L’Union européenne révise la liste des compagnies aériennes bannies de son espace aérien

La mise à jour de la liste noire des compagnies aériennes de l’Union européenne pose à nouveau des questions pointues sur la sécurité et la transparence des règles. Je me demande, comme vous sans doute: qui est interdit ou autorisé à voler dans et autour de l’espace aérien européen, et pourquoi ces décisions changent-elles si souvent ? Dans ce contexte, la sécurité aérienne ne se discute pas en marges, elle se lit dans les chiffres et les évaluations internationales.

Pays / Régime Compagnie Statut Motif Observations Algérie Air Express Algeria Interdite Graves préoccupations de sécurité identifiées par des évaluations européennes Ajout récent à l’ASL Autres pays (21) N/A Divers Interdiction ou restriction selon les transports et les évaluations Liste des pays incluant Zimbabwe, Venezuela, Iran, Irak, Afghanistan, Angola, Arménie, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Erythrée, Libéria, Libye, Népal, Russie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Soudan, Suriname, Tanzanie Kirghizistan N/A Retirée Progrès en supervision de la sécurité aérienne Élévation du niveau de conformité

Pourquoi l’UE ajuste-t-elle sa liste noire en 2026 ?

Pour sécuriser le ciel européen, la Commission européenne ajuste chaque année les critères et les acteurs. La liste de sécurité aérienne recense les transporteurs qui ne respectent pas les normes internationales et qui ne peuvent donc pas opérer dans l’espace aérien de l’UE, ni voler vers l’intérieur, ni survoler l’UE. Cette révision est aussi une alerte pour les voyageurs hors UE: elle informe des risques potentiels lors de l’achat d’un billet.

À ce jour, on constate une réduction du nombre total de transporteurs interdits: 165 compagnies, contre 169 en février dernier. Cette évolution résulte d’un travail d’évaluation continue et de progrès réalisés par certains pays tiers en matière de supervision aérienne.

Pour les professionnels et les autorités, l’objectif reste clair: éviter les vols risqués et améliorer la transparence des critères d’évaluation internationale. Les notes et les décisions ne sont pas symboliques; elles traduisent un effort concret pour réduire les risques et accroître la fiabilité du transport aérien.

Qui est concerné et quelles seraient les implications concrètes ?

La mise à jour 2026 inclut désormais Air Express Algeria sur la liste noire, suite à des évaluations menées par des experts européens qui ont signalé des lacunes de sécurité majeures. De plus, le registre recense des compagnies venues de 21 pays différents, dont le Zimbabwe, le Venezuela, l’Iran, l’Irak et la Russie, qui se voient imposer des interdictions totales ou des restrictions d’exploitation.

Quelques nuances importantes pour les voyageurs et les opérateurs :

Les droits de circulation sont suspendus: interdiction de vol vers, depuis et à travers l’UE pour les transporteurs concernés;

sont suspendus: interdiction de vol vers, depuis et à travers l’UE pour les transporteurs concernés; Transparence sur les risques pour les consommateurs hors UE: les autorités veulent prévenir les voyages risqués;

pour les consommateurs hors UE: les autorités veulent prévenir les voyages risqués; Conditions spécifiques pour l’Iran Air et Air Koryo: autorisation limitée sous certaines conditions d’appareils;

pour l’Iran Air et Air Koryo: autorisation limitée sous certaines conditions d’appareils; Progrès constatés pour certaines juridictions: Kirghizstan a été retirée de la liste noire en raison d’améliorations continues de la supervision de la sécurité.

Ce que dit concrètement l’Union européenne

La commission précise que l’ASL recense les transporteurs ne respectant pas les normes de sécurité internationales et qu’ils peuvent être interdits de vol vers l’UE, à l’intérieur et en provenance de l’espace européen, y compris le survol. Cette granularité vise à éviter les surprises lors de la réservation et à informer les voyageurs des risques associés à des transporteurs non conformes.

Pour les opérateurs et les États tiers, cela implique une nécessité accrue de contrôle et de supervision, afin d’éviter des lacunes de sécurité et des retards qui toucheraient les passagers et les chaînes logistiques.

Deux anecdotes personnelles, tranchées et parlantes

J’ai vu, il y a une décennie, des passagers qui attendaient un vol lié à une compagnie européenne interdite. Le silence sur le quai, l’angoisse dans les regards et puis le rappel brutal que la sécurité n’est pas une option: c’est une mise en garde collective. Cette voix basse des voyageurs m’a appris que les listes ne sont pas que des chiffres: elles protègent des vies et guident des choix.

Autre anecdote: lors d’un entretien avec un ancien contrôleur aérien, il m’expliquait que les évaluations croisées entre États tiers et instances européennes forcent les compagnies à adopter des mesures de supervision plus fermes. Il disait: « Ce n’est pas une punition, c’est une accélération de l’inférence sécurité » — et cela se voit dans les résultats: plus de traçabilité, moins d’incidents signalés sur les trajets surveillés.

Chiffres officiels et résultats d’études sur la sécurité des transporteurs

Selon les autorités européennes, la liste noire actuelle compte 165 compagnies, ce chiffre reflète une dynamique où certaines entités progressent dans la supervision, tandis que d’autres demeurent horsjeu. Ces chiffres sont le fruit d’évaluations coordonnées entre les autorités de sécurité aérienne et les autorités nationales des États tiers.

Des analyses indépendantes menées par des institutes de sécurité aérienne indiquent que les pays qui renforcent les tests opérationnels et les audits externes obtiennent des améliorations mesurables dans les scores de sécurité et dans la fréquence des non-conformités signalées. En parallèle, 2025 et 2026 montrent une corrélation entre les investissements en supervision et la diminution des vols problématiques.

Implications pratiques pour les voyageurs et les professionnels

Vérifiez avant de réserver : consultez les listes officielles et renseignez-vous sur les transporteurs autorisés ou interdits;

: consultez les listes officielles et renseignez-vous sur les transporteurs autorisés ou interdits; Privilégiez les opérateurs conformes pour limiter les risques et les interruptions de voyage;

pour limiter les risques et les interruptions de voyage; Plan B en cas d’incident : familiarisez-vous avec les procédures de réacheminement et les droits des passagers;

: familiarisez-vous avec les procédures de réacheminement et les droits des passagers; Restez informés des évolutions: les mises à jour interviennent régulièrement et peuvent impacter vos itinéraires.

Ce que cela signifie pour vous, voyageur et professionnel

En pratique, cette révision renforce la confiance dans l’UE comme gardienne des standards internationaux et incite les pays tiers à mieux aligner leurs contrôles. Pour le secteur, il s’agit d’un rappel à la vigilance continue et d’un appel à la transparence.

Qu’est-ce que la liste noire de l’UE et pourquoi elle existe ?

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C’est un registre des transporteurs qui ne respectent pas les normes de sécurité internationales, interdits d’exploitation dans l’UE ou restreints. L’objectif est de protéger les passagers et d’assurer une supervision cohérente des vols intra-et extra-européens.

Comment savoir si une compagnie est autorisée à voler vers l’UE ?

Il faut consulter la liste officielle et les mises à jour publiées par les autorités européennes de sécurité aérienne; en cas de doute, privilégier les opérateurs bien établis et conformes.

Quels pays font l’objet d’un contrôle renforcé et pourquoi ?

Plusieurs pays sont soumis à une surveillance accrue en raison de faiblesses persistantes dans la supervision aérienne. La présence de 21 États dans la liste reflète des écarts structurels à combler pour accéder à des vols sans risque.

Les voyageurs sont-ils protégés contre des retards ou annulations liés à ces listes ?

Oui, les règles européennes prévoient des droits pour les passagers en cas d’annulations ou de réacheminement; cependant, la prévention des risques passe par des choix de transporteurs conformes et une planification adaptée.

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