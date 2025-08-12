Benfica contre Nice en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions : horaires et diffusion

Benfica est au rendez-vous d’un duel européen déterminant contre l’OGC Nice: après un revers 2-0 infligé à Nice à l’aller, les Aigles portugais veulent sécuriser leur qualification dès le retour, sur la pelouse d’Estádio da Luz. Ce match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions s’annonce serré, avec une dynamique favorable à Benfica qui sait qu’un but à l’extérieur peut faire basculer les calculs. Pour Nice, l’objectif est clair: capitaliser sur leurs espoirs, rétablir l’équilibre et faire trembler une défense lisboète habituée à gérer la pression européenne. Dans ce contexte, la chronologie et les diffusions prennent une place centrale: où regarder, à quelle heure, et quelles chaînes diffuseront l’événement en France et ailleurs? Autant d’éléments qui pèsent autant que les enjeux sportifs et qui configurent la suite de la campagne européenne.

Élément Détails Date 12 août 2025 Heure 21:00 Stade Estádio da Luz, Lisbonne Diffuseur (France) Canal+, beIN Sports, RMC Sport / MyCanal (à confirmer selon les droits) Arbitre À confirmer

Benfica contre Nice : horaires et diffusion du match retour du 3e tour préliminaire

Le contexte sportif est clair: Benfica veut consolider son avance et éviter une surprise à domicile après l’aller. Nice, de son côté, doit s’appuyer sur une organisation solide et des transitions rapides pour espérer renverser la vapeur. En France, les droits de diffusion pour la Ligue des champions restent variables selon les périodes et les accords régionaux; dans l’absolu, les chaînes historiques comme Canal+, beIN Sports et RMC Sport sont les principaux vecteurs, avec des options de streaming via MyCanal. À l’échelle européenne, l’UEFA assure le cadre de la compétition, mais les détails de diffusion dépendent du territoire et des accords locaux. Pour les fans souhaitant suivre en direct, il faut vérifier les grilles du jour J et les éventuels pay-per-view, comme cela a été le cas pour certaines affiches transfrontalières.

Pour nourrir votre compréhension, voici quelques éléments clefs à garder en tête:

Pour enrichir la discussion autour de ce choc, voici quelques ressources pertinentes sans spoiler direct sur les choix de diffusion dans tous les territoires:

À quoi s’attendre sur le terrain

Le match promet d’être équilibré, même si Benfica possède l’avantage psychologique d’avoir su faire face à la pression européenne dernièrement. Nice devra faire preuve de discipline défensive et de précision dans le dernier geste, tout en restant vigilant sur les transitions.

Points clés à surveiller et conseils pour suivre le duel

Pour les supporters et les lecteurs qui veulent suivre sans manquer une miette, voici des conseils pratiques et des indicateurs à observer:

Observation des starters — Les compositions initiales peuvent révéler les intentions: pressing haut pour Nice ou solidité défensive pour Benfica?

— Les compositions initiales peuvent révéler les intentions: pressing haut pour Nice ou solidité défensive pour Benfica? Gestion des émotions — Le rythme peut s’accélérer après le premier but; la patience sera de mise côté Benfica pour préserver l’avance.

— Le rythme peut s’accélérer après le premier but; la patience sera de mise côté Benfica pour préserver l’avance. Diffusion et accessibilité — Vérifiez les canaux locaux et les offres de streaming via Canal+, beIN Sports, RMC Sport; MyCanal peut proposer un accès numérique selon les zones géographiques.

— Vérifiez les canaux locaux et les offres de streaming via Canal+, beIN Sports, RMC Sport; MyCanal peut proposer un accès numérique selon les zones géographiques. Points de référence UEFA — Ce duel est un test important sur le chemin vers les barrages et la phase de groupes; chaque passe et chaque intervention peut compter.

FAQ

Quand a lieu le match retour Benfica – Nice et où se joue-t-il ?

Le match se tient le 12 août 2025 à 21h00, sur le terrain d’Estádio da Luz à Lisbonne. Ce déplacement est crucial pour les Niçois qui tentent de renverser la situation après l’aller.

Quelles chaînes ou plateformes diffuseront l’affiche en France ?

En France, les droits de diffusion de la Ligue des champions impliquent généralement Canal+, beIN Sports et RMC Sport; MyCanal peut proposer une option de visionnage selon l’offre souscrite et la localisation. Il est conseillé de vérifier les grilles du jour J pour confirmer le diffuseur exact.

Quel est l’enjeu sportif clé pour la suite de la saison en Ligue des champions ?

La qualification pour les groupes et l’accès à la phase à élimination directe dépendent fortement de ce résultat. Benfica cherche à consolider une avance en première période et à gérer le tempo, tandis que Nice veut exploiter les espaces et maintenir l’intensité tout au long du match. Dans les deux cas, ce duel peut influencer les choix stratégiques lors des prochains tours et alimenter les discussions autour des candidats à la compétition UEFA.

En résumé, ce duel entre Benfica et Nice n’est pas qu’un simple match à enjeu unique: il s’inscrit dans une logique plus large de la campagne européenne, où chaque détail compte et peut peser sur le chemin vers la Ligue des champions. Benfica

