Après avoir boycotté DAZN, ils décident de s’abonner à Ligue 1+ pour soutenir le football

En 2025, la diffusion de la Ligue 1 reste un sujet de tension, notamment avec la rupture du contrat entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel (LFP). De nombreux fans ont exprimé leur frustration face à cette coupure inattendue, craignant une baisse de visibilité et une augmentation des coûts pour suivre leur championnat préféré. Face à cette situation, certains supporters ont choisi de boycotter la plateforme britannique DAZN, qui avait perdu ses droits de diffusion fin avril, en espérant faire réagir les acteurs du marché. Pourtant, l’histoire ne s’arrête pas là : pour soutenir le football et tenter de préserver l’accès aux rencontres, une partie de ces fans se sont tournés vers la nouvelle plateforme Ligue 1+, une initiative de la LFP visant à reprendre le contrôle de la diffusion du championnat. Une décision qui soulève de nombreuses questions sur l’avenir du sport en streaming, les droits télévisés et l’engagement des supporters dans un paysage médiatique en pleine mutation.

Plateforme Date de lancement Objectif principal Abonnés en 2025 Ligue 1+ 2024 Proposer une alternative accessible et soutenir le football français 500 000 DAZN 2018 Diffuser la Ligue 1 700 000 Canal+ et beIN Sports 2000-2010 Diffuser des compétitions majeures >3 millions

Pourquoi le boycott de DAZN a-t-il poussé certains supporters à s’abonner à Ligue 1+ ?

Depuis l’annonce de la fin prématurée de leur contrat, les abonnés DAZN ont rapidement manifesté leur mécontentement : résiliations massives, protestations sur les réseaux sociaux, et même quelques pétitions. La frustration est palpable, surtout pour ceux qui ont souscrit à des abonnements annuels avec l’espoir de suivre la Ligue 1 toute la saison. Certains se sont rapidement tournés vers la plateforme officielle de la Ligue, Ligue 1+, lancée par la LFP pour faire face aux défections des diffuseurs historiques. Opter pour cette nouvelle plateforme n’est pas simplement un acte de solidarité, c’est aussi une manière de continuer à profiter des rencontres et de soutenir le football français sans dépendre de géants étrangers incapables d’assurer la diffusion ou ayant décidé d’abandonner le navire.

Les motivations derrière le choix des supporters

Retrouver une accessibilité directe : finir avec le monopole des grands diffuseurs et retrouver une certaine simplicité dans l’abonnement.

: finir avec le monopole des grands diffuseurs et retrouver une certaine simplicité dans l’abonnement. Soutenir le football français : préserver la vitalité de la Ligue 1 à l’heure où certains médias doivent céder leur place à d’autres compétitions plus lucratives.

: préserver la vitalité de la Ligue 1 à l’heure où certains médias doivent céder leur place à d’autres compétitions plus lucratives. Rester fidèle à leurs valeurs : montrer que le supporter peut influencer le marché en choisissant le local et l’indépendant plutôt que le géant du streaming.

Les défis et opportunités du lancement de Ligue 1+ en 2025

Après une année d’exercice, Ligue 1+ affiche déjà plusieurs atouts, mais également des écueils à surmonter pour consolider sa place face aux mastodontes traditionnels comme TF1 ou beIN Sports. L’un des grands défis est de convaincre un public habitué à la visibilité et à la qualité de diffusion des grandes chaînes. La plateforme doit également faire face à une concurrence féroce et à la nécessité d’innover pour maintenir l’intérêt et accroître le nombre d’abonnés. La stratégie adoptée inclut notamment des tarifs attractifs, des abonnements mobiles, et une politique de contenu localisée. Elle doit aussi faire face à une certaine méfiance, car la transition numérique dans le sport nécessite de la transparence, de l’engagement, et une relation de confiance avec les supporters.

Les clés du succès pour la plateforme de la Ligue 1

Prix compétitifs : proposer des abonnements abordables pour séduire un large public.

: proposer des abonnements abordables pour séduire un large public. Interface conviviale : faciliter la navigation et la recherche des matches.

: faciliter la navigation et la recherche des matches. Partenariats stratégiques : collaborer avec des médias comme Eurosport ou même M6 pour diffuser certains matchs en clair, ou avec des opérateurs mobiles.

: collaborer avec des médias comme Eurosport ou même M6 pour diffuser certains matchs en clair, ou avec des opérateurs mobiles. Offre de contenu varié : enrichir l’expérience avec des interviews, des documentaires et des analyses exclusives.

Les enjeux du marché avec la fin du monopole de DAZN

Ce boycottage massif de DAZN a mis en lumière plusieurs enjeux majeurs dans la diffusion sportive : la concentration des droits, la fidélisation du public, et la pérennité des différentes plateformes. La fin du contrat avec DAZN ne signifie pas seulement la disparition d’un diffuseur, c’est aussi une opportunité pour faire évoluer le marché vers une diffusion plus locale, plus transparente, et plus proche des supporters. La crise précédente a aussi permis la consolidation ou la création de nouveaux acteurs, comme la plateforme Ligue 1+, qui souhaite prouver qu’un modèle plus juste peut coexister avec celui des grands groupes comme Canal+ ou la filiale de France Télévisions. La saison 2025 pourrait donc bien marquer le début d’un nouvel équilibre, où le football français retrouve ses couleurs via une offre plus contrôlée et, espérons-le, plus participative.

FAQ : tout ce que vous souhaitez savoir sur la transition vers Ligue 1+

Pourquoi certains supporters préfèrent-ils Ligue 1+ à DAZN ?

Principalement pour retrouver un contrôle local, soutenir la souveraineté du football français et bénéficier d’une plateforme plus proche de leurs attentes en termes de prix et de contenu.

Comment Ligue 1+ se différencie-t-elle des autres diffuseurs ?

Elle propose une offre dédiée, des tarifs compétitifs, et un contenu original axé sur la proximité avec les fans et la transparence dans la gestion de la diffusion.

Est-ce que la plateforme Ligue 1+ sera accessible facilement en 2025 ?

Oui, elle a été conçue pour être accessible via tous types d’appareils, avec une priorité à la simplicité d’utilisation et à la compatibilité avec les principaux opérateurs télécoms.

Que pensent réellement les supporters de cette nouvelle plateforme ?

Les avis sont partagés, mais une majorité voit dans Ligue 1+ une chance de reprendre le contrôle et de soutenir un football plus authentique, sans dépendre d’intermédiaires peu fiables.

