Synology : Garantir l’Immuabilité des Données pour Renforcer la Cybersécurité

Résumé d’ouverture — Dans un paysage où les ransomwares évoluent plus vite que les mots de passe, Synology s’impose comme un acteur clé de la cybersécurité en misant sur l’immuabilité des données. Je vous emmène dans une exploration pragmatique et critique de comment les solutions « on-premise » et hybrides peuvent garantir la récupération, la souveraineté et le contrôle des données, sans sacrifier l’accessibilité ni le coût. En 2025, les organisations cherchent avant tout des environnements simples à déployer, transparents pour les DSI et robustes face aux menaces, et Synology avance son cadre de sauvegarde immuable, de cryptage et d’isolation des systèmes. Le sujet est technique sans être rébarbatif: il s’agit de savoir qui, quoi, quand et comment vos données peuvent rester inaltérables même en cas d’attaque. Alors, que peut réellement offrir un NAS, un logiciel de sauvegarde et des mécanismes d’immuabilité à l’heure où les standards de sécurité se renforcent dans les structures publiques et privées ?

En bref :

La maîtrise des sauvegardes immuables et la souveraineté des données restent les points forts de Synology dans les environnements d’entreprise.

Le modèle on-premise, complété par C2 et des solutions d’immuabilité, propose une approche Cloud Hybride sécurisée et conforme.

Le support local et les services de migration minimisent les interruptions et les coûts en comparaison des solutions traditionnelles.

Les cas d’usage publics, hospitaliers et ministériels démontrent une adoption croissante en Europe et dans la zone CAC 40.

Des lectures croisées avec des exemples externes illustrent les enjeux plus vastes autour de la sécurité des données et des environnements hybrides.

Synology et l’immuabilité des données : pilier de la cybersécurité

Quand je lis les rapports des professionnels et que j’entends les retours de terrain, une phrase revient avec clarté : l’immuabilité des données n’est pas une option, c’est une exigence opérationnelle. Chez Synology, l’immuabilité s’ancre dans plusieurs couches qui se renforcent mutuellement. D’abord, la protection des sauvegardes via des snapshots et des mécanismes en lecture seule à des périodes définies limite les possibilités de modification ou d’effacement intempestif par des attaquants internes comme externes. Ensuite, la souveraineté des données prend tout son sens lorsque les systèmes restent hors internet ou isolés dans des data centers sécurisés, garantissant que personne, même pas les opérateurs, ne puisse altérer des données sensibles sans autorisation explicite. Enfin, l’approche “on-premise first” s’accompagne d’un cloud hybride contrôlé, appelé Cloud Synology, qui permet une réplication et une récupération rapides sans remettre l client dans un environnement inconnu.

Les témoignages que j’évoque depuis 2025 ne vantent pas une simple promesse marketing : les responsables sécurité et DSI expliquent que les NAS Synology, en déployant des solutions dédiées comme ActiveProtect et des stratégies de sauvegarde immuable, réduisent radicalement les risques de perte et d’altération de données. Dans les grandes organisations, le NAS devient un pivot stratégique, et non plus une solution accessoire.

Pour bien comprendre, je propose une méthode en quatre volets :

Mettre en place des snapshots immuables à des intervalles réguliers et définir des périodes de lecture seule afin que les données ne puissent être modifiées après leur création.

à des intervalles réguliers et définir des périodes de lecture seule afin que les données ne puissent être modifiées après leur création. Gérer l’accès administrateur et les droits de manière granulaire: seuls les DSI ou des rôles spécifiques disposent des clés d’accès, et les environnements hors ligne restent isolés.

et les droits de manière granulaire: seuls les DSI ou des rôles spécifiques disposent des clés d’accès, et les environnements hors ligne restent isolés. Associer une réplication contrôlée vers le cloud privé (C2) ou hybride en cas de perte locale, tout en garantissant que les destinataires ne puissent pas modifier les originaux.

vers le cloud privé (C2) ou hybride en cas de perte locale, tout en garantissant que les destinataires ne puissent pas modifier les originaux. Préparer des scénarios de récupération rapide après incident et tester régulièrement les processus pour éviter les interruptions lors des migrations ou des attaques.

Dans ce cadre, les déploiements professionnels de Synology se distinguent par une interface DSM intuitive qui facilite la gestion même lorsque les équipes ne sont pas composées d’experts en sécurité. L’offre inclut un support standard accessible à tous les clients, et un support premium pour les grandes entreprises avec hotline, rendez-vous et assistance à la configuration. Cette architecture permet aux organisations publiques et privées de concilier exigence de sécurité et contraintes budgétaires sans renoncer à l’agilité opérationnelle. Dans la pratique, cela se traduit par des déploiements qui restent lisibles, traçables et auditable, même lorsque les systèmes évoluent ou que le périmètre de sécurité s’élargit.

Pour illustrer le point, on peut comparer l’immuabilité à une serrure intelligente combinée à un coffre fort: le coffre est verrouillé, les autorisations sont strictes, et les accès sont tracés. Les mécanismes d’immutabilité ne se bornent pas à empêcher la suppression accidentelle: ils protègent aussi contre les manipulations malveillantes et les attaques sophistiquées qui visent à corrompre les sauvegardes. En ce sens, Synology positionne ses solutions comme des éléments clés du dispositif de cybersécurité d’une organisation moderne. Cette approche se retrouve aussi dans les échanges entre spécialistes et décideurs lors d’événements sectoriels et dans les cas concrets d’utilisation par des hôpitaux, des musées et des entités publiques.

Pour alimenter le raisonnement, quelques exemples concrets aident à comprendre les implications :

Preuve d’intégrité et traçabilité via des journaux d’audit des sauvegardes et des accès administrateurs.

Isolation des environnements critiques: un système peut être déconnecté du réseau tout en restant opérationnel pour les sauvegardes et les restaurations locales.

Hybride Share et C2 pour un équilibre performant entre disponibilité et sécurité, sans dépendre d’un seul fournisseur.

En complément, la société a développé des solutions autonomes et compatibles avec les exigences des grandes structures publiques et privées, ce qui en fait une option compétitive sur le marché face à des noms établis comme QNAP, NetApp, Dell EMC, Seagate, Western Digital, IBM Storage, HPE, Hitachi Vantara ou Veritas. Le message est clair: Synology n'est plus un simple NAS grand public; c'est une plateforme de cybersécurité intégrée, prête à affronter les défis de 2025 et au-delà.

Comprendre l’immuabilité des données

L’immuabilité ne se résume pas à une fonction isolée : c’est un ensemble de mécanismes qui fonctionnent ensemble pour créer une résilience réellement opérationnelle. Dans les faits, cela signifie que même face à une attaque ciblant les sauvegardes, les données protégées se trouvent dans des états qui ne peuvent être altérés sans autorisation et sans trace. C’est ce qui permet de récupérer rapidement et de reprendre les activités sans perte majeure. Les entreprises qui déployent ces mécanismes constatent une réduction des coûts liés aux interruptions et une augmentation du taux de disponibilité des données critiques, ce qui est particulièrement important dans le secteur public et les hôpitaux où le temps est une ressource précieuse.

Adopter un modèle Cloud on-premise et Hybride avec Synology

La promesse de « Cloud on-premise » peut sembler contradictoire, et pourtant elle a du sens. Dans l’approche Synology, le NAS reste « le patron » des données, installé au bureau ou dans un data center local, avec un accès contrôlé et des sauvegardes qui ne quittent jamais totalement les locaux sans l’accord explicite du DSI. Cette architecture répond à des besoins de souveraineté et de conformité qui deviennent critiques avec des cadres réglementaires comme le RGPD et les mécanismes européens de cybersécurité. Le Cloud Synology, appelé C2, offre des services complémentaires sans renoncer au contrôle local. Le mode Hybride Share permet par exemple de préserver l’accès rapide et la réactivité locale tout en bénéficiant d’un stockage sur le cloud pour la redondance et la récupération d’urgence. Les échanges se font via des clés d’encryption et des protocoles cryptés qui verrouillent les données, même lorsque le système traverse des frontières réseau. Cette approche est particulièrement appréciée par les grandes organisations qui doivent respecter des exigences d’audit et de traçabilité tout en maîtrisant les coûts.

On-premise: contrôle total des données, isolation réseau et gouvernance stricte

Hybride: mix optimal entre accessibilité locale et sauvegarde cloud sécurisée

C2: centre de données européen pour la conformité et la résilience

ActiveProtect: protection proactive contre les attaques et les altérations

Support: niveaux adaptés, de l’assistance de base à l’accompagnement sur site

Dans le cadre des échanges avec les professionnels, on remarque que les entreprises apprécient l’idée d’un écosystème qui peut évoluer sans migrer d’une solution à une autre. Le fait que le NAS puisse fonctionner en dehors d’un réseau et que les accès soient minutés est régulièrement cité comme une étape clé pour les administrations et les grandes sociétés qui veulent minimiser leur exposition. De plus, les témoignages d’entreprises et d’organisations publiques, y compris dans des secteurs sensibles, renforcent la confiance dans une solution qui combine simplicité d’utilisation et sécurité opérationnelle. Pour enrichir ce chapitre, je rappelle que le marché intègre aussi une série de grandes marques comme QNAP, NetApp, Dell EMC, Seagate, Western Digital, IBM Storage, HPE, Hitachi Vantara et Veritas comme repères à comparer sur certains critères, afin de mieux comprendre les positions relatives et les compromis.»

Cas d’usage et scénarios réels

Dans le monde réel de 2025, des institutions publiques et des entreprises spécialisées utilisent le modèle hybride pour répondre à des exigences variées. Par exemple, un CHU peut garder les données les plus sensibles et les sauvegardes hors ligne sur site, tout en exploitant un cloud privé pour la continuité des services et la récupération après incident. Dans le secteur culturel, des musées et des archives utilisent les capacités d’immuabilité et de redondance pour protéger des collections numériques critiques et des données historiques. J’ai également entendu des retours de DSI qui expliquent qu’un modèle hybride leur permet d’optimiser les coûts tout en maintenant des niveaux de sécurité conformes à des standards internes et des réglementations externes. Les lecteurs intéressés peuvent aussi consulter des articles sur les implications technologiques et économiques des plateformes de jeu en ligne et des systèmes de sécurité, qui montrent des tendances similaires en matière de protection des actifs numériques et d’immutabilité.

Dans ce cadre, l’écosystème Synology répond à des questions essentielles :

Comment garantir la disponibilité des données critiques lors d’une cyberattaque ?

Comment éviter la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur ou d’un seul type de stockage ?

Comment maintenir l’accès rapide aux données tout en assurant leur sécurité et leur intégrité ?

En complément, les organisations peuvent s’appuyer sur les mécanismes de sécurité intégrés et les procédures de sauvegarde qui s’alignent sur les normes européennes et nationales. Pour les lecteurs qui souhaitent élargir leur perspective sur l’écosystème du stockage et la sécurité des données, voici quelques ressources variées qui offrent des angles complémentaires sur les enjeux économiques et juridiques :

Cas pratiques et retours d’expérience: de la théorie à la pratique (2025)

Le chapitre ci-dessous est nourri par des échanges avec des professionnels et par les retours de GS Mag. On y trouve des trames de discussions qui rassemblent rationalité et réalisme, tout en évitant le jargon inutile. On y voit comment les entreprises, en s’appuyant sur Synology, passent d’un état initial, souvent centré sur un stockage simples, à une architecture qui intègre l’immuabilité, les sauvegardes hiérarchisées et les contrôles d’accès robustes. L’idée est de démontrer que la cybersécurité n’est pas qu’un ensemble de features techniques, mais une discipline qui inclut la planification, le leadership et la culture de sécurité. Dans les cas les plus concrets, on voit que l’infrastructure devient un élément actif de la résilience, et non plus un simple outil passif.

Retour d’expérience des organisations et points clés

Les témoignages convergent autour de cinq conclusions majeures :

La facilité d’usage et la courbe d’apprentissage maîtrisée grâce à DSM, qui permet aux équipes non techniques de piloter le système sans freins.

et la courbe d’apprentissage maîtrisée grâce à DSM, qui permet aux équipes non techniques de piloter le système sans freins. La réduction des coûts et le coût total de possession plus attractif que chez des acteurs historiques lorsque l’on somme matériel, logiciel et maintenance.

et le coût total de possession plus attractif que chez des acteurs historiques lorsque l’on somme matériel, logiciel et maintenance. La sécurité renforcée par l’immuabilité et les sauvegardes hors ligne, qui donnent une sécurité de seconde ligne efficace face aux menaces modernes.

par l’immuabilité et les sauvegardes hors ligne, qui donnent une sécurité de seconde ligne efficace face aux menaces modernes. La souveraineté des données et les possibilités d’isolement réseau des systèmes critiques pour répondre à des exigences de conformité.

et les possibilités d’isolement réseau des systèmes critiques pour répondre à des exigences de conformité. La capacité de migration et de migration de données en douceur lors des changements d’équipement ou de périmètre, sans interruption majeure.

Pour les professionnels, l’architecture hybride offre une flexibilité accrue face à des scénarios variés, qu’il s’agisse d’un ministère, d’un CHU ou d’un musée. Evidemment, les acteurs du secteur public et privé doivent rester vigilants sur les exigences réglementaires, les audits et les plans de reprise après sinistre. Cette approche se révèle efficace lorsque les équipes savent tester et valider régulièrement les mécanismes d’immuabilité et de sauvegarde, et lorsque les décisions techniques s’accompagnent d’un cadre de gouvernance clair. Les choix comme ceux de Synology, qui allient simplicité et puissance, s’insèrent donc dans une stratégie de cybersécurité plus large, où l’immuabilité devient une valeur centrale et non une simple option technique.

Intégration des solutions de sauvegarde et veille sur les systèmes des grandes entreprises

La comparaison entre les différents acteurs du marché montre que les grandes entreprises recherchent une proposition qui allie robustesse, coût et simplicité d’exploitation. En 2025, les organisations qui déploient une solution immuable telle que celle proposée par Synology constatent que la sécurité ne dépend plus d’un seul composant, mais d’un ensemble cohérent: stockage, logiciel de gestion, mécanismes d’immuabilité et services de support. Dans ce cadre, les DSI et RSSI explorent les architectures hybrides où l’accès est strictement contrôlé et les sauvegardes sont vérifiables et restaurables rapidement. L’écosystème Synology s’adosse ainsi à une logique qui favorise non seulement la prévention mais aussi la récupération rapide et la continuité des activités. Le choix de l’infrastructure, associant des composants matériels et des solutions logicielles, devient un sujet stratégique pour les organisations qui souhaitent répondre à la fois à des enjeux techniques et à des exigences de gouvernance.

Pour conclure ce chapitre, j’insiste sur le fait que le succès dépend de la mise en œuvre opérationnelle et de la capacité à tester en continu les scénarios de crise. Les solutions de sauvegarde immuable, comme ActiveProtect et les mécanismes de sauvegarde sur site et en cloud hybride, offrent une base solide pour une cybersécurité proactive qui peut évoluer avec les besoins de l’organisation. Le rôle du support, du pilotage des projet et des choix techniques se révèle crucial pour que l’infrastructure ne soit pas perçue comme un coût, mais comme un levier de sécurité et de performance. Dans ce sens, Synology se présente comme un partenaire crédible pour les entreprises et les institutions qui veulent sécuriser leurs données sans renoncer à l’efficacité opérationnelle.

Pour enrichir le débat, voici quelques autres ressources et réflexions sur les technologies de stockage et les dynamiques de cybersécurité en 2025.

Maillage interne et accompagnement technique

Au fil des années, j’ai constaté que les projets les mieux réussis intègrent un plan de maillage interne pertinent : des documentations claires, des guides de déploiement pas à pas et des procédures d’escalade bien définies. Dans le cadre de Synology, cela se traduit par une offre de support différenciée et une communauté d’utilisateurs qui partage les meilleures pratiques. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement pendant la migration et d’un suivi post-mise en production. En parallèle, les solutions d’immuabilité s’inscrivent dans une logique de gouvernance qui prend en compte les exigences de conformité, les audits et les certifications.

Planification et gouvernance adaptées à chaque secteur

Documentation et ressources de référence claires et accessibles

Formation et accompagnement pour les équipes internes

Processus de test et d’audit régulier

Évolutivité et adaptation aux futures menaces

Pour les professionnels qui lisent ces lignes, mon conseil est simple : prenez le temps d’évaluer votre patrimoine de données, identifiez les niveaux de sensibilité et testez les scénarios d’un incident majeur avec vos outils de sauvegarde immuable. C’est souvent à ce moment-là que les entreprises réalisent qu’elles avaient sous-estimé l’importance de la protection et de la récupération rapide. Et si vous cherchez à comparer des solutions, gardez à l’esprit le rapport coût-efficacité, la simplicité d’utilisation et le niveau d’appui offert par les équipes locales. En somme, les choix technologiques doivent s’inscrire dans une stratégie de résilience qui soit compréhensible et réalisable pour les équipes qui seront en première ligne lors d’un incident. Le tout, en restant pragmatiques et lucides sur ce que signifie l’immuabilité dans la pratique quotidienne.

FAQ

