Dans cette analyse critique, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les cadres Jeunesse en Action, UNESCO, UNICEF et le Forum Européen de la Jeunesse se posent une question simple mais cruciale : comment transformer les aspirations des jeunes en actions concrètes pour la paix et la sécurité, face à des conflits qui touchent des centaines de millions de personnes? À Bruxelles, du 11 au 14 novembre 2025, la deuxième conférence de l’UE sur la jeunesse, la paix et la sécurité et la YPS Week cherchent à donner une impulsion tangible à l’agenda YPS avec une approche « Team Europe ». Les chiffres font réfléchir: plus de 400 millions de jeunes vivent actuellement dans des zones touchées par les conflits, et plus de 500 000 jeunes s’engagent directement dans des combats ou des activités associées. Cette réalité n’est pas un simple décor, c’est un appel à agir avec méthode et solidarité. La génération actuelle est la plus nombreuse de l’histoire moderne et joue un rôle croissant dans les dynamiques géopolitiques; il devient indispensable d’associer les jeunes aux décisions qui les concernent et de renforcer les partenariats intergénérationnels pour prévenir la violence et construire des environnements plus sûrs pour tous.

Aspect Indicateur Observations Population jeune dans les zones de conflit 400+ millions Prépondérance des jeunes comme cohortes majoritaires dans les pays touchés par les conflits Participation des jeunes Plusieurs centaines de milliers d’initiatives Réseaux locaux et projets transnationaux qui évoluent sous l’égide du YPS Cadre opérationnel Année anniversaire UNSCR 2250 10e anniversaire célébré en 2025 pour impulser l’action coordonnée

La suite du texte s’articule autour de cinq axes complémentaires: contexte et enjeux, cadre et objectifs, défis et opportunités pour la jeunesse, mécanismes de coopération et financement, et enfin mesures opérationnelles pour les acteurs publics et les jeunes acteurs du changement. Pour rester concret, je vous propose un fil conducteur: comment les outils européens et leurs partenaires alimentent-ils une démarche durable et inclusive sur le terrain ?

Deuxième conférence de l’UE sur la jeunesse, la paix et la sécurité : contexte et enjeux

La conférence de 2025 se situe dans une dynamique qui a commencé il y a dix ans avec la Résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui se poursuit avec une aspiration claire à une approche coordonnée par le biais du Team Europe. En pratique, cela signifie que chaque acteur politique, chaque agence et chaque organisation de la société civile collabore pour transformer les engagements politiques en résultats mesurables. J’ai discuté avec des jeunes qui me racontent que leur premier réflexe est souvent de chercher des environnements sûrs et des opportunités de dialogue; ils veulent des lieux où leur voix soit réellement prise en compte et où leurs projets puissent bénéficier de ressources et de réseaux. Dans ce contexte, l’Union européenne et ses États membres s’engagent à soutenir des plans d’action nationaux sur les questions liées à la jeunesse, à la paix et à la sécurité, en les alignant sur des cadres comme les stratégies jeunesse et les politiques de coopération au développement, tout en intégrant les outils de sécurité et de prévention des conflits sur le long terme.

Les chiffres et les rapports de terrain alimentent la réflexion: la YPS est devenue une priorité transversale, avec des engagements répétés lors des Sommets et des Conférences qui ont été tenus dans plusieurs capitales européennes et partenaires. Cette année, Brussels accueille une communauté de près de 120 jeunes bâtisseurs de paix et des partenaires issus d’Europe et d’ailleurs, pour co-construire des propositions concrètes destinées à guider les actions du Team Europe et à nourrir les cadres tels que l’Union européenne et les institutions nationales dans leurs stratégies dédiées à la jeunesse et à la sécurité. Dans ce cadre, les discussions ne se limitent pas à des discours abstraits: elles visent des mécanismes d’action, des partenariats opérationnels, et des outils de financement qui permettent de passer de la théorie à l’impact réel.

Ce qui est attendu comme résultats concrets

Parmi les résultats attendus, on retrouve: une déclaration commune, des engagements renforcés sur les plans d’action nationaux, et des mécanismes opérationnels clairs pour coordonner les initiatives à l’échelle de l’Europe et au-delà. Le travail préparatoire met l’accent sur:

– Alignement des actions entre EU et États membres pour soutenir les jeunes inclusifs en matière de paix et de sécurité;

– Partenariats pratiques avec les jeunes afin de générer des résultats mesurables dans les domaines de la prévention, de la protection et des services de sécurité;

– Ressources et capacités pour faciliter une participation sûre et significative des jeunes dans les domaines civils et de médiation;

– Cadres de référence actualisés pour les interventions en matière de sécurité et de prévention des conflits, en lien avec les vulnérabilités des jeunes et les dynamiques locales.

Pour nourrir le débat, des exemples concrets issus de terrain seront discutés, comme l’intégration des approches YPS dans les missions civiles et de médiation, ou l’utilisation des outils existants comme l’Institut Européen pour la Paix et l’Agence Nationale Erasmus+ pour stimuler des échanges et des projets transfrontaliers. Pour suivre le fil, vous pouvez consulter des analyses associées sur des ressources spécialisées et critiques qui reviennent sur les enjeux de coordination et de mise en œuvre. les premiers pas hésitants face à la jeunesse constitue une réflexion pertinente sur les dynamiques d’influence, tout comme l’événement EME jeunesse à Saint-Nazaire.

Les objectifs et le cadre de l’approche Team Europe pour la YPS

Le cœur du dispositif est d’arrimer l’action européenne à une logique de travailler ensemble pour la sécurité et le développement des droits des jeunes. L’objectif est clair: construire une véritable approche Team Europe qui permette à l’Union européenne et à ses États membres de se soutenir mutuellement dans le déploiement de National Action Plans (NAP) sur la YPS, d’assurer des actions transfrontalières et d’aligner les efforts autour de cadres communs. En pratique, cela se traduit par des mécanismes de coopération, des partenariats avec des organisations locales et des programmes qui encouragent l’implication des jeunes dans les politiques publiques. Les initiatives passées, comme la Conférence YPS de 2018 et les conclusions des années 2020–2022–2025, ont tracé la route vers une mise en œuvre plus coordonnée et plus ambitieuse.

Alignement des politiques entre les programmes de l’UE et les plans nationaux pour favoriser la cohérence et l’efficacité.

entre les programmes de l’UE et les plans nationaux pour favoriser la cohérence et l’efficacité. Échanges de pratiques et

et Soutien opérationnel via les missions civiles de gestion des crises et les mécanismes de prévention des conflits.

via les missions civiles de gestion des crises et les mécanismes de prévention des conflits. > Participation sécurisée et significative des jeunes dans les processus de décision et dans les projets sur le terrain.

des jeunes dans les processus de décision et dans les projets sur le terrain. Intégration des cadres de référence existants, comme les lignes directrices de l’EEAS et les cadres de médiation, afin d’éviter les doublons et de maximiser les résultats.

Pour illustrer, l’anniversaire UNSCR 2250 est l’occasion de démontrer comment une gouvernance partagée peut accélérer les résultats sur les terrains les plus fragiles. Dans les échanges, j’ai entendu des jeunes dire qu’ils veulent des mécanismes simples pour accéder aux financements, des options réelles de collaboration et des formations adaptées à leurs besoins locaux. C’est précisément ce que vise l’approche Team Europe: une coordination qui n’est pas qu’un papier, mais un cadre vivant et évolutif. Pour approfondir, vous pouvez consulter les ressources associées sur des réflexions croisées sur les partenariats et les outils de financement et une perspective critique sur les dynamiques jeunesse et sécurité.

Cette section sera suivie d’un

Comment transformer l’engagement des jeunes en actions tangibles

Pour que les engagements deviennent des actions durables, il faut:

Des cadres clairs qui définissent les rôles et les responsabilités des partenaires;

qui définissent les rôles et les responsabilités des partenaires; Des mécanismes de financement accessibles et simples à obtenir pour les jeunes projets;

et simples à obtenir pour les jeunes projets; Des formations et du mentorat adaptés au contexte local et à la sécurité des jeunes;

adaptés au contexte local et à la sécurité des jeunes; Des partenariats avec les organisations locales qui connaissent les réalités du terrain;

qui connaissent les réalités du terrain; Un suivi transparent des résultats et une communication régulière des progrès.

À cette étape, il est utile de regarder les exemples de collaboration internationale et les retours d’expérience sur les cadres comme l’Institut Européen pour la Paix et les programmes de mobilité tels que Parlement Européen des Jeunes et Agence Nationale Erasmus+, qui alimentent les échanges et les échanges de pratiques entre les jeunes et les décideurs.

Les heures qui viennent devront aussi s’appuyer sur des échanges externes et des retours d’expérience concrets. Pour nourrir le débat, regardez cette analyse sur les dynamiques de jeunesse et sécurité dans des contextes variés: un leader charismatique et son influence sur la jeunesse et une journée dédiée à la jeunesse à Saint-Nazaire.

Les mécanismes de coopération et les partenaires

La coopération autour de la YPS ne se joue pas à la marge: elle s’appuie sur des partenaires historiques et sur des nouvelles dynamiques. L’Union européenne, le Conseil de l’Europe, et des réseaux comme UNICEF et UNESCO apportent des cadres normatifs et des ressources techniques. Le Forum Européen de la Jeunesse et le Service Volontaire International (SVI) alimentent les liens entre les jeunes et les institutions en facilitant des échanges, des stages et des missions de solidarité qui renforcent les capacités locales. Dans ce cadre, un volet important concerne l’intégration des jeunes dans les mécanismes institutionnels et la reconnaissance de leurs contributions comme des partenaires à part entière, et non comme des bénéficiaires passifs. Pour les responsables politiques, l’enjeu est de créer des passerelles entre les administrations et les organisations de jeunesse afin de favoriser l’émergence de projets locaux qui s’inscrivent dans une logique territoriale et transnationale.

Engagement des jeunes dans les cadres de prévention et de médiation.

dans les cadres de prévention et de médiation. Partage des bonnes pratiques entre les pays et les régions.

entre les pays et les régions. Mobilisation des ressources via les programmes européens et nationaux.

via les programmes européens et nationaux. Évaluation continue des résultats et adaptation rapide des actions.

des résultats et adaptation rapide des actions. Visibilité et communication autour des réussites et des leçons apprises.

Pour illustrer la variété des partenariats, on peut s’appuyer sur les travaux et les rapports publiés par les institutions citées. Par exemple, un regard sur la mobilisation urbaine des jeunes autour d’un spectacle peut éclairer la dimension culturelle et citoyenne des actions YPS, tandis qu’un zoom sur les questions transfrontalières met en lumière les défis logistiques et juridiques des projets conjoints.

Voies d’action et implications pratiques pour les jeunes et les décideurs

Les recommandations qui émergent de ces échanges tournent autour d’un cadre opérationnel clair et pragmatique. Les jeunes et les décideurs doivent travailler ensemble pour transformer les intentions en résultats concrets sur le terrain. Voici des axes concrets et des étapes pratiques:

Mettre en place des NAPs YPS efficaces, avec un suivi annuel et des mécanismes d’évaluation simples et transparents. Favoriser l’inclusion des jeunes dans les délégations et les processus de décision, et garantir des espaces sûrs pour l’éducation citoyenne. Renforcer les capacités locales par des échanges, des formations et des partenariats avec les universités et les instituts de recherche. Promouvoir des projets pilotes qui démontrent l’impact réel des programmes sur la sécurité et la résilience des communautés. Assurer une financement durable et des mécanismes de reddition de comptes pour éviter les retards et les gaspillages.

Les partenaires mentionnés ci-dessus jouent un rôle clé: l’Union européenne et ses partenaires institutionnels, le Conseil de l’Europe et les agences associées, ainsi que les grandes organisations internationales et les réseaux de jeunesse. Dans le cadre actuel, les jeunes trouveront des opportunités dans des projets de mobilité, d’éducation et de volontariat international, et les décideurs auront des outils pour mieux aligner les politiques publiques sur les besoins réels des jeunes. Pour enrichir la discussion, lisez des retours d’expérience sur la coopération et la compétition sportive comme vecteur de paix et des regards sur les conditions de vie des jeunes dans des contextes urbains difficiles.

Indicateurs et suivi: comment mesurer le progrès et ajuster les actions

Pour que les engagements ne restent pas de simples mots, il faut des indicateurs clairs et une reddition de comptes rigoureuse. Les indicateurs peuvent porter sur la participation des jeunes, la diversité des acteurs impliqués, la réactivité des mécanismes de financement, et l’impact sur la prévention de la violence et la sécurité des communautés. Le cadre prévoit aussi des rapports réguliers et une coordination renforcée entre les agences européennes et les partenaires locaux. Cette dynamique est essentielle pour capitaliser les résultats et encourager les futures initiatives. En pratique, les équipes sur le terrain devront documenter les expériences, partager les résultats et adapter les programmes en fonction des retours des jeunes et des communautés.

Pour illustrer les dimensions pratiques, on peut revisiter les exemples évoqués dans les discussions publiques et les analyses spécialisées. Des ressources comme une réflexion sur les liens entre jeunesse et leadership religieux ou une journée pédagogique dédiée à la jeunesse offrent des perspectives complémentaires sur les dynamiques locales et la manière dont les programmes peuvent s’y adapter.

En fin de parcours, l’objectif est d’ancrer durablement les pratiques de coopération et de participation des jeunes dans les politiques publiques et les programmes de sécurité civile. L’événement de 2025 vise à produire une déclaration de propositions co-développées pour les mécanismes de coordination Team Europe et des actions coordonnées tant au niveau national qu’international. En clair: ce ne sera pas un simple rendez-vous annexe, mais une étape structurante pour l’architecture européenne en matière de jeunesse, paix et sécurité, avec des répercussions sur les cadres tels que l’EU Youth Action Plan et les stratégies nationales.

Qu’est-ce que YPS et pourquoi maintenant ?

{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Qu’est-ce que YPS et pourquoi maintenant ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »YPS signifie Youth, Peace and Security. Cette approche vise u00e0 impliquer les jeunes dans les processus qui protu00e8gent et renforcent les sociu00e9tu00e9s face au conflit, en s’appuyant sur une coopu00e9ration europu00e9enne coordonnu00e9e et des actions locales. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Comment les jeunes peuvent-ils participer concru00e8tement ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Par des programmes de mobilitu00e9, des stages civils, des initiatives locales et des partenariats avec des organisations telles que l’Institut Europu00e9en pour la Paix et le Parlement Europu00e9en des Jeunes, tout en respectant des cadres de su00e9curitu00e9 et de protection. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quels ru00e9sultats espu00e9rer de la YPS Week 2025 ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Une du00e9claration commune et des propositions opu00e9rationnelles pour renforcer la coordination Team Europe, le du00e9veloppement des NAP YPS, et le renforcement des capacitu00e9s des jeunes dans la pru00e9vention et la gestion des crises. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Comment les partenaires traditionnels et les nouvelles associations s’organisent-ils ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Les partenaires su2019appuient sur des mu00e9canismes de financement, des u00e9changes de bonnes pratiques, et des ru00e9seaux qui facilitent les u00e9changes entre les jeunes et les du00e9cideurs, tout en garantissant une participation complu00e8te et su00fbre des jeunes au niveau local et international. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Comment vu00e9rifier l’impact des initiatives YPS ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Par des indicateurs clairs (participation, diversitu00e9, financement, ru00e9sultats en pru00e9vention et su00e9curitu00e9) et un suivi public des progru00e8s, afin du2019ajuster les projets en temps ru00e9el. »}}]}

YPS signifie Youth, Peace and Security. Cette approche vise à impliquer les jeunes dans les processus qui protègent et renforcent les sociétés face au conflit, en s’appuyant sur une coopération européenne coordonnée et des actions locales.

Comment les jeunes peuvent-ils participer concrètement ?

Par des programmes de mobilité, des stages civils, des initiatives locales et des partenariats avec des organisations telles que l’Institut Européen pour la Paix et le Parlement Européen des Jeunes, tout en respectant des cadres de sécurité et de protection.

Quels résultats espérer de la YPS Week 2025 ?

Une déclaration commune et des propositions opérationnelles pour renforcer la coordination Team Europe, le développement des NAP YPS, et le renforcement des capacités des jeunes dans la prévention et la gestion des crises.

Comment les partenaires traditionnels et les nouvelles associations s’organisent-ils ?

Les partenaires s’appuient sur des mécanismes de financement, des échanges de bonnes pratiques, et des réseaux qui facilitent les échanges entre les jeunes et les décideurs, tout en garantissant une participation complète et sûre des jeunes au niveau local et international.

Comment vérifier l’impact des initiatives YPS ?

Par des indicateurs clairs (participation, diversité, financement, résultats en prévention et sécurité) et un suivi public des progrès, afin d’ajuster les projets en temps réel.

Pour conclure cette section et ouvrir sur les prochaines étapes, n’oublions pas que la réussite passe par une articulation efficace entre les objectifs européens et les besoins concrets des jeunes sur le terrain. La coopération transnationale, appuyée par des cadres solides, peut transformer les défis en opportunités et offrir des chemins concrets vers la paix durable dans les communautés les plus exposées aux conflits. Union européenne, Conseil de l’Europe, UNICEF, UNESCO et Parlements de jeunesse peuvent jouer un rôle déterminant dans cette dynamique, si les actions sont réellement associées aux réalités locales et si les jeunes restent au cœur des décisions et du financement.

Enfin, l’importance de la jeunesse en action et des partenariats durables ne peut être sous-estimée. Le travail continue, et les prochaines années seront déterminantes pour observer comment les engagements se traduisent en sécurité, en résilience et en dignité pour tous les jeunes, à travers l’Europe et au-delà, dans une perspective qui valorise l’apprentissage mutuel, l’inclusion et l’innovation. Union européenne et partenaires — ensemble, nous avançons vers une paix durable et une participation jeune plus forte à l’échelle mondiale.

Autres articles qui pourraient vous intéresser