Hulk Hogan est mort à 71 ans : la légende du catch s’en va sur un dernier coup de théâtre

Hulk Hogan est mort. Voilà une phrase que je ne pensais pas écrire de sitôt. Ce matin, comme beaucoup d’amateurs de catch ou simples enfants des années 80, je me suis demandé : est-ce que c’est une blague ? Un coup de pub ? Une nouvelle storyline farfelue ? Et pourtant, non. Hulk Hogan est bien décédé, à 71 ans, chez lui, à Clearwater, en Floride. Et c’est un petit morceau de pop culture américaine qui disparaît avec lui.

Ce qu’on sait : tableau récapitulatif

Élément Détail Nom réel Terry Gene Bollea Âge au décès 71 ans Lieu du décès Clearwater, Floride Cause présumée Arrêt cardiaque Date 24 juillet 2025 Dernière apparition Après une opération du cou, en mai Vie privée récente Rumeurs de coma démenties par sa femme Faits marquants Création du NWO, icône WWE, double intronisation au Hall of Fame

Une légende plus grande que nature

J’ai grandi avec Hulk Hogan. Pas besoin d’être fan hardcore de catch pour connaître ses cris, ses bandanas, son fameux leg drop et ses répliques musclées. Il n’était pas seulement un catcheur : c’était un super-héros de la télé câblée. Un genre de Thor en bandana jaune, sans marteau, mais avec des biscotos XXL et des punchlines dignes d’un film de série B.

Avant lui, le catch, c’était surtout pour les passionnés. Après lui ? C’est devenu un phénomène familial. Il a littéralement transformé les arènes en salle de spectacle pour petits et grands.

Hulk Hogan, le catcheur qui a changé de costume (et de camp)

Et puis, souvenez-vous, en 1996 : le choc. Le héros blond devient le méchant en chef. En créant le NWO (New World Order), il se transforme en Hollywood Hulk Hogan. Le public hue, les fans s’arrachent les cheveux… mais tout le monde regarde. Encore. Plus fort. Ce virage, c’est l’équivalent catch du twist dans Fight Club. Un moment culte.

Un destin cabossé hors du ring

Mais Hulk Hogan, ce n’était pas que des uppercuts et des entrées en musique. Sa vie en dehors du ring a parfois ressemblé à un feuilleton pas toujours très glorieux. En 2015, une vieille vidéo intime fuite sur Internet : propos racistes, scandale, chute de l’idole. Il est viré du Hall of Fame. Puis réhabilité en 2020, une deuxième chance, cette fois au sein du NWO.

Moi, ça m’a toujours laissé un goût amer. Difficile de dissocier l’homme du personnage. Pourtant, je me souviens encore avoir hurlé « HULKAMANIA » dans mon salon. Et aujourd’hui, je réalise que même les super-héros des années 80 ne sont pas immortels.

Ce que je retiens

Alors oui, Hulk Hogan est mort, et c’est bien plus qu’un fait divers de TMZ. C’est la fin d’une époque. Celle des gros biscotos, des entrées sur fond de guitare électrique et des combats chorégraphiés qui ressemblaient à des westerns modernes. Une époque où tout semblait plus grand, plus coloré, plus simple.

Et même si je ne portais pas de moustache ni de ceinture dorée, une part de moi montait sur le ring à chaque fois que je le voyais. Comme un gamin qui y croyait encore.

Une vie haute en couleur

Hulk Hogan est mort à 71 ans, emporté par un arrêt cardiaque, après une vie de coups d’éclat, de scandales et de résurrections médiatiques. Qu’on l’ait admiré ou critiqué, il ne laissait jamais indifférent. Et dans ce monde saturé d’icônes éphémères, c’est déjà un exploit.