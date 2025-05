Au moins 3 morts dans les inondations du Var : récit d’un drame annoncé

Des vies emportées par les flots : que s’est-il vraiment passé dans le Var ?

Au moins trois morts dans les inondations du Var… Et pourtant, on continue de se demander : comment, en 2025, peut-on encore mourir noyé dans sa propre voiture, chez soi, dans une région qui a déjà tant souffert des caprices du ciel ? J’habite moi-même dans le sud, pas très loin. Quand j’ai vu les images du Lavandou et de Vidauban, j’ai eu un pincement au cœur. Tout semblait irréel… jusqu’à ce que je découvre que les victimes avaient l’âge de mes propres grands-parents.

Tableau récapitulatif des dégâts

Élément touché Détail du sinistre Nombre de morts 3 (2 au Lavandou, 1 à Vidauban) Disparus 2, retrouvés ensuite Routes impraticables 11 routes départementales Électricité 635 foyers privés d’alimentation Aéroport La Môle/Saint-Tropez fermé Pluviométrie record Jusqu’à 255 mm d’eau en 1h au Lavandou Évacuations Plus de 50 personnes mises en sécurité

Une montée des eaux brutale et localisée

Ce mardi 20 mai, il a plu comme jamais. Des trombes d’eau se sont abattues sur le Lavandou, Vidauban, La Môle… En à peine deux heures, certaines zones ont reçu l’équivalent de trois mois de pluie. J’ai discuté avec une amie à Vidauban, elle m’a confié avoir vu son jardin devenir une rivière en quelques minutes. Elle a dû attacher ses chevaux à des arbres pour éviter qu’ils soient emportés.

Le plus tragique, c’est ce couple d’octogénaires à Cavalière. Leur voiture a été emportée par un torrent. La femme n’a jamais pu sortir du véhicule. À Vidauban, même scénario : une passagère âgée a été piégée dans un fossé inondé. Seule la conductrice a survécu, grâce à l’intervention d’un pompier volontaire.

Une météo piégeuse, mais pas exceptionnelle

On pourrait croire que cet épisode était imprévisible. Mais non. Il s’inscrit dans une série d’événements extrêmes déjà vécus dans le Var : 2010, 2014, 2019… La liste s’allonge, et chaque fois, les dégâts sont considérables. Ce qui rend cette situation si critique, c’est la conjonction de plusieurs facteurs climatiques :

Un système orageux stationnaire au-dessus du Var

Des vents humides venus de Méditerranée

Le relief du massif des Maures qui favorise le forçage orographique

qui favorise le forçage orographique Des rivières comme La Môle ou la Giscle qui deviennent des torrents

Résultat : des crues éclair, violentes, soudaines et presque impossibles à fuir.

“C’était l’apocalypse” : des témoignages glaçants

Le maire du Lavandou parle de scènes de guerre, de ponts arrachés, de routes effondrées. J’ai vu une vidéo d’un parking littéralement avalé par l’eau. Un habitant racontait comment il avait perdu tout ce qu’il possédait, mais disait surtout penser à ceux qui n’avaient pas eu sa chance.

Et moi, je repense à ce que m’a dit mon oncle, pompier retraité à Toulon :

“On voit de plus en plus de pluies qui tombent trop vite, sur un sol déjà gorgé d’eau. Et avec les constructions en zones inondables, ça devient mortel.”

Ce que cela dit du changement climatique

On ne peut plus nier l’évidence. Ces phénomènes météorologiques extrêmes sont en train de devenir la norme. Comme l’a rappelé un élu local :

“La faille aujourd’hui, elle s’appelle le changement climatique.”

Et c’est peut-être là le vrai sujet. On construit, on bétonne, on imperméabilise. Et quand la nature se déchaîne, elle reprend ses droits, sans prévenir.

Que faire maintenant ?

Si tu vis dans une zone à risque, voici ce que je retiens de tout ça, à chaud :

Reste informé : télécharge les applis météo et active les alertes

: télécharge les applis météo et active les alertes Prévois un plan B : où aller, qui appeler, comment agir vite

: où aller, qui appeler, comment agir vite Ne tente jamais de traverser une route inondée, même à pied

une route inondée, même à pied Sensibilise tes proches, surtout les personnes âgées et isolées

Ce sont des gestes simples, mais ils sauvent des vies.

Un avenir à reconstruire, sous un ciel incertain

Les inondations du Var, ce n’est pas qu’un fait divers. C’est le signal d’alerte d’une réalité que nous devons affronter collectivement. Entre deuil, incompréhension et colère, j’ai surtout envie qu’on retienne une chose : ces drames ne sont pas une fatalité. Ensemble, on peut mieux s’y préparer, mieux les comprendre… et peut-être, un jour, les éviter.