Franck Rolland dénonce : À Lyon, seule une centaine de policiers assurent la sécurité sur le terrain

Dans un contexte où la sécurité publique devient une priorité majeure pour les villes françaises, Lyon n’échappe pas à l’épidémie de sous-effectifs qui gangrène la profession policière. Avec seulement une centaine de policiers réellement en service sur le terrain, la capitale des Gaules voit son maintien de l’ordre repoussé dans ses limites. Franck Rolland, secrétaire général du syndicat des professionnels de la police municipale, n’a pas mâché ses mots en dénonçant fermement cette situation alarmante. À l’heure où la pression policière s’accentue suite aux actes de violence récurrents, la réalité est tout autre : une ville où la présence policière ne dépasse pas les chiffres officiels, laissant la population face à un sentiment d’insécurité croissant. Entre promesses politiques, déperdition des effectifs et dispositifs insuffisants, la situation de Lyon pose une question cruciale : comment assurer la sécurité dans une métropole en crise ?

Chiffres clés Détails Effectifs actuels Environ 350 à 360 policiers Policiers sur le terrain Une centaine, en moyenne Départ annuel des agents Environ 10 % Coût par policier 45 000 euros par an, charges sociales comprises Embauches prévues (promesses électorales) De 400 à 1 000 nouveaux policiers selon les candidats

Les défis d’un effectif policing en déclin et les promesses électorales

Il est évident que chaque candidat a sa petite liste de promesses pour renforcer la sécurité lyonnaise. Gregoire Doucet, maire actuel, annonçait 400 nouveaux policiers au cours de son mandat ; le fameux Jean-Michel Aulas, en grand stratège, vise carrément 500, tandis qu’Alexandre Dupalais, soutenu par le Rassemblement National, pousse le bouchon à 1 000. Sur le papier, cela ressemble à une avancée non négligeable. Mais la réalité est bien plus nuancée. Ces chiffres sont à relativiser, surtout quand on sait que Lyon en compte aujourd’hui environ 350 effectifs. Ajouter 100, ou 500 policiers, coûte gros et ne garantit pas la pérennité de ces embauches. En matière de sécurité, ce qui compte vraiment, ce n’est pas seulement le nombre, mais la capacité à maintenir durablement les effectifs en poste. La fidélisation devient alors une priorité invisible qui ne fait pas souvent partie des programmes électoraux. Avec un taux de départ qui tourne autour de 10 % par an, la logique de la gestion policière lyonnaise paraît rapidement fragilisée, ce qui alimente la déception et l’insécurité.

Le bilan contrasté de la gestion municipale face aux enjeux sécuritaires

Il faut bien reconnaître qu’au fil du mandat, Lyon a essayé de rattraper son retard. Selon le syndicat des policiers municipaux, près de 197 embauches ont été réalisées en six ans. Une performance louable, certes, mais qui ne compense pas encore le nombre de départs. Ces dernières années, la fatigue et la perte de motivation touchent fortement la profession. La mairie a aussi tenté d’atténuer la colère avec une prime annuelle de 1 000 euros instaurée en juin 2025, destinée à certains personnels travaillant de nuit. Mais cette initiative ne couvre pas les pertes dues à l’abaissement des primes pour les dimanches travaillés, qui auparavant rapportaient environ 300 euros par dimanche. En somme, la question n’est pas seulement de faire venir de nouveaux policiers, mais surtout de les garder. Et cela, Lyon semble encore peiner à le faire face à un contexte sécuritaire tendu, où la place de la Guillotière et les récents drames dans le 7e arrondissement illustrent une réalité de plus en plus grave.

Les limites des mesures et la dénonciation des pratiques illégales

Les réquisitions orales de policiers en grève par la mairie, dénoncées par Franck Rolland, illustrent un problème sérieux : la contestation du droit de grève et la gestion des conflits sociaux. Il souligne que ces pratiques sont non seulement contraires à la loi, mais aussi contreproductives, car elles alimentent la tension entre policiers et administration. La légalité de ces réquisitions doit impérativement être respectée pour préserver la légitimité de l’autorité. La situation lyonnaise révèle aussi une absence d’engagement clair pour le maintien d’un personnel stable. Les promesses de renforts et les dispositifs proposés par certains élus peinent à se concrétiser sur le terrain, laissant la population face à une défaillance grandissante du dispositif de sécurité. La réalité est sans appel : en dépit de discours volontaristes, l’effectif policier doit encore faire face à une crise de confiance et de dégradation du rapport de force avec la délinquance.

Les enjeux cruciaux pour l’avenir de la sécurité à Lyon

Le sentiment d’insécurité grandit dans la ville, alimenté par des actes de violence et des zones où la présence policière reste faible. La montée de la criminalité dans certains quartiers remet en cause la capacité des autorités à assurer un véritable maintien de l’ordre. La pression policière doit s’accompagner d’une stratégie globale, intégrant la prévention et la répression, pour répondre à l’exigence de la population. La campagne électorale joue aussi un rôle déterminant, car le sujet sécuritaire n’est plus un parent pauvre, mais un enjeu central. Pour sortir de cette crise, Lyon doit renforcer ses effectifs, mais également valoriser ses policiers pour améliorer leur fidélisation. La question de la sécurité ne peut plus attendre, car chaque jour qui passe, le fragile équilibre de la ville vacille un peu plus, laissant la population dans l’attente d’une réponse concrète et durable. La dénégation des réalités ou les promesses à la va-vite ne suffiront plus longtemps : il faut une volonté politique ferme et des moyens efficaces, pour que Lyon retrouve le chemin d’une sécurité crédible.

Les solutions proposées pour le maintien de l’ordre dans une ville sous tension

Pour relancer efficacement la sécurité à Lyon, plusieurs pistes s’imposent. Tout d’abord, il faut renforcer véritablement les effectifs, en évitant les promesses creuses. La pérennisation des policiers doit devenir une priorité, avec des mesures concrètes pour limiter la défection, comme des primes attractives ou un meilleur accompagnement professionnel. Ensuite, il est essentiel de renforcer la présence sur le terrain, notamment dans les quartiers sensibles, pour assurer un vrai service de proximité. La mise en place de caméras de surveillance et de dispositifs technologiques innovants pourrait aussi venir compléter ces efforts. Par ailleurs, le dialogue avec les policiers, souvent trop pauvre, doit s’intensifier pour mieux comprendre leurs besoins sur le terrain. Enfin, la dénonce de pratiques illégales ou discutables, telles que les réquisitions orales, doit se faire dans un cadre strictement légal pour préserver la légitimité de l’action policière. La road map pour Lyon doit mêler ressources humaines, modernisation et dialogue social pour sortir de cette impasse sécuritaire, en assurant que la ville retrouve un climat de confiance et d’ordre.

Points clés à retenir pour une sécurité renforcée à Lyon

Tableau comparatif de l’effectif policier lyonnais en 2026

Critère Description Effectifs totaux Environ 350-360 policiers municipaux Effectifs sur le terrain Environ 100 policiers en service effectif Départs annuels 10 % en moyenne, soit une trentaine par an Coût par policier 45 000 euros par an, charges sociales comprises Objectifs d’embauche De 400 à 1 000 policiers selon les ambitions politiques

