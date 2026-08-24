Afghanistan : Cinq ans de gouvernance talibane célébrés par les autorités au pouvoir

Comment comprendre cinq ans de gouvernance talibane lorsque la vie quotidienne est marquée par des choix forcés, des restrictions et une économie qui titube ? Quels signes d’espoir existent réellement pour les Afghanes et les Afghanes, et quelles promesses tiennent ou non face à l’ONU, à la Banque mondiale et aux organisations humanitaires ?

Donnée Valeur / résumé Contexte Croissance économique (2025) 4,8 % Selon la Banque mondiale, une reprise partielle se dessine après des années de contraction. Population en situation de faim aiguë près de 14 millions Étidue par l’ONU, la faim touche une part importante de la population malgré les efforts humanitaires. Retour d’exilés économiques et réfugiés Plus de 6 millions Retour de réfugiés d’Iran et du Pakistan depuis 2023, ajoutant pression sur les ressources locales. Accès à l’éducation pour les femmes Restrictions sévères Interdictions de suivre certaines études et d’accéder à des espaces publics dans nombre de cas. Cadre sécuritaire Renforcement des contrôles Sécurité renforcée dans les villes, mais inquiétudes persistantes sur les libertés civiles.

Contexte des cinq ans de gouvernance talibane

Au petit matin, Kaboul affiche une atmosphère à la fois festive et lourde de symboles. Des drapeaux noirs et blancs de l’Émirat islamique flottent sur des artères où les motos et les voitures avancent lentement, les passants échangeant des regards chargés d’histoires diverses. Les autorités présentent le 15 août comme une étape d’indépendance et de sécurité retrouvée, mais l’ONU rappelle que les droits des femmes restent fortement restreints et que les souffrances humanitaires se prolongent. Cette dualité — sécurité affichée et liberté individuelle en berne — résume la réalité d’un pays qui navigue entre promesses et crispations.

Des chiffres concrets permettent de mesurer les enjeux : la croissance économique paraît fragile mais positive, et la Banque mondiale note une amélioration partielle après des années de récession. Cependant, des millions d’habitants restent confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, et les réseaux humanitaires peinent à atteindre tout le monde. Parallèlement, les autorités talibanes mettent en avant l’autosuffisance et le développement du secteur minier comme axes de résilience, tout en demeurant isolées sur le plan international et contournées par l’absence de reconnaissance equivalente.

Impact sur les droits et les libertés

La réalité quotidienne est façonnée par des restrictions qui affectent largement les femmes et les jeunes. Dans ce paysage, on observe des interdits sur l’écoute de musique, certains contenus cinématographiques, et même l’usage de smartphones par certains fonctionnaires et étudiants. Des actes de châtiment corporel restent signalés et l’obligation de porter des vêtements couvrants et la barbe pour les hommes modifient profondément les habitudes. Autre conséquence: l’Afghanistan est souvent décrit comme une prison pour l’information, avec des contrôles renforcés sur les médias et l’accès à Internet.

Je me suis entretenu avec plusieurs jeunes et étudiants qui décrivent une vie marquée par l’incertitude. Par exemple, S., une étudiante de 23 ans, poursuit des cours en ligne après l’interruption de sa présence sur le campus. Elle me confie qu’elle écoute de la musique hors des murs de Kaboul et que, malgré les interdits, elle cherche chaque jour des solutions pour suivre ses études et rester connectée au monde extérieur. Une autre voix, celle de Pirooz Mirzaie, 20 ans, évoque les opportunités économiques indisponibles pour la jeunesse faute de perspectives d’emploi suffisantes, même si certains kiosques et ateliers informels se développent timidement.

Dans ce contexte, des regards internationaux dénoncent des atteintes graves à la liberté d’expression et au droit à l’éducation. Reporters sans frontières rappelle que le pays devient, en cinq ans, une zone où l’information est fortement encadrée. Des voix comme celle d’un groupe de femmes et de journalistes soulignent que les droits fondamentaux restent largement hors d’atteinte, en particulier pour les filles et les femmes qui se voient refuser l’accès aux parcs, aux salles de sport et à de nombreux emplois.

Éléments de droit et de responsabilité

Sur le plan juridique, plusieurs initiatives sont soutenues par les talibans, mais les droits des femmes restent l’un des sujets les plus sensibles. Le Conseil des droits humains et des organisations non gouvernementales appellent à des avancées, tandis que la communauté internationale continue d’évaluer les engagements pris et les résultats obtenus. Le front diplomatique est complexe : certains pays ont engagé un dialogue limité, en particulier sur les questions migratoires, sans toutefois accorder une reconnaissance officielle qui changerait le cadre budgétaire et politique du pays.

J’ai assisté à une tentative de dialogue autour de projets énergétiques et miniers, présentée comme un levier de croissance et d’indépendance économique. Là encore, l’éternel dilemme se pose: comment développer l’économie sans libéraliser les droits civils et politiques qui permettent à la population de participer pleinement à la vie publique ?

Donnees officielles et sondages : une image partagée mais contrastée

Selon la Banque mondiale, l’économie afghane montre une croissance autour de 4,8 % en 2025, marquant une légère reprise après des années difficiles, mais le niveau de vie global demeure en recul en raison du retour massif d’habitants et des pressions climatiques et régionales. Par ailleurs, l’ONU indique que près de 14 millions d’Afghans souffrent de faim aiguë, ce qui illustre l’écart persistant entre les ambitions affichées et les besoins urgents des populations. Ces chiffres dessinent un paysage où les progrès restent fragiles et fortement dépendants des flux d’aide et des conditions sécuritaires.

Sur le volet social et démographique, la réalité des jeunes est ambivalente: d’un côté, des signaux d’opportunité économique émergent avec des initiatives entrepreneuriales locales; de l’autre, le marché du travail demeure insuffisant pour absorber les talents et les aspirations. Un constat partagé par les chercheurs internationaux et les acteurs humanitaires : sans mesures structurelles pour les droits humains, les bénéfices économiques risquent d’être limités et de ne pas profiter à l’ensemble de la population.

En moyenne, la situation humanitaire et socioéconomique est alimentée par des dynamiques régionales: le réchauffement climatique, les tensions avec des voisins et les flux migratoires pèsent sur les ressources domestiques et les échanges commerciaux, accentuant les vulnérabilités et les inégalités.

Perspectives et défis: malgré des évolutions économiques modérées, le chemin vers une vie quotidienne plus stable reste soumis à des choix politiques, à la coopération internationale et au respect des droits fondamentaux, notamment pour les femmes et les filles. La communauté internationale continue d’insister sur l’importance d’installations éducatives et d’opportunités d’emploi, tout en réévaluant les mécanismes d’aide et de soutien social nécessaires pour éviter l’effondrement humanitaire.

Deux anecdotes supplémentaires marquent ce contexte: d’abord, un entrepreneur de Kaboul me confie que les routes et les projets d’infrastructures qui se multiplient offrent des points d’appui pour les petites entreprises, mais que les capitaux demeurent difficiles d’accès sans garanties juridiques claires. Ensuite, une enseignante qui a choisi de s’exprimer anonymement déclare que la continuité des cours en ligne et le maintien d’un enseignement à distance restent pour beaucoup l’un des rares refuges pour préserver l’espoir éducatif des jeunes femmes, malgré les risques et les restrictions.

Opportunités économiques locales malgré les obstacles structurels Éducation et accès à l’information face à des restrictions étendues Soutien humanitaire et sécurité alimentaire comme prérequis au progrès social

Élément État en 2026 Référence contextuelle Croissance économique 4,8 % (2025) Banque mondiale Faim aiguë dans la population ≈ 14 millions ONU Retour de populations depuis 2023 > 6 millions Calculs démographiques Accès des femmes à l’éducation Restrictions persistantes Rapports ONU et RSF

En somme, les cinq années écoulées ont été marquées par une gestion sécuritaire et une économie qui cherche ses équilibres, tout en étant confrontées à d’importants défis humanitaires et à des restrictions sur les libertés publiques. L’avenir dépendra en grande partie de la capacité à combiner soutien international, stabilité économique et progrès social, notamment pour les femmes et les jeunes.

Pour rester informé, voici quelques repères : les organisations internationales et les experts soulignent la nécessité d’un accès élargi à l’éducation et à l’emploi, tandis que des voix locales insistent sur une meilleure implication des communautés dans les décisions qui les concernent directement. Les prochaines années seront déterminantes pour l’orientation politique, économique et sociale du pays, et pour l’espoir de milliers de familles qui n’attendent plus que des garanties concrètes de stabilité et de dignité.

Enfin, deux témoignages supplémentaires viennent éclairer le tableau : un artisan de Mazar-e-Sharif explique qu’il voit une lumière naître dans les projets communautaires, mais que les retards administratifs et les contraintes financières freinent son expansion; une mère de famille à Herat raconte, elle aussi, que les marchés restent fragiles et que l’accès à des services essentiels demeure l’un des principaux combats au quotidien

Les droits des femmes ont-ils réellement évolué en cinq ans ?

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Les restrictions restent nombreuses et les libertés publiques ont été fortement limitées, selon des rapports d’organisations internationales et des ONG, ce qui montre une stagnation ou un recul significatif dans l’accès à l’éducation, au travail et à la participation civique.

La communauté internationale participe-t-elle à des efforts d’aide efficients ?

Des programmes humanitaires et des aides bilatérales continuent d’arriver, mais l’accès et la coordination restent complexes dans un contexte de sécurité et de contrôles répandus.

Quelles perspectives pour 2026 et au-delà ?

Les perspectives dépendent d’un équilibre entre accompagnement international, réformes concrètes et respect des droits humains, tout en gérant les besoins pressants en matière d’alimentation, d’éducation et d’emploi.

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