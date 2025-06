De 2 à 6 milliards d’euros les Jeux Olympiques de Paris ont coûté 3 fois plus cher en réalité

Derrière la fête, une addition salée : 2 ou 6 milliards pour les JO de Paris ?

Je me suis longtemps demandé combien les Jeux Olympiques de Paris 2024 avaient réellement coûté. Comme beaucoup, j’ai entendu parler d’un budget maîtrisé, d’un événement populaire, d’un impact positif… Et puis, d’un coup, la Cour des comptes a lâché un chiffre qui m’a fait tousser dans mon café : près de 6 milliards d’euros d’argent public ! Mais comment en est-on arrivé là ? Et surtout, qui dit vrai : la Cour ou Paris 2024 ?

Principaux postes de dépenses publiques selon la Cour des comptes

Poste de dépense Montant estimé (en M€) Détails notables Organisation des Jeux 2 770 Sécurité, transports, santé, mobilisation populaire Infrastructures 3 190 Travaux, sites sportifs, métro, aménagements urbains Sécurité 1 440 Majoritairement pris en charge par l’État Transports & mobilité 570 Dont 335 M€ financés par RATP/SNCF Sites de compétition 573 Ne concerne que les infrastructures sportives Plan baignade dans la Seine 200 à 1 000 Non comptabilisé dans le total, estimation très floue

Une vision très contrastée des chiffres

Ce qui m’a le plus frappé, c’est le grand écart entre les versions. D’un côté, la Cour des comptes regroupe tout ce qui peut avoir un lien, même lointain, avec les Jeux : ligne 14 du métro, enfouissement de câbles, ou encore parade des champions sur les Champs-Élysées. De l’autre, Paris 2024 parle d’un budget trois fois inférieur, autour de 2 milliards d’euros, en affirmant que tout n’est pas directement lié aux Jeux.

Franchement, c’est un peu comme si j’achetais deux croissants… et qu’on me faisait payer toute la boulangerie.

Et c’est bien là le cœur du débat : faut-il compter uniquement ce qui a servi directement les JO, ou aussi ce que l’événement a accéléré ou justifié ?

La sécurité, championne incontestée du podium budgétaire

J’ai été sidéré de découvrir que 1,44 milliard d’euros a été alloué à la sécurité. C’est énorme. Policiers, gendarmes, pompiers, cybersécurité… La note a grimpé, notamment à cause de primes versées pour compenser le report des congés.

Ce poste a été financé à 95 % par l’État, ce qui en dit long sur le poids supporté par les finances publiques.

Un héritage en débat

Je reconnais qu’en tant que citoyen, j’aime voir des infrastructures modernes, un métro prolongé ou des quartiers rénovés. Mais est-ce que ça justifie qu’on les rattache aux JO ? C’est ce que conteste fermement Paris 2024.

Tony Estanguet, président du comité d’organisation, parle d’un “biais de perception” et défend une vision où chaque euro dépensé a produit de la valeur. Des études économiques sont d’ailleurs en cours pour évaluer un impact positif entre 7 et 11 milliards d’euros selon certaines hypothèses. Mais attention : ce sont encore des projections.

Ce que je retiens en tant que contribuable

En réalité, on ne saura peut-être jamais le “vrai” coût des Jeux, car tout dépend de ce qu’on choisit d’inclure. Ce qui me gêne le plus, c’est ce flou budgétaire et l’absence de consensus, surtout à l’heure où les finances publiques sont sous tension.

En clair, voici ce que je retiens :

Les JO ont coûté bien plus que prévu, probablement autour de 6 milliards si l’on englobe tout.

si l’on englobe tout. L’État et les collectivités locales ont mis la main à la poche , bien plus que ce qu’on imaginait en 2017.

, bien plus que ce qu’on imaginait en 2017. Le débat est moins sur les chiffres que sur leur interprétation : comptabilité stricte ou vision large ?

: comptabilité stricte ou vision large ? Un héritage urbain durable existe, mais il reste à prouver qu’il justifie l’investissement.

Entre spectacle et réalité, les JO nous coûtent-ils trop cher ?

Alors oui, les Jeux Olympiques de Paris ont coûté trois fois plus cher que prévu, si l’on en croit la Cour des comptes. Et même si Paris 2024 tempère, difficile de ne pas s’interroger sur la gestion des finances publiques dans ce genre d’événement. En tant que citoyen, j’ai aimé le spectacle, l’émotion, les médailles… Mais j’ai aussi envie de comprendre où passent mes impôts, et à quel prix s’achète cette “parenthèse enchantée”.