Projet XPN de la police nationale : un investissement de 257 millions d’euros pour un logiciel inefficace dénoncé par la Cour des comptes

En bref :

Projet XPN est présenté comme un investissement majeur dans le système informatique de la police nationale.

Le coût total annoncé tourne autour de 257,4 millions d’euros, une somme qui a suscité un débat saffre autour des dépenses publiques et du contrôle financier.

La Cour des comptes a dénoncé des défaillances structurelles et un logiciel inefficace, révélant des lenteurs bureaucratiques et un manque de lisibilité des responsabilités.

Le dossier mélange enjeux techniques, enjeux de gouvernance et préoccupations opérationnelles sur le terrain des procès-verbaux et de la rédaction des PV.

À l’heure où les investissements numériques explosent, l’affaire XPN est devenue un cas d’école sur la gestion de projets informatiques sensibles dans les forces de sécurité.

Le Projet XPN est devenu, pour beaucoup, l’exemple-type d’un investissement public qui promettait monts et merveilles et qui, sur le papier, cherchait à moderniser une tâche cruciale — la rédaction des procès-verbaux — au sein de la police nationale. Entre promesses, retards et évaluations contradictoires, l’affaire illustre les tensions entre besoins opérationnels, contraintes budgétaires et mécanismes de contrôle financier. J’ai vécu cette analyse en trainant mes réserves autour d’un café avec des collègues : l’idée semblait séduisante, mais les faits montrant que le logiciel, après des années de développement, ne répondait pas encore vraiment aux usages quotidiens. Dans ce contexte, je vous propose d’examiner le sujet par angles distincts, sans chercher à trouver des boucs émissaires, mais en déduisant des indicateurs concrets et des pistes d’amélioration. Projet XPN incarne une problématique plus générale : comment concilier ambition numérique et réalité opérationnelle dans des cadres où les dépenses publiques exigent précision et traçabilité.

Élément du dossier Coût (M€) État du projet Responsable Observations Investissement total Scribe-XPN 257,4 Non opérationnel Ministère de l’Intérieur / DGPN et DG Gendarmerie Connu pour être critiqué par les autorités de contrôle Coût déjà dépensé depuis 2016 257,4 Écarts budgétaires significatifs Direction des systèmes d’information Manque de visibilité sur les dépenses et les marges Ergonomie et usages sur PV – Problèmes opérationnels Équipes utilisateurs sur le terrain Plusieurs usages nécessitent de nombreux clics et manipulations Comparaison avec la police et la gendarmerie – Départements distincts, systèmes divergents Administration centrale Question centrale : harmoniser ou non les outils

Genèse et coûts du Projet XPN

La genèse du dossier remonte à des années de tentatives pour moderniser la rédaction des PV. Au départ, on évoquait une refonte du système d’information pénale qui permettrait une saisie plus rapide, des échanges minuscules entre services et une traçabilité renforcée dans les procédures. Dans les coulisses, j’ai entendu les termes LRPPN, Scribe et N.G. (Nouvelle génération) comme autant d’étiquettes pour des objectifs qui semblaient simples en théorie, mais qui s’avéraient rapidement complexes à mettre en œuvre dans la réalité opérationnelle. L’objectif affiché était clair: disposer d’un outil unique capable de générer, d’organiser et de partager les procès-verbaux avec une efficacité accrue tout en respectant les règles de contrôle financier et les exigences du droit. Or, les chiffres et les histoires croisent le chemin: des coûts qui s’allongent, des retards et des démonstrations qui ne convainquent pas les opérateurs de terrain. Voici, côté chiffres et résultats, ce que l’on peut retenir aujourd’hui: les dépenses publiques suivent un cap, mais l’outil demeure parfois insuffisant pour remplacer les méthodes traditionnelles. En pratique, chaque étape a été passée au crible : définition des besoins, choix technique, appels d’offres, pilotage du budget et suivi des livrables. Le regard critique de laCour des comptes a servi de sonnette d’alarme sur le manque de transparence et sur les dérives potentielles liées à l’utilisation de fonds publics. Pour les lecteurs qui cherchent une synthèse concrète, voici les points saillants et les leçons possibles :

Un investissement annoncé comme « transformation digitale » sans que les usages actuels ne soient pleinement couverts.

La coexistence de plusieurs systèmes et la difficulté d’harmoniser les processus entre police et gendarmerie.

Un coût total élevé et des retards qui remettent en cause le rapport coût/efficacité.

La nécessité d’un contrôle financier plus rigoureux et d’un reporting clair sur les dépenses publiques.

La leçon générale: avant d’implémenter un outil aussi sensible, mieux vaut une phase pilote et une gouvernance clairement délimitée.

Points à retenir : dans le cadre d’un investissement aussi sensible que le Projet XPN, le contrôle des coûts et la clarté des responsabilités restent les défis majeurs. Pour les lecteurs qui souhaitent approfondir, on peut consulter les rapports des organes de contrôle et les analyses spécialisées disponibles dans les publications techniques et administratives liées à la sécurité intérieure. Enfin, ce dossier montre le danger d’imaginer que le seul passage à l’outil numérique suffit à résoudre les questions opérationnelles.

État des lieux du cadre règlementaire et budgétaire Rôles et responsabilités des entités impliquées État des livrables et jalons non respectés Impact sur les pratiques quotidiennes des agents Éléments de prudence pour les futurs projets informatiques similaires

Gouvernance et risques: qui porte la responsabilité ?

La question de la gouvernance est centrale lorsque l’on parle d’un système aussi sensible que le traitement des PV. Qui est responsable lorsque les retards s’accumulent et que l’outil ne répond pas aux besoins des utilisateurs ? Dans les couloirs du ministère et des directions décentralisées, les rôles se croisent sans forcément se compléter. Le manque de clarté autour des responsabilités relance le débat sur la centralisation des décisions et sur l’évaluation indépendante des résultats. En pratique, les équipes opérationnelles se trouvent coincées entre des exigences opérationnelles urgentes et des contrôles financiers tendus qui exigent des preuves, des chiffres et des indicateurs précis. Le risque majeur n’est pas seulement l’échec technique, mais bien la création d’un gouffre de responsabilité où chacun peut pointer du doigt l’autre. Pour tenter d’éclaircir ce point, voici les éléments essentiels qui s’imposent à l’analyse:

Clarté des objectifs et des livrables documentés

Processus d’audit et de contrôle internes renforcés

Règles de gouvernance partagée entre police et gendarmerie

Engagement d’un comité de pilotage indépendant

Transparence publique sur les coûts et les retours attendus

Pour nourrir la réflexion, je repense souvent à une scène de terrain: un agent qui, face à une interface peu intuitive, doit écrire un PV en plusieurs étapes et préfère suivre ses propres méthodes plutôt que d’utiliser des menus compliqués. Le souci n’est pas seulement technique, il est aussi organisationnel. L’exemple illustre comment le manque de lisibilité des responsabilités peut se convertir en friction au quotidien et, in fine, en coût caché pour les dépenses publiques. Dans ce cadre, l’analyse met en évidence la nécessité d’un cadre de gouvernance robuste et d’un reporting clair pour éviter les dérives et garantir que l’outil apporte une réelle valeur opérationnelle plutôt qu’un simple prestige budgétaire.

En termes de maillage interne, on peut également regarder les liens entre les départements et les rapports internes publiés sur les systèmes d’information de sécurité. Pour ceux qui s’interrogent sur les implications, une lecture conjointe des sections dédiées à la gestion des risques et à l’audit interne peut offrir une vue d’ensemble plus fiable. Ces éléments soulignent que le problème ne réside pas uniquement dans le choix technologique, mais dans le cadre de gouvernance qui encadre ce genre de projets.

Points clés de gouvernance

Établir un comité de pilotage indépendant et transparent

Documenter les objectifs, les jalons et les critères d’évaluation

Intégrer un mécanisme d’audit régulier et accessible

Assurer une coordination efficace entre les services de police et de gendarmerie

Prévoir des scénarios de sortie clairs en cas d’échec technique

Les enjeux ici ne se résument pas à une simple panne informatique. Ils reflètent une dynamique plus large autour du contrôle des dépenses publiques et de la manière dont les institutions publiques adaptent leurs systèmes face à la numérisation accélérée. Le cadre du Projet XPN offre, à ce titre, des enseignements pour tout projet de grande envergure où l’enjeu est de pouvoir mesurer l’impact réel sur les pratiques professionnelles, et non seulement de publier des chiffres impressionnants.

Impact opérationnel et usages réels

L’actualité montre que l’outil est encore loin d’être pleinement satisfaisant sur le terrain. L’expérience des opérateurs met en évidence un décalage entre les promesses et les usages, avec une interface qui demande des manipulations nombreuses et une charge cognitive non négligeable. Dans une organisation où la rapidité et la précision des PV comptent, chaque clic compte. Voici comment se traduit concrètement cet écart entre théorie et pratique:

Ergonomie insuffisante et flux de travail contraint

Nombre élevé de clics nécessaires pour enregistrer un document au format PDF

Personnels qui préfèrent des méthodes traditionnelles jugées plus fiables et moins lourdes

Coûts additionnels pour la formation et l’accompagnement des agents

Risque de non-conformité si les procédures ne sont pas suivies exactement

À titre d’exemple, lors de nos échanges sur le terrain, plusieurs agents décrivent le système comme « utile en théorie, lourd en pratique ». Le défi est clair: rendre l’outil indispensable et intuitif, sans sacrifier les exigences légales et les contrôles financiers. L’enjeu ne se limite pas à une question technique; il s’agit aussi d’un choix de conception centrée sur l’utilisateur et d’un engagement à corriger rapidement les errements identifiés lors des phases pilotes. Dans ce cadre, les retours d’expérience et les données d’utilisation doivent guider les mises à jour et les évolutions, plutôt que de rester de simples rapports froids. Pour avancer, il pourrait être utile d’établir un plan d’action en trois volets: réévaluer les besoins réels, simplifier l’interface et remobiliser les agents autour d’un objectif commun: des PV exacts, conformes et rapidement produits.

Réévaluer les besoins réels et les cas d’usage principaux

Simplifier l’interface et réduire le nombre d’étapes

Mettre en place une formation adaptée et un support utilisateur efficace

Pilonner sur des scénarios réels avant déploiement à grande échelle

Mesurer les gains de productivité et le niveau de conformité

La question demeure: peut-on faire confiance à un outil qui, selon les retours, nécessite encore des ajustements importants pour être fonctionnel au quotidien ? La prudence commande d’insister sur l’évaluation continue et la capacité d’adaptation rapide. Le couple coût/efficacité ne se résout pas par des garanties théoriques, il passe par une expérience utilisateur améliorée et par la démonstration d’un véritable retour sur investissement pour les dépenses publiques. Pour les lecteurs qui veulent creuser, les documents de contrôle et les rapports d’évaluation publient régulièrement des éléments pertinents sur les performances et les limitations, et ils constituent une ressource indispensable pour comprendre les dynamiques du déploiement et les marges d’amélioration possibles.

Aspects opérationnels à surveiller

Adoption par les agents et taux d’utilisation

Temps moyen de production d’un PV depuis l’ouverture du logiciel

Nombre de révisions et de corrections nécessaires

Respect des procédures et des délais de traitement

Écarts entre les objectifs affichés et les résultats mesurés

Le débat public et les enjeux du contrôle des dépenses

Dans le cadre des dépenses publiques liées à la sécurité, le Projet XPN a nourri un débat public autour du rôle des contrôles financiers et de la transparence budgétaire. La Cour des comptes a publié des éléments techniques et juridiques qui mettent en exergue des lacunes de gouvernance et des failles dans le suivi des paiements et des livrables. Le diagnostic est clair: nous ne parlons pas juste d’un échec informatique, mais d’un échec de gestion qui peut impacter l’efficacité globale des forces de l’ordre et leur capacité à produire des preuves numériques dans les délais requis. Les critiques ne s’arrêtent pas à la dimension technique; elles soulignent aussi l’importance d’exposer clairement les responsabilités et les mécanismes de contrôle afin de prévenir les dérives budgétaires et les pratiques opaques dans les dépenses publiques. Le message est simple: tout grand projet numérique, surtout dans le domaine de la sécurité, exige une rigueur accrue et une transparence sans faille pour ne pas diluer les ressources publiques dans des outils qui ne livrent pas les résultats escomptés.

Audits fréquents et rapports publics sur l’avancement du programme

Transparence des coûts et traçabilité des dépenses

Clarté des responsabilités et mécanismes de reddition des comptes

Évaluation du retour sur investissement et des impacts opérationnels

Réflexion sur les éventuelles options alternatives ou réorientations

Ce chapitre du dossier rappelle l’essentiel: un grand projet numérique ne se mesure pas uniquement à sa capacité à générer des chiffres impressionnants, mais bien à sa capacité à s’inscrire durablement dans le quotidien des agents et à livrer des résultats tangibles. Le contrôle financier doit être un levier d’amélioration, pas un simple garde-fou. Dans cette optique, les prochaines étapes pourraient consister à clarifier les jalons, accélérer les cycles de retour d’expérience et, surtout, tester des versions itératives plus proches des usages réels. L’objectif est de transformer une dépense publique lourde en valeur opérationnelle réelle et mesurable pour l’ensemble des acteurs concernés.

Pour approfondir les aspects publics et juridiques, on peut utilement explorer les rapports de la Cour des comptes et les analyses de la justice administrative qui examinent les frontières entre dépenses publiques et efficacité opérationnelle du système informatique. En filigrane, Projet XPN demeure un sujet d’étude sur la façon dont les institutions gèrent les projets numériques sensibles, entre promesses et réalité, entre budget et résultat. Le dilemme persiste: comment transformer un investissement conséquent en une amélioration réelle de la performance et de la sécurité ?

Enjeux financiers et stratégiques à retenir : le projet illustre le besoin de cadre robustes, de méthodes agiles adaptées et d’un dialogue constant entre utilisateurs, finance et direction générale, afin d’éviter que les dépenses publiques ne deviennent un obstacle à l’innovation utile.

Les enseignements pour 2025 et au-delà : des choix plus limpides, des tests plus concrets et une gouvernance claire pour des projets similaires qui continueront de fleurir dans un paysage numérique en perpétuelle évolution.

Leçons et perspectives: tirer parti du dossier XPN

Face à l’ensemble des éléments, les perspectives de réforme prennent forme autour de ces axes:

Réaligner les besoins et les usages réels avec une démarche utilisateur centrée

Établir des jalons mesurables et des critères d’évaluation clairs

Consolider la gouvernance et clarifier les responsabilités

Renforcer les contrôles financiers et le reporting public

Prévoir des scénarios de rupture et des alternatives si nécessaire

En partant de ce constat, j’ajoute, avec un peu d’ironie légère, que la meilleure démonstration de réussite d’un tel projet est son adoption effective par les agents, sans qu’ils aient à franchir dix niveaux de menus et sans que les livrables ne finissent dans des tiroirs de la bureaucratie. Les leçons tirées de l’expérience XPN ne servent pas uniquement à pointer du doigt une étiquette “échec”, mais bien à nourrir une réflexion plus large sur la manière de conduire des projets numériques sensibles dans la police et, plus largement, dans les organismes publics. Dans les années qui viennent, la clé sera d’allier rigueur budgétaire, simplicité d’usage et capacité d’adaptation, afin que les investissements publics ne soient plus perçus comme des coûts mais comme des leviers réels d’efficacité et de sécurité.

Et si nous devions résumer une leçon centrale pour 2025, ce serait celle-ci: le potentiel d’un logiciel ne se mesure pas à la taille du budget alloué, mais à la clarté de sa finalité et à la capacité de l’équipe à l’intégrer dans le quotidien des utilisateurs tout en respectant les exigences de contrôle financier. Projet XPN offre, à cet égard, un terrain d’observation privilégié sur la manière dont les dépenses publiques et la transformation numérique peuvent, ou non, cohabiter avec des résultats tangibles et mesurables. La question demeure: l’investissement sera-t-il capable, un jour, de livrer des PV conformes, efficaces et faciles à produire pour l’ensemble des personnels de la police nationale ? Seul le temps et la persévérance des bonnes pratiques le diront, mais l’important est de partir sur des bases plus solides et transparentes pour les prochaines étapes. Enfin, le mot d’ordre reste: transparence, efficacité et responsabilité dans chacun des choix qui touchent le Projet XPN et, au-delà, l’ensemble des dépenses publiques liées au système informatique de sécurité.

