Avant les WTA Finals, Elina Svitolina refuse une photo avec ses adversaires russe et biélorusse, dans la continuité de son refus de leur serrer la main

Elina Svitolina a-t-elle refusé de poser avec ses adversaires russe et biélorusse avant les WTA Finals, comme elle refuse depuis plusieurs saisons de leur serrer la main ? C’est l’information qui circule autour de la photo refusée, mais un point mérite d’être distingué : le geste est rapporté, tandis que l’absence de photo de groupe ne suffit pas, à elle seule, à en confirmer la raison. Dans le tennis féminin, où les joueuses partagent les mêmes courts malgré les tensions politiques, chaque signe public prend vite une portée qui dépasse le sport.

Je vois dans cette affaire un débat délicat, et pas seulement un incident de protocole. La guerre en Ukraine a installé une fracture durable entre des joueuses ukrainiennes et leurs collègues originaires de Russie ou de Biélorussie. Svitolina a déjà assumé un refus de poignée de main dans ce contexte. Si elle a également décliné la séance photo, ce geste de protestation s’inscrirait dans la même ligne. Mais il faut garder la nuance : sans confirmation claire de l’organisation ou de la joueuse, l’interprétation reste à distinguer des faits établis.

Ce que l’on sait de la photo refusée avant les WTA Finals

Les informations disponibles évoquent une séance photo traditionnelle à laquelle Elina Svitolina n’aurait pas souhaité participer aux côtés d’Aryna Sabalenka, biélorusse, et de Mirra Andreeva, russe. L’absence de photo collective a alimenté les spéculations, mais elle ne prouve pas, à elle seule, que la joueuse ukrainienne en est la cause.

Voici les éléments à garder en tête avant de tirer une conclusion :

Élément Ce qui est rapporté Précaution utile La séance photo La photo de groupe des WTA Finals n’aurait pas eu lieu dans le format habituel. La raison de ce changement n’est pas confirmée ici par une déclaration officielle. Elina Svitolina Elle aurait refusé de poser avec Sabalenka et Andreeva. Il s’agit d’une information rapportée, pas d’un fait que l’on peut établir à partir de la seule absence de cliché. Le contexte politique Les relations sont tendues depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec le soutien de la Biélorussie. Les positions individuelles des joueuses ne se résument pas automatiquement à leur nationalité.

La prudence n’affaiblit pas le sujet ; elle évite de transformer une supposition en certitude. Pour suivre les rencontres d’Elina Svitolina dans un autre contexte, on peut aussi revenir sur son duel ukrainien à Roland-Garros.

Un refus de poignée de main qui donne un autre sens au geste

Le refus de poignée de main est devenu, pour plusieurs joueuses ukrainiennes, une manière visible de marquer une ligne de désaccord. Svitolina a déjà expliqué qu’elle ne saluait pas ses adversaires russes et biélorusses dans ce contexte. Une photo commune, si elle a été refusée, relèverait d’un autre rituel, mais pourrait être comprise dans la continuité de cette position.

Je me méfie toutefois des lectures trop rapides : un geste sportif a parfois plusieurs explications, et une absence n’est pas une déclaration. Le précédent des salutations rend l’interprétation plausible, pas automatiquement confirmée. Un autre récit du tournoi permet de replacer la joueuse dans son parcours sportif : le match de Svitolina face à Belinda Bencic.

Russie, Biélorussie et règles du tennis international

Depuis le début de la guerre, les joueuses russes et biélorusses ont été autorisées à participer à certaines compétitions sous statut neutre, sans représenter officiellement leur pays. Cette mesure distingue la présence d’une athlète sur le circuit de la politique de son gouvernement, mais elle n’efface ni les désaccords ni les conséquences humaines du conflit.

Le format des WTA Finals réunit les meilleures joueuses de la saison dans une compétition resserrée. Dans un tel cadre, où les participantes se côtoient durant plusieurs jours, une photo collective est à la fois un moment de communication et une image symbolique. C’est précisément pourquoi la séquence mérite d’être racontée avec mesure, plutôt que transformée en règlement de comptes.

La tension dépasse d’ailleurs cet épisode. Les débats sur la neutralité des athlètes, les drapeaux et les gestes de solidarité traversent désormais de nombreuses compétitions. Pour une autre rencontre impliquant Svitolina, son quart de finale face à Iga Swiatek rappelle aussi que le calendrier sportif continue, lui, de mettre les joueuses face à face sur le court.

Un geste de protestation, mais pas un verdict sur les joueuses

Pour le public, l’enjeu est de comprendre ce que signifie une photo refusée sans attribuer à chaque joueuse une responsabilité collective liée à sa nationalité. Svitolina peut exprimer un choix personnel face à la guerre ; Sabalenka et Andreeva restent, elles aussi, des sportives dont les actes et les propos doivent être évalués individuellement.

Je retiens donc deux niveaux de lecture : le fait sportif, encore à confirmer dans ses détails, et le débat politique bien réel qui l’entoure. Si la photo refusée est bien liée au refus de poignée de main, elle prolongerait un geste de protestation déjà connu. Dans tous les cas, l’épisode rappelle que les tensions géopolitiques dans le sport ne s’arrêtent pas au bord du court, et que les WTA Finals placent Elina Svitolina, le tennis féminin, la Russie et la Biélorussie au cœur d’une discussion qui réclame autant de précision que de discernement.

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