Alain Bauer, professeur de Criminologie au Cnam, évoque les craintes légitimes des policiers dans le contexte actuel

Dans un contexte où la sécurité devient une préoccupation majeure, il est essentiel de mieux comprendre les inquiétudes légitimes des policiers face aux risques croissants et à la complexité des enjeux. Alain Bauer, professeur de criminologie au Cnam, souligne que les policiers de nos jours font face à des défis sans précédent, mêlant danger physique, enjeux sociétaux et pressions médiatiques. Le climat actuel, marqué par une recrudescence des violences urbaines et des tensions lors des manifestations, alimente des questions cruciales : comment assurer la protection des agents tout en respectant la justice ? Quelles formations peuvent réellement renforcer leur capacité à prévenir et enquêter ? Il apparaît que les risques pour notre police ne se limitent pas aux agressions ou aux incidents isolés, mais touchent également leur santé mentale et leur sécurité à long terme. À l’aube de 2025, il est donc vital de s’interroger sur la manière dont la formation en criminologie et en sécurité publique peut répondre à ces enjeux pour garantir leur protection et renforcer la confiance envers les forces de l’ordre.

Les craintes légitimes des policiers face à la montée de la violence en 2025

La violence et la criminalité évoluent constamment, ce qui met nos policiers sous pression. Selon Alain Bauer, il y a une véritable guerre ouverte, où les risques physiques et psychologiques se multiplient. La peur des agressions lors d’opérations de maintien de l’ordre, notamment lors des manifestations, n’est pas une exception mais une réalité quotidienne. La tension monte à la suite de plusieurs incidents récents, où policiers ont été blessés lors de contestations comme à Marseille ou Paris. La crainte n’est pas exclusivement physique : la détresse psychologique et l’usure mentale sont désormais des préoccupations majeures pour la santé des forces de sécurité. Face à ces dangers, il semble crucial de repenser leur formation en intégrant des modules de gestion du stress et de prévention des risques. La question reste : comment la criminologie peut-elle aider à anticiper et réduire ces dangers ?

Les défis actuels pour la police : entre risques et enjeux

Une enquête menée en 2025 montre que 26 policiers et gendarmes ont été blessés lors d’incidents liés aux manifestations du 18 septembre dans toute la France. Parmi eux, 11 membres des forces de l’ordre ont été gravement touchés, soulignant la dangerosité persistante de leur métier. La montée de la violence implique plusieurs défis :

Protection physique face aux agressions directes

face aux agressions directes Prévention pour désamorcer les tensions avant qu’elles ne dégénèrent

pour désamorcer les tensions avant qu’elles ne dégénèrent Formation continue aux techniques modernes d’enquête et de maintien de l’ordre

aux techniques modernes d’enquête et de maintien de l’ordre Soutien psychologique pour faire face à l’impact psychique des interventions

Au-delà de ces risques immédiats, la légitimité et la perception publique de la police s’en trouvent également impactées. La gestion des violences lors de manifestations exige non seulement des compétences spécifiques mais aussi une approche équilibrée dans la protection des citoyens et des agents.

Renforcer la protection des policiers : quelles solutions concrètes ?

Les formations en criminologie jouent un rôle clé pour mieux préparer les policiers face à la complexité des risques modernes. Elles doivent s’appuyer sur plusieurs axes :

Formation pratique à la gestion des situations de crise incluant des scénarios réalistes d’intervention Programme de prévention et de sensibilisation aux enjeux sociaux et aux divers profils de manifestants Soutien en santé mentale continu pour éviter l’usure psychologique Mise à disposition d’outils technologiques modernes pour sécuriser les interventions

Par exemple, la récente utilisation de véhicules blindés comme les Centaures a permis une meilleure protection lors des affrontements, tout en minimisant les risques pour les policiers. En intégrant ces axes dans leur formation, nous pouvons espérer réduire le nombre de blessés et renforcer la confiance des forces de police en leur mission.

Les enjeux de la formation en criminologie pour l’avenir de la police

La criminologie offre une lecture globale des risques et des leviers pour améliorer la sécurité. Elle aide à comprendre l’évolution des comportements et à élaborer des stratégies adaptées. La formation continue doit inclure :

Analyse de la criminalité organisée

Études de cas sur des enquêtes complexes

Modules de protection des personnels en opération

Une meilleure compréhension des menaces et des profils criminels permet aux policiers d’être mieux préparés et plus efficaces. La question est : comment élargir l’accès à ces formations pour tous les agents ?

Risques pour la justice et l’enquête dans un climat tendu

Les risques ne concernent pas uniquement la sécurité physique : la justice et les enquêtes aussi sont fragilisées par la situation. La question est de savoir si la tension sociale influence la capacité à mener des enquêtes approfondies, notamment lors des affaires majeures telles que le drame macabre de Somme ou encore l’affaire Dupont de Ligonnès. La manipulation de l’opinion et la polarisation sociale compliquent la tâche des enquêteurs. La protection de la justice nécessite de renforcer la formation en techniques d’enquête diversifiées et impartialess.

Facteurs clés Impact Violence lors des manifestations Pression accrue sur la police et risque élevé de blessures Crise de confiance publique Perte d’autorité et difficulté à maintenir l’ordre Évolution criminelle Adaptation constante des stratégies d’enquête Soutien psychologique insuffisant Usure mentale et baisse de performance

Protéger l’intégrité de la justice face aux risques

Il est essentiel que la formation continue inclue des modules sur la gestion des situations extrêmes tout en assurant une formation adaptée à l’évolution des menaces. La confiance dans la justice et la prévention des risques liés à la criminalité organisée restent au cœur des enjeux. La réponse doit être globale et anticipative.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Comment renforcer la formation policière face à la montée du danger ? La clé réside dans l’intégration de modules pratiques, de prévention et de soutien psychologique, tout en utilisant la criminologie pour analyser les risques évolutifs.

Quels sont les outils modernes pour protéger les policiers ? L’utilisation de véhicules blindés, d’équipements technologiques avancés, et de formations sur la gestion des incidents complexes jouent un rôle déterminant.

Comment la justice peut-elle s’adapter face à une criminalité en évolution rapide ? Par une formation continue renforcée et des techniques d’enquête innovantes, la justice peut répondre efficacement aux défis de 2025.

