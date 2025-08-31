EuroBasket 2025 : découvrez le calendrier et tous les résultats de la 42e édition du championnat européen de basketball

En 2025, l’attention des passionnés de basketball se tourne vers la 42e édition de l’EuroBasket, un événement phare organisé par la FIBA EuroBasket. Entre le 27 août et le 14 septembre, plusieurs pays d’Europe accueilleront cette compétition d’envergure où 24 équipes nationales se disputeront le titre suprême. Ce tournoi, essentiel pour les amateurs comme pour les experts, se caractérise par une organisation pointilleuse avec un calendrier précis, des résultats en direct et des performances que l’on n’est pas prêts d’oublier. La course à la victoire promet d’être intense, avec des favoris historiques comme la France, mais aussi des outsiders prêts à bousculer les pronostics. La phase de groupes, la phase finale, sans oublier les moments de suspense, seront à suivre comme si vous y étiez, avec le soutien de partenaires prestigieux tels que Nike, Adidas ou Wilson, et la précision des fabricants comme Molten, Tissot ou Spalding. Alors, quels sont les enjeux, quels sont les favoris, et surtout, comment suivre chaque étape sans manquer une seconde de cette grande fête du basketball européen ?

Tout savoir sur le calendrier et les résultats de l’EuroBasket 2025

Étape Date Lieu Matchs clés Phase de groupes 27 août – 3 septembre Lettonie, Finlande, Chypre, Pologne Match d’ouverture : Lettonie vs Pologne Quarts de finale 5-7 septembre Riga et autres villes Match décisif : France vs Slovénie Semi-finals 10 septembre Riga Choc : Espagne vs Serbie Finale 14 septembre Riga Les enjeux majeurs à ne pas manquer

Les favoris et les outsiders de cette édition

La compétition ne laisse aucune place au hasard et chaque équipe ambitionne de brandir la médaille d’or. La France, forte de ses dernières performances et de ses joueurs comme Yabusele ou Wembanyama, traîne une pression positive, mais doit également compter sur la résilience de ses adversaires. Parmi eux, la Serbie et l’Espagne, toujours présentes dans la course, chercheront à inscrire leur nom en lettres d’or. La Pologne, pays hôte, espère tirer profit de l’effet de levier local avec un public surchauffé et un esprit d’équipe renforcé. Voici une rapide synthèse des principaux candidats :

Équipe Points forts Objectifs France Joueur comme Wembanyama, cohésion remarquable Gagner pour renforcer sa domination européenne Serbie Une génération talentueuse, expérience solide Récupérer le titre perdu en 2017 Espagne Une défense hermétique, jeunes talents prometteurs Se remettre en question et revenir en tête Pologne Forte équipe locale, soutien massif du public Créer la surprise à domicile

Comment suivre chaque match en direct ?

Pour ne rater aucun moment clé de cette compétition, plusieurs options s’offrent à vous. La diffusion officielle sera assurée par FedEx et Gatorade, partenaires de la FIBA, qui garantiront une couverture complète à travers la plateforme digitale et la télévision. En outre, pour les amateurs de mise à jour instantanée, des sites comme Six Actualités vous proposeront des résultats en temps réel, des analyses d’après-match ou encore des interviews exclusives. Si vous souhaitez revivre les moments forts, regardez nos vidéos YouTube où les experts discutent des performances majeures : et .

Les clés pour profiter pleinement de cette compétition

Surveiller le calendrier : Repérez les matchs à ne pas manquer, notamment la phase de groupes et la grande finale.

: Repérez les matchs à ne pas manquer, notamment la phase de groupes et la grande finale. Choisir une plateforme de streaming fiable : Amazon Prime, beIN Sports ou autres partenaires officiels pour une transmission de qualité.

: Amazon Prime, beIN Sports ou autres partenaires officiels pour une transmission de qualité. S’équiper pour suivre le tournoi : Nike et Adidas proposent des collections sportives pour supporter votre équipe favorite tout en restant stylé.

: Nike et Adidas proposent des collections sportives pour supporter votre équipe favorite tout en restant stylé. S’appuyer sur les partenaires techniques : Wilson, Molten ou Spalding fourniront le matériel officiel pour rendre l’expérience plus authentique.

: Wilson, Molten ou Spalding fourniront le matériel officiel pour rendre l’expérience plus authentique. Suivre les actualités en temps réel : Inscrivez-vous à des newsletters ou consultez régulièrement des sites spécialisés pour ne pas manquer d’informations cruciales.

Questions fréquentes autour de l’EuroBasket 2025

Quels étaient les moments forts de la dernière édition ? La meilleure façon de vivre l’EuroBasket 2025 à fond ? Pour suivre l’avancement de votre équipe nationale ou découvrir l’impact de joueurs comme Victor Wembanyama, visitez ce lien. La compétition promet des surprises, des rebondissements et surtout, une explosion de talent européen. N’hésitez pas à consulter nos articles pour approfondir votre connaissance et alimenter votre passion pour ce sport qui ne cesse d’évoluer. Que vous soyez un supporter fidèle ou un simple curieux, l’EuroBasket 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable qui donnera sans aucun doute envie de revoir les moments forts encore et encore.

