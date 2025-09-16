Ligue des champions 2025-2026 : Découvrez le calendrier détaillé de l’OM avec toutes les dates et horaires des rencontres – RMC Sport

Depuis plusieurs années, la Ligue des champions captive les passionnés de football du monde entier, et la saison 2025-2026 ne fait pas exception. Si vous êtes un supporter de l’Olympique de Marseille ou simplement curieux de suivre chaque étape de cette compétition prestigieuse, il est essentiel de connaître le calendrier détaillé des rencontres. Entre phases de groupes, barrages et phases à élimination directe, chaque match est une occasion de vibrer et de soutenir votre équipe favorite. Avec l’engouement grandissant pour le football européen, il devient crucial d’avoir toutes les dates et horaires à portée de main pour ne rien manquer. Ainsi, je vous propose ici une synthèse précise du calendrier, enrichie de conseils pour suivre chaque rencontre en direct, et de quelques anecdotes personnelles pour pimenter votre expérience. Plongeons dans l’univers passionné de la Ligue des champions 2025-2026, où l’OM espère briller comme jamais.

Le calendrier détaillé de la Ligue des champions 2025-2026 : un guide pour ne rien louper

La compétition phare du football européen débutera cette année avec la phase de groupes dès le 16 septembre 2025. Un calendrier qui promet de l’intensité jusqu’à la grande finale prévue à Budapest le 30 mai 2026. La phase de groupes, avec ses huit groupes de quatre équipes, offre un spectacle palpitant, où chaque point compte. Pour aider les supporters de l’OM à s’organiser, voici un tableau récapitulatif des principales étapes du tournoi :

Phase Date de début Date de fin Nombre de rencontres Phase de groupes 16 septembre 2025 28 janvier 2026 6 matchs par équipe Barrages 6-7 février 2026 13-14 février 2026 2 rencontres Huitièmes de finale 5 mars 2026 17 mars 2026 2 rencontres par équipe en matches aller-retour Quarts de finale 2-3 avril 2026 9-10 avril 2026 2 rencontres Semi-finales 30 avril – 1er mai 2026 7-8 mai 2026 2 rencontres Finale 30 mai 2026 1 rencontre décisive

Les dates clés à ne pas manquer pour l’OM

Les supporters marseillais doivent noter dans leur agenda plusieurs dates cruciales. En phase de groupes, les rencontres contre les grands clubs européens se jouent souvent à huis clos ou en fin d’après-midi, ce qui modifie la routine habituelle. Parmi celles à suivre, les déplacements à l’extérieur, notamment face à Manchester City ou le Bayern Munich, promettent leur lot de rebondissements. La phase à élimination directe est sans doute la plus excitante, surtout lorsque l’OM se retrouve face à des adversaires comme le Real Madrid ou la Juventus.

Comment suivre chaque rencontre en direct en 2025

Pour vivre pleinement cette compétition, il ne faut pas seulement connaître les dates. Il est aussi vital d’être prêt à suivre chaque match en direct, que ce soit en streaming ou à la télévision. Outre RMC Sport, plusieurs autres plateformes offrent des options pour ne rien manquer. Voici quelques astuces pratiques :

Opté pour des abonnements de streaming comme les services spécialisés pour avoir accès à toutes les rencontres en haute définition.

Programmer des rappels sur votre téléphone ou votre ordinateur pour ne pas oublier les horaires clés.

Consulter régulièrement le site officiel de l’UEFA pour les mises à jour du calendrier et des résultats.

Et n’oublions pas l’expérience de suivre l’ambiance dans un bar sportif ou lors d’un rendez-vous entre amis. Rien ne remplace ces moments de partage, surtout quand votre équipe favorite marque un but décisif à la dernière minute comme sait si bien le faire l’OM dans ses belles années de gloire.

Les meilleures applications pour suivre la Ligue des champions 2025

Pour compléter votre expérience, plusieurs applications mobiles proposent des notifications en temps réel, des stats approfondies et des résumés vidéo. Parmi elles, la plateforme officielle de l’UEFA reste la référence, mais des apps comme SofaScore ou LiveScore donnent également des perspectives riches en données et en analyses.

Les enjeux et attentes pour l’OM cette saison

Depuis le tirage au sort, chaque supporter marseillais rêve d’un parcours aussi glorieux que celui de 1993, année légendaire où l’OM avait atteint la finale. La saison 2025-2026 s’annonce comme un véritable défi : comment faire face à la puissance des clubs européens et surtout, comment tirer parti de cette compétition pour renforcer la cohésion du groupe ? La presse sportive ne rate aucune occasion de rappeler que, pour l’Olympique de Marseille, chaque match est une nouvelle opportunité de briller et de marquer l’histoire. La clé réside dans la capacité à maintenir une pression constante, à faire preuve d’un mental d’acier, et surtout, à faire vibrer les supporters lors de chaque coup d’envoi.

Les risques et opportunités à anticiper

Le risque de blessure qui peut compliquer la qualification quand on joue plusieurs matchs en peu de temps.

L’opportunité de faire rayonner le club à l’international et d’attirer de nouveaux talents.

La nécessité d’une préparation tactique impeccable pour espérer une belle réussite dans cette compétition de haut niveau.

FAQ

Quand commence la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026 ?

La phase de groupes débute le 16 septembre 2025, avec un calendrier chargé en rencontres jusqu’à fin janvier 2026.

Comment suivre les matchs en direct si je ne suis pas chez moi ?

Il est conseillé d’utiliser des plateformes de streaming ou des applications mobiles dédiées pour profiter des rencontres en haute définition où que vous soyez.

Quels sont les enjeux pour l’Olympique de Marseille cette saison ?

L’OM aspire à dépasser ses performances passées, à se qualifier pour la phase suivante et à faire honneur à ses supporters en jouant un rôle majeur dans cette compétition.

Pour ne rien rater de cette Ligue des champions 2025-2026, il est essentiel de garder un œil attentif sur le calendrier, de s’équiper des meilleures technologies et de partager ces moments d’émotion avec ses proches. Restez à l’affût, chaque rencontre peut écrire l’histoire à Marseille ou ailleurs.

