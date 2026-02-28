Israël et les USA frappent l’Iran : ce que l’on sait de cette escalade majeure au Moyen-Orient

Analyse géopolitique – 28 février 2026

Israël et les États-Unis frappent l’Iran ce samedi 28 février 2026, et je dois dire que même pour quelqu’un qui suit la géopolitique du Moyen-Orient au quotidien, cette journée me laisse un goût amer et un sentiment d’urgence assez rare. Est-ce qu’on assiste au début d’un conflit généralisé à l’échelle régionale ? Jusqu’où cette escalade militaire va-t-elle nous mener ? Et surtout, pourquoi maintenant, alors que les négociations nucléaires semblaient progresser ?

Ces questions, je me les pose exactement comme vous ce matin en découvrant l’actualité. Et je vais tenter d’y répondre avec le maximum de clarté et d’honnêteté, comme si on en discutait ensemble autour d’un café – un café un peu amer, certes.

Chronologie express des événements clés

Avant d’entrer dans le détail, voici un récapitulatif des dates et faits marquants qui nous ont menés jusqu’à ce 28 février 2026 :

Date Événement Acteurs Cibles / Contexte 13 juin 2025 Opération Rising Lion Israël Sites nucléaires, commandement iranien 21-22 juin 2025 Op. Marteau de minuit États-Unis Fordo, Natanz, Ispahan 23 juin 2025 Cessez-le-feu Iran / Israël Fin de la guerre des 12 jours 28 déc. 2025 Manifestations en Iran Population iranienne Répression violente Janv.-fév. 2026 Déploiement américain massif États-Unis 50 000 soldats, 2 porte-avions 17-26 fév. 2026 Pourparlers Genève / Oman USA / Iran Échec des négociations 28 fév. 2026 Frappe préventive Israël + USA Téhéran, sites militaires

Ce qui s’est passé ce matin à Téhéran

Soyons concrets. Ce samedi matin, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé le lancement d’une frappe préventive contre l’Iran. Deux détonations majeures ont retenti à Téhéran, et d’épais panaches de fumée ont été observés dans le centre et l’est de la capitale iranienne. Les médias iraniens rapportent également des explosions à Ispahan, Qom, Karaj et Kermanshah.

Ce qui rend cette offensive particulièrement frappante – pardonnez le jeu de mots involontaire – c’est qu’elle n’est pas unilatérale. Selon le New York Times et CNN, citant des responsables américains, les États-Unis participent également aux bombardements. Un officiel a décrit l’opération comme n’étant «pas une petite frappe».

Côté israélien, la réaction a été immédiate : état d’urgence sur tout le territoire, fermeture de l’espace aérien civil, alertes sur les téléphones portables décrites comme «extrêmement graves». Israël s’attend clairement à des représailles iraniennes, ce qui en dit long sur l’ampleur de ce qui est en cours.

Pourquoi maintenant, alors que les négociations avancaient ?

C’est la question à un million de dollars – ou plutôt à quelques milliards, si on compte le coût du déploiement militaire américain dans la région. Pour bien comprendre cette séquence, il faut remonter un peu le fil.

Depuis avril 2025, Washington et Téhéran négociaient un accord nucléaire sous médiation omanaise. Les pourparlers de Genève du 17 février dernier semblaient même avoir produit des avancées. L’Iran proposait de revenir avec des solutions concrètes. Mais la réunion du 26 février n’a pas abouti. Et le lendemain, le ministre omanais des Affaires étrangères se rendait en urgence à Washington.

Plusieurs facteurs ont convergé pour créer cette fenêtre de tir :

L’échec des négociations de jeudi dernier, qui a visiblement épuisé la patience de Washington et de Jérusalem

Le déploiement américain massif au Moyen-Orient – environ 50 000 soldats, 200 avions, deux porte-avions dont l’USS Gerald R. Ford – qui constituait un dispositif offensif et défensif déjà en place

La répression sanglante des manifestations iraniennes depuis décembre 2025, avec potentiellement plus de 30 000 morts, qui a donné un argument moral supplémentaire à l’intervention

La déclaration de Trump le 13 février estimant que le changement de régime en Iran serait «la meilleure chose qui puisse arriver»

Je me souviens qu’en juin 2025, beaucoup d’analystes estimaient que Trump, réputé isolâtionniste, ne s’impliquerait jamais militairement contre l’Iran. L’Institut Montaigne avait pourtant anticipé ce scénario dès mars 2025, en identifiant les signaux stratégiques. Aujourd’hui, on constate que la même logique se répète, presque au mot près.

Un air de déjà-vu : retour sur la guerre des 12 jours de juin 2025

Pour ceux qui auraient la mémoire courte – et personne ne vous en voudra, vu le rythme de l’actualité – rappelons ce qui s’est passé il y a huit mois. Le 13 juin 2025, Israël a lancé l’opération Rising Lion, une offensive surprise d’une ampleur inédite combinant frappes aériennes, opérations clandestines du Mossad et ciblage de responsables du programme nucléaire iranien.

Quelques chiffres pour mesurer l’ampleur de cette opération : 200 avions de combat engagés, 330 munitions larguées dès les premières heures. Les cibles incluaient des installations d’enrichissement d’uranium, les défenses aériennes et le commandement militaire iranien.

Huit jours plus tard, les Américains rejoignaient le bal avec l’opération Marteau de minuit. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit ont largué des bombes pénétrantes GBU-57 de 13 tonnes sur les sites souterrains de Fordo, Natanz et Ispahan. Seuls les États-Unis possèdent ce type d’armement, capable de percer les bunkers enfouis à 80 ou 90 mètres sous terre.

L’Iran avait reconnu des dégâts considérables sur ses installations nucléaires, et près de 15 000 centrifugeuses avaient été endommagées à Natanz. Un cessez-le-feu avait été conclu le 23 juin, mais il tenait manifestement avec des pinces.

Ce qui est différent cette fois-ci

Je ne vais pas vous mentir : cette nouvelle vague de bombardements a de quoi inquiéter davantage que celle de juin 2025. Voici pourquoi :

Les frappes visent cette fois des cibles du régime lui-même, pas uniquement le programme nucléaire. La résidence du président iranien et le quartier général du renseignement auraient été ciblés

L’opération a été conduite en plein jour, un choix qui témoigne d’une certaine confiance – ou d’une certaine audace – de la part de Tsahal

Environ 30 cibles auraient été touchées simultanément à travers l’Iran, suggérant une coordination extrêmement poussée

Le dispositif américain est le plus important déployé au Moyen-Orient depuis l’invasion de l’Irak en 2003

Des responsables israéliens ont déclaré aux médias que l’objectif principal serait de «décapiter le régime iranien et de le renverser». Si cette ambition se confirme, on change complètement de registre par rapport à juin 2025.

Quelle riposte peut-on attendre de Téhéran ?

C’est la grande inconnue, et franchement, je préfère être prudent plutôt que de jouer les devins. Mais on peut identifier plusieurs leviers dont dispose le régime iranien :

Des salves de missiles balistiques et de drones vers Israël, comme lors de l’opération Promesse honnête en juin 2025

Des menaces sur le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part significative du pétrole mondial

Des attaques contre les bases américaines dans la région via des proxies ou directement

Des cyberattaques et des actions indirectes, y compris potentiellement en Europe

La guerre des 12 jours avait révélé un déséquilibre militaire flagrant entre l’Iran et ses adversaires. Mais comme le soulignent les analystes, un régime qui survit à une tentative de décapitation ne reste pas inchangé : il s’adapte, se disperse, renforce sa redondance. L’Iran a certainement tiré les leçons de l’été dernier.

Le rôle américain : entre protection des alliés et ambitions stratégiques

Je dois reconnaître que la posture américaine dans cette affaire m’intrigue autant qu’elle me préoccupe. Les États-Unis avaient, ces dernières semaines, déployé leurs forces les plus imposantes dans la région depuis 2003 : environ 50 000 soldats, 200 avions, deux porte-avions, des systèmes antimissiles THAAD et Patriot installés chez les alliés régionaux.

Un tel dispositif ne se met pas en place par hasard. Comme le faisait remarquer France 24, les pays de la région refusaient initialement le risque d’une frappe américaine faute de protection adéquate contre une riposte iranienne. Ce bouclier défensif est désormais en place, ce qui a levé le dernier verrou.

La question qui me turlupine, et que beaucoup de spécialistes se posent, c’est celle du véritable objectif. S’agit-il de détruire le programme nucléaire iranien, comme en juin 2025 ? Ou bien vise-t-on un changement de régime, comme l’a suggéré Trump à Fort Bragg le 13 février ? La nuance est colossale.

Quelles conséquences pour le reste du monde ?

On ne va pas se voiler la face : quand les deux principales puissances militaires pro-occidentales s’en prennent à l’Iran, c’est toute la planète qui retient son souffle. Voici les effets en cascade les plus probables :

Le marché pétrolier va connaître des turbulences. Le détroit d’Ormuz, couloir vital pour l’approvisionnement énergétique mondial, est directement menacé

Les marchés financiers risquent une volatilité accrue dès lundi, avec une ruée vers les valeurs refuges

Les alliés régionaux (Arabie saoudite, Émirats, Qatar) vont devoir naviguer entre soutien discret aux Américains et gestion de leurs propres vulnérabilités

La Russie et la Chine, partenaires stratégiques de Téhéran, vont probablement condamner l’opération, ce qui compliquera encore davantage la géopolitique mondiale

Ce qu’il faut surveiller dans les prochaines heures

Si je devais vous donner trois indicateurs à garder à l’œil, ce seraient les suivants. D’abord, la nature et l’ampleur de la riposte iranienne : missiles balistiques vers Israël, menaces sur le détroit d’Ormuz, ou actions plus diffuses ? Ensuite, la réaction officielle de la Maison-Blanche, qui n’a pas encore commenté publiquement les frappes au moment où j’écris ces lignes. Enfin, la position de la communauté internationale, et notamment du Conseil de sécurité de l’ONU.

Mon analyse : on entre en terrain inconnu

Je couvre la géopolitique du Moyen-Orient depuis des années, et je dois admettre que cette journée du 28 février 2026 a quelque chose d’historique. La guerre des 12 jours en juin 2025 avait déjà redessiné les rapports de force dans la région. Ce qui se passe aujourd’hui pourrait aller bien plus loin.

L’issue dépendra en grande partie de la retenue – ou de l’absence de retenue – des différentes parties. L’Histoire nous enseigne que la supériorité aérienne est une condition militaire, pas une fin en soi. Un changement de régime, lui, est un résultat politique, et il ne découle jamais automatiquement des bombes.

Ce qui est certain, c’est que cette journée marque un point de bascule. Israël et les USA frappent l’Iran avec une coordination et une puissance de feu qui ne laissent guère de doute sur la détermination des deux alliés. Reste à savoir si cette escalade militaire au Moyen-Orient débouchera sur un nouveau cessez-le-feu, un accord imposé par la force… ou sur un embrasement régional que personne ne souhaite.

Cet article sera mis à jour au fil de l’évolution de la situation. Dernière mise à jour : 28 février 2026, 09h30 CET.

Autres articles qui pourraient vous intéresser