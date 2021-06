Vaccins anti Covid-19 : quels effets secondaires et comment les éviter ?

AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson… si l’efficacité de ces trois vaccins anti-covid a été validée par l’OMS, il semblerait qu’ils s’accompagnent, comme tout vaccin, de quelques effets secondaires. S’agit-il de complications graves ou au contraire d’effets positifs ? Faisons le point.

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents ?

Les effets indésirables listés jusqu’à présent sont majoritairement bénins. Le signe le plus fréquent et le plus précoce est la réaction locale à la zone d’injection : gonflement, douleur, chaleur. Il s’agit d’une réaction inflammatoire de l’épiderme, en réponse à l’administration d’un corps étranger. On retrouve aussi de la fatigue, des céphalées, des douleurs articulaires et musculaires. Il est également possible que vous fassiez un peu de fièvre et que vous ressentiez des frissons.

Très important à souligner, la plupart de ces effets secondaires ont été rapportés après l’administration du rappel, soit lors de l’injection de la seconde dose. Ne vous inquiétez donc pas si vous présentez l’un de ces symptômes lors de la seconde prise.

Attention : les troubles digestifs type diarrhée ainsi que la toux n’entrent pas dans la liste des effets secondaires du vaccin anti-covid.

Comment soulager les effets secondaires ?

Pour atténuer les effets indésirables et accélérer leur disparition, voici les recommandations des experts de la santé.

Bien s’hydrater : d’une part pour prévenir les dangers liés à la déshydratation en cas de fièvre, mais également pour lutter contre la fatigue.

Se reposer et limiter les activités intenses : les médecins conseillent de prévoir une journée de congé surtout après l’injection de la seconde dose du vaccin.

En cas de maux de tête : prendre du paracétamol à dose minime. Vous pouvez vous en procurer en quelques clics sur les sites de pharmacies qui proposent notamment la vente et la livraison de médicaments en ligne. Vous n’aurez pas à sortir de chez vous.

En cas de douleurs musculaires : une douche chaude vous soulagera instantanément et éventuellement des anti-douleurs.

Certains médecins conseillent également, dans le but de prévenir tout symptôme d’effet secondaire la prise de paracétamol deux fois par jours pendant 2-3 jours après le vaccin.

Existe-t-il des effets secondaires positifs ?

Contre toute attente, oui ! Alors que la production du vaccin visait dans un premier temps la prévention et la diminution des symptômes, il semblerait que les résultats de l’enquête épidémiologique démontrent non seulement un ralentissement considérable de la propagation du virus dans l’organisme, mais aussi de l’intensité de l’infection. La baisse du taux de mortalité qui en résulte est plus qu’importante. Aux États-Unis, on note désormais un décès pour 200 personnes infectées.

En conclusion, notez bien que tous les effets cités ci-dessus sont brefs et d’intensité modérée. Si vous sentez une persistance et/ou une aggravation au-delà des 24 à 36 heures suivant la vaccination, prévenez votre médecin sans plus tarder.