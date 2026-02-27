Face à la recrudescence de la criminalité et aux défis que représente la sécurité publique en 2026, la police anglaise maintient coûte que coûte sa foi dans l’intelligence artificielle. Malgré des résultats franchement décevants et une transparence parfois mise en doute, cette technologie continue d’être déployée en masse, sous prétexte d’améliorer la surveillance et la capacité d’intervention. Qu’il s’agisse d’algorithmes pour prédire la criminalité, de reconnaissance faciale ou d’applications IA pour analyser des données complexes, l’objectif affiché reste le même : renforcer la sécurité. Pourtant, au-delà de ces ambitions, se pose la question de leur efficacité réelle dans un contexte où l’outil technologique semble souvent dépasser ses limites ou produire des erreurs coûteuses, comme l’a montré le fiasco en janvier dernier avec la police de Birmingham. La persistance de la police anglaise dans l’usage de ces outils face aux échecs répétés soulève un large débat, entre intérêts financiers, enjeux d’image et crispations liées à la vie privée. Quelles véritables avancées, voire quelles dérives, peut engendrer cette continuité dans un contexte marqué par des résultats qui laissent dubitatifs ? La réponse semble se trouvé entre la volonté de faire confiance à l’innovation et la nécessité de ne pas délaisser une réalité sur laquelle la technologie doit encore faire ses preuves.

Force de police Usage de l’IA Projets notables Polices de Birmingham, West Midlands, et autres Utilisation continue malgré plusieurs échecs et controverses Copilot de Microsoft, reconnaissance faciale, analyse prédictive Irlande du Nord, Écosse, Pays de Galles Usage marginal ou inexistant Pas d’applications IA majeures intégrées actuellement

Une forte adhésion à la technologie malgré la moindre efficacité

Ce qui frappe avec la police anglaise, c’est cette adhésion presque religieuse à la technologie. Même après avoir reconnu, il y a peu, qu’un rapport false avait été produit par un assistant IA, la majorité des forces maintiennent leur cap. Selon le Conseil national des chefs de police, les bénéfices de cette technologie dépassent largement les risques, à condition d’en faire un usage responsable. Ce discours rassurant masque cependant une réalité plus complexe : la majorité des applications IA, initialement perçues comme innovantes, montrent des limites frappantes dans leur capacité à apporter une réelle amélioration dans la lutte contre la criminalité. Par exemple, lors du match entre West Ham et Maccabi Tel-Aviv, la décision de la police britannique s’est appuyée sur un rapport erroné produit par le fameux assistant IA, ce qui a conduit à une erreur monumentale. Pourtant, même ce fiasco ne semble pas avoir ébranlé la confiance dans la technologie. Au contraire, cette persistance reflète une nécessité stratégique de continuer à expérimenter, en espérant que le prochain déploiement sera la bonne révolution pour la sécurité publique.

Les limites et risques du recours à l’IA dans la lutte contre la criminalité

Il faut néanmoins garder à l’esprit que cette dépendance accrue à l’IA présente des risques non négligeables. La reconnaissance faciale, notamment, soulève de sérieux problèmes de respect de la vie privée et de biais algorithmique. Quand une technologie déployée massivement peut aussi bien repérer un suspect qu’accuser à tort un innocent, la marge d’erreur devient inquiétante. La police britannique, en dépit des controverses, persiste dans ses démarches, arguant que les bénéfices surpassent les enjeux éthiques. Mais à quel prix ? Les erreurs pourraient coûter cher, tant en termes d’image pour l’institution que pour les victimes collatérales. D’ailleurs, des exemples récents montrent que la police de Londres a saisi plusieurs véhicules impliqués dans un réseau de prostitution, en utilisant notamment des moyens de surveillance sophistiqués, mais sans pour autant garantir une parfaite justice ou équité. À l’heure où la confiance dans la police est déjà fragilisée par diverses affaires, ce recours massif à l’intelligence artificielle nourrit une méfiance croissante auprès du public.

Quel avenir pour la surveillance basée sur l’intelligence artificielle ?

Les dirigeants, tout comme le public, sont confrontés à une question épineuse : jusqu’où peut-on aller dans l’utilisation de l’IA pour la sécurité sans sacrifier liberté et vie privée ? Si certains estiment qu’il faut accentuer ces technologies pour mieux lutter contre la criminalité et assurer la sécurité des citoyens, d’autres pensent qu’on s’engage sur une pente glissante qui pourrait aboutir à un État de surveillance permanent. Les polices locales, notamment dans des villes comme Graulhet ou Compiègne, parlent souvent d’« innovation » pour justifier ces expérimentations. Mais en réalité, la vraie question n’est plus uniquement technologique, elle devient aussi éthique et politique. La mise en place d’une police plus réactive et efficace via l’application IA pourrait certes prévenir certains crimes, mais elle ne doit pas se faire au détriment de droits fondamentaux. L’histoire récente, qu’elle soit en Angleterre ou ailleurs, montre que la ligne de crête est mince, et qu’une mauvaise gestion pourrait rapidement transformer la surveillance en intrusion constante.

Les enjeux électoraux et la stratégie des acteurs locaux pour 2026

Les luttes politiques autour de la sécurité occupent une place centrale dans le contexte électoral. Avec une élection municipale en vue, chaque parti forge sa vision de la police du futur, entre modernité et respect des libertés. Sur la scène locale, des candidats revendiquent la création d’une police intercommunale dédiée aux transports ou à la lutte contre la criminalité organisée, comme à Sète ou à Wittelsheim. La question de la technologie revient de façon récurrente dans leur programme, certains proposant la généralisation de l’application IA et le déploiement de nouvelles unités équipées de drones et de caméras intelligentes. Cependant, ces stratégies suscitent aussi des critiques, souvent alimentées par la crainte de voir une sécurité renforcée transformer nos villes en territoires de surveillance constante. En définitive, la confrontation pour 2026 se joue aussi sur la capacité à équilibrer innovation et respect des libertés fondamentales. La police anglaise, en dépit de ses échecs, continue d’investir dans ces enjeux, espérant que l’année électorale sera l’occasion de légitimer ces choix à grands renforts de visibilité et de discours sécuritaires renforcés.

