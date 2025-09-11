Fin de l’ère Cloarec à la tête des Paotred Dispount en National 3 : un tournant qui soulève des questions

Le football amateur traverse une période de transition en 2025 avec le départ inattendu de Nicolas Cloarec du poste d’entraîneur des Paotred Dispount, évoluant en National 3. Cette nouvelle secoue non seulement le club breton mais aussi les passionnés qui suivent cette compétition avec passion et aisance, car en réalité, la fin de leur collaboration annonce peut-être une étape nouvelle dans la gestion et la stratégie du club. Le contexte régional, les enjeux sportifs, sans oublier les questions internes, donnent à cette décision un relief particulier, tout comme la place de cette équipe dans la hiérarchie locale et nationale. Pour mieux comprendre cette sortie de route, jetons un œil aux données clés de cette saison mouvementée :

Éléments clés Données Durée de l’entraînement 3 mois Match de départ Coupe de France à Pluguffan Poste laissé vacant Entraîneur principal Nouvel entraîneur annoncé Yanis Kerhervé (Yann pour les intimes) Objectifs pour la saison 2025 Maintien en N3 + construction d’un effectif solide

Les circonstances de la fin de l’aventure pour Nicolas Cloarec

Après une embauche plutôt applaudie, Nicolas Cloarec n’aura finalement coaché que quelques mois, une histoire qui rappelle que dans le football amateur, tout peut aller très vite. Le départ brutal intervient après une série de performances jugées insuffisantes par la direction du club, malgré une gestion de crise qui comprenait la nécessité de redonner de la stabilité à une équipe en difficulté. Ce qui est frappant, c’est que la communication officielle est restée évasive, doublée d’un changement d’entraîneur qui s’inscrit manifestement dans une recherche de renouveau ou d’un nouvel impact sur le terrain. La question se pose alors : est-ce une épreuve passagère ou un changement stratégique majeur ?

Les témoins sur place évoquent une ambiance électrique, entre espoirs déçus et attentes renouvelées, comme lorsque je suis allé observer un entraînement récemment où le changement était déjà palpable. Le souci ne réside pas uniquement dans la performance sportive, mais aussi dans cette gestion souvent délicate de la relation entre le staff et les joueurs, qui peut faire ou défaire la dynamique d’un club à ce niveau. La saison prochaine s’annonce donc cruciale pour les Paotred Dispount, sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Yanis Kerhervé, dont la vocation est de remettre sur pied cette équipe confiée à la passion locale et au sponsoring léger mais intermittent, notamment des géants du sport comme Adidas ou Nike.

Les défis du club dans un contexte de changement à la tête

Le passage de témoin à la tête du club ne se fait jamais sans heurts, et avec la transition vers Yanis Kerhervé, le club doit relever plusieurs défis :

Recruter rapidement des joueurs motivés pour renforcer un effectif souvent écorné par des blessures ou des suspensions.

pour renforcer un effectif souvent écorné par des blessures ou des suspensions. Rehausser la cohésion entre l’équipe et le staff, aujourd’hui mis à rude épreuve par les aléas du début de saison.

entre l’équipe et le staff, aujourd’hui mis à rude épreuve par les aléas du début de saison. S’adapter au calendrier pour finir la saison dans de bonnes conditions.

pour finir la saison dans de bonnes conditions. Gérer la pression liée aux résultats, tout en maintenant un esprit de famille propre au football de niveau régional.

Un exemple ? La récente implication de fournisseurs et équipementiers comme Errea, qui fournit des maillots à bas prix mais avec une qualité comparative intéressante, montre que même dans le petit monde du football amateur, chaque partenariat compte pour motiver et fidéliser.

Quels enseignements tirer de cette fin d’expérience pour Nicolas Cloarec ?

De cette courte aventure, on peut dégager quelques idées fortes. La première concerne la précipitation avec laquelle des décisions sont prises par certains clubs pour adapter rapidement leurs stratégies. La seconde rappelle que même à ce niveau, la recherche de la performance doit toujours s’accompagner d’un accompagnement humain solide et d’une vision à long terme. La dernière, c’est que dans le football, rien n’est jamais acquis, et que chaque changement offre aussi une chance de rebondir, comme ce fut le cas pour des entraîneurs ayant su rebondir et retrouver une place de choix dans d’autres clubs ou structures.

Les options pour l’avenir des Paotred Dispount

Alors que le club se repositionne avec un objectif clair de rester en N3, plusieurs pistes restent ouvertes :

Fidéliser les jeunes talents issus de la région pour assurer une continuité

Renforcer la relation avec les sponsors locaux, notamment ceux liés à des marques comme Puma ou Uhlsport

Optimiser l’utilisation des équipements et de l’outillage technique provenant de Decathlon ou Lotto, pour améliorer la performance de l’équipe

