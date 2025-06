Crash Air India : 242 morts au décollage

Et si c’était nous là-dedans ? Pourquoi ce crash Air India nous touche tous

Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je monte dans un avion, j’ai toujours une petite pensée en arrière-plan : Et si ça tournait mal ? Ce jeudi 12 juin 2025, ce n’est pas juste une pensée abstraite. C’est devenu une tragédie bien réelle pour les 242 personnes à bord du vol Air India AI171 entre Ahmedabad et Londres. Un avion moderne, un vol régulier, une routine… et pourtant, le drame.

Je me suis demandé : qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Pourquoi un Boeing 787, censé être l’un des plus sûrs du marché, s’écrase-t-il juste après le décollage ?

Air India Dreamliner crash flight AI171



A sad day for aviation @AirNavRadar



pic.twitter.com/BbXF7kavPt — Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2025

Tableau récapitulatif du crash du vol AI171

Élément Détail Compagnie aérienne Air India Numéro de vol AI171 Type d’appareil Boeing 787 Dreamliner Lieu du crash Proximité de l’aéroport Sardar Vallabhbhai Patel (Ahmedabad) Destination initiale Londres Gatwick Date de l’incident 12 juin 2025 à 13h38 Nombre de passagers 242 (incluant 2 pilotes et 10 membres d’équipage) Commandants à bord Capt Sumeet Sabharwal et Clive Kundar Situation actuelle Équipe de secours sur place, enquête en cours

Une catastrophe en plein décollage

Le crash a eu lieu à 13h38, peu après le départ du vol. Il faisait chaud, le ciel était dégagé, et rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Pourtant, au-dessus du quartier de Meghaninagar, une épaisse fumée noire a commencé à s’élever. J’ai vu les premières images sur mon fil X (anciennement Twitter) : les débris, les secours qui couraient, les habitants du quartier qui tentaient d’aider…

Air India a d’abord parlé d’un “incident”, mais rapidement, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGCA) a confirmé ce que tout le monde redoutait : l’appareil s’est bel et bien écrasé.

Pourquoi cet accident a été si violent ?

Plusieurs facteurs ont probablement aggravé la situation :

L’avion était plein de carburant , prêt pour un vol long-courrier vers le Royaume-Uni.

, prêt pour un vol long-courrier vers le Royaume-Uni. Il a chuté dans une zone densément peuplée , augmentant les risques humains et matériels au sol.

, augmentant les risques humains et matériels au sol. Il y avait à bord 242 personnes, dont 12 membres d’équipage. On parle de familles, de vacanciers, de travailleurs…

Les équipes de secours, notamment la National Disaster Response Force, sont intervenues immédiatement. Trois groupes ont été envoyés depuis Gandhinagar, rejoints par d’autres depuis Vadodara. C’est dire l’ampleur du choc.

Ce que je ressens face à cette tragédie

Je me revois, il y a quelques mois, embarquer avec ma fille pour un voyage vers Delhi. On avait ce même frisson, ce mélange d’excitation et de nervosité. En pensant aux passagers de ce vol Air India, je ne peux m’empêcher d’imaginer : et si ça avait été nous ?

Ce n’est pas juste une statistique. Ce sont des vies. Des projets interrompus. Des rêves brisés sur le tarmac.

Ce que nous pouvons en tirer

Au-delà de l’émotion, il y a des choses à retenir :

Exiger plus de transparence des compagnies aériennes après un incident.

des compagnies aériennes après un incident. Rendre publics les rapports d’enquête pour comprendre et éviter que cela ne se reproduise.

pour comprendre et éviter que cela ne se reproduise. Renforcer les normes de sécurité, même dans les aéroports très fréquentés comme celui d’Ahmedabad.

Un crash Air India qui nous oblige à regarder le ciel autrement

Ce crash Air India survenu près de l’aéroport d’Ahmedabad n’est pas qu’un fait divers. C’est un signal d’alerte pour l’aviation civile, mais aussi pour chacun d’entre nous, passagers. Il nous force à repenser notre confiance, nos attentes, notre vulnérabilité. Et à garder en tête, chaque fois qu’on boucle notre ceinture à bord, que le ciel n’est jamais totalement prévisible.

Parce que, oui, ce crash Air India est un rappel brutal que voler n’est jamais anodin.