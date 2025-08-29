Coupe du Monde de VTT : horaires et diffusion de la septième manche aux Gets avec Van der Poel

Coupe du Monde de VTT aux Gets : les horaires clés pour suivre Van der Poel et la septième étape en direct

Comment ne pas manquer la prochaine étape de la Coupe du Monde de VTT cette année ? La prochaine manche, qui se déroule aux Gets, fait déjà vibrer les fans de sport et de sensations fortes. Avec la présence incontournable de Van der Poel, pilote vedette et grande attraction, il devient essentiel de connaître précisément les horaires, les moyens de diffusion et surtout, la meilleure manière de suivre cet événement exceptionnel, diffusé notamment par Red Bull TV. En 2025, le calendrier s’annonce aussi chargé que palpitant, mais rassurez-vous, je vais vous guider pour ne rien rater de cette course passionnante. Entre l’effervescence autour des équipements de Shimano, le sacré du sponsor Santa Cruz, ou encore la fiancée de la compétition que représente RockShox, chaque détail compte pour vivre ce moment comme si vous y étiez. Alors, quelles sont les précisions à connaître pour profiter pleinement de cette septième manche ?

Éléments essentiels Détails Date de la course Vendredi 29 août 2025 Horaires précis Départ à 17h45, retransmission en direct Diffusion Red Bull TV, chaîne officielle de la compétition, accessible aussi via UCI Participants phares Van der Poel, Ferrand-Prévot, Schurter Matériel sponsorisé Shimano, RockShox, Commencal, Santa Cruz, Specialized

Les coulisses de la course : horaires, diffusion et moments clés

En fait, pour ne louper aucune miette de cette étape cruciale, il faut connaître le timing exact. La course commence à 17h45 en « short track », une épreuve courte et explosive, qui promet de faire vibrer autant les spectateurs présents aux Gets que ceux qui suivront le spectacle depuis leur salon. La bonne nouvelle ? La retransmission sera disponible gratuitement sur Red Bull TV, plateforme leader pour ce genre d’événements sous l’égide de l’UCI. La chaîne propose également une couverture en différé ou en highlights pour ceux qui préfèrent attendre la fin de la compétition. Un conseil : pensez à consulter leur programme en amont pour ne pas vous faire surprendre. La course sera aussi commentée par des experts, qui, entre deux anecdotes, partageront leur passion pour ce sport d’endurance, de technique et de dépassement de soi.

Pour ceux intéressés par les détails techniques, Van der Poel sera aligné avec du matériel de pointe, notamment une transmission Shimano, des suspensions RockShox et un cadre Santa Cruz. Ce qui promet une bataille spectaculaire face à une concurrence redoutable comme Ferrand-Prévot ou Schurter. Les images de cette confrontation seront capturées via des caméras embarquées et diffusées en live, vous permettant ainsi de vivre chaque instant comme si vous étiez aux Gets.

Suivez la compétition : où et comment regarder la septième manche aux Gets ?

La réponse est simple : grâce à la plateforme officielle Six Actualités, qui centralise toutes les infos essentielles sur la Coupe du Monde de VTT. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, il suffit d’un smartphone ou d’un ordinateur pour suivre la course. La diffusion est également accessible via les applications mobiles de Red Bull TV ou directement sur leur site. Vous pouvez aussi suivre des extraits, interviews et analyses en direct, envoyant ces informations jusqu’à votre smartphone ou votre Smart TV. Pour profiter pleinement de l’événement, n’oubliez pas de vous informer en avance, notamment sur le parcours, la météo ou la présence de figures comme Nino Schurter, récemment retraité, mais toujours inspirant. La compétition, s’étendant jusqu’au dimanche, offre un temps fort chaque jour avec ses propres enjeux, que ce soit la qualification ou la finale.

Les enjeux de cette étape pour Van der Poel et le classement général

Van der Poel, en grande forme cette année, joue une étape essentielle pour renforcer sa position en tête du classement mondial. Ses rivaux ne comptent pas se laisser faire, notamment Ferrand-Prévot ou Schurter, qui donnent tout pour récupérer des points cruciaux. Le duel promet d’être à la hauteur des attentes, avec des stratégies affinées, des risques calculés et une adrénaline à couper le souffle. La scène de cette septième manche deviendra sans doute un moment déterminant pour le championnat.

FAQ : ce que vous devez savoir sur la diffusion et la course

Comment suivre la Coupe du Monde de VTT aux Gets en live ? La plateforme officielle Red Bull TV, accessible gratuitement, offre une couverture complète, y compris la sixième manche et la prochainement. Vérifiez simplement votre connexion et le programme à l’avance pour ne rien manquer.

La plateforme officielle Red Bull TV, accessible gratuitement, offre une couverture complète, y compris la sixième manche et la prochainement. Vérifiez simplement votre connexion et le programme à l’avance pour ne rien manquer. Van der Poel a-t-il une chance de conserver sa place en tête ? Oui, ses performances cette année sont remarquables, mais la compétition est féroce, notamment avec Ferrand-Prévot, dont les récents résultats donnent le ton.

Oui, ses performances cette année sont remarquables, mais la compétition est féroce, notamment avec Ferrand-Prévot, dont les récents résultats donnent le ton. Quels équipements privilégier pour suivre la course ? Une connectivité fiable, un abonnement à Red Bull TV ou UCI, et si possible, un accès à la plateforme Six Actualités pour voir tous les détails et dernières infos.

Une connectivité fiable, un abonnement à Red Bull TV ou UCI, et si possible, un accès à la plateforme Six Actualités pour voir tous les détails et dernières infos. Y a-t-il un moment clé à ne pas rater ? La qualification en début de journée et la finale du vendredi à 17h45, moment où la tension atteint son sommet.

Autres articles qui pourraient vous intéresser