parallélisme avec les effets positifs de la natation hivernale, les scientifiques en sont arrivés à établir que le bain de glace peut aider à réduire le stress, la tension et défaire l’individu des humeurs négatives.

On peut en déduire que le bain de glace aide à améliorer le bien-être général de l’individu aussi bien dans son corps que dans son état d’esprit et ses dispositions humorales. Il n’est donc pas destiné aux athlètes uniquement, même s’il est plus prudent d’en appeler à son médecin pour être sûr qu’on possède les bonnes dispositions pour se lancer dans une eau glacée.