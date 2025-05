PSG – Inter de Milan : où regarder le match, à quelle heure et en streaming gratuit ou payant ?

PSG – Inter, finale de la Ligue des champions 2025 : comment la regarder gratuitement, en streaming ou à la télé ? C’est la question que je me suis posée en préparant ma soirée foot de ce samedi 31 mai. Entre les chaînes payantes, les options en clair et les astuces de streaming, pas toujours simple de s’y retrouver. Alors, j’ai décidé de tout clarifier ici pour vous… et un peu pour moi aussi.

Tableau récapitulatif des options pour voir PSG – Inter

Plateforme / Chaîne Type de diffusion Heure de prise d’antenne Comment y accéder ? Canal+ Payant 18h35 (avant-match) Abonnement via MyCanal ou box TV M6 Gratuit et en clair 19h25 TNT, M6+, appli mobile gratuite RMC (radio + site) Gratuit (audio + live) Dès 9h RMC, site web, appli RMC Sport Canal+ UHD HDR 4K HDR (upscalée) 21h00 Canal+ avec TV compatible Streaming étranger Selon pays (ex. CBS, DAZN, RTS, Sky…) Variable Avec VPN et accès au service ciblé

À quelle heure a lieu PSG – Inter ?

La finale PSG – Inter Milan se joue ce samedi 31 mai 2025, avec un coup d’envoi à 21h00 à l’Allianz Arena, à Munich. C’est le grand rendez-vous de l’année pour les fans du ballon rond… et autant vous dire que j’ai bloqué ma soirée depuis un mois.

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, il y aura prolongation, voire tirs au but. Préparez les snacks, ça peut durer !

Sur quelle chaîne suivre PSG – Inter ?

Personnellement, j’ai choisi M6 cette année, parce que c’est gratuit et simple. Mais vous avez deux possibilités principales :

Canal+ pour les abonnés. La chaîne propose un dispositif complet avec avant-match dès 18h35 , commentaires experts et qualité d’image optimisée (4K HDR disponible).

pour les abonnés. La chaîne propose un dispositif complet avec avant-match dès , commentaires experts et qualité d’image optimisée (4K HDR disponible). M6, pour les amateurs de foot sans débourser un centime. Diffusé aussi sur M6+ (plateforme en ligne, gratuite sur inscription), le match est accessible en streaming légal sur tous les appareils.

Et pour les fans de radio : RMC couvre l’événement dès 9h du matin, avec des débats, des analyses et un direct commenté dès le coup d’envoi. Je l’écoute souvent en voiture ou quand je veux avoir un autre angle que la télé.

Peut-on regarder PSG – Inter en streaming à l’étranger ?

Oui, mais il faut passer par un VPN si vous êtes hors de France. J’ai déjà utilisé NordVPN pendant mes vacances : il m’a permis d’accéder à M6+ comme si j’étais à Paris. Il suffit de :

Lancer votre VPN et choisir un serveur français

Accéder à la plateforme M6+ ou MyCanal selon votre abonnement

Lancer le direct à partir de 19h25 (M6) ou 18h35 (Canal+)

C’est aussi une solution pour profiter des commentaires étrangers si vous préférez la version anglaise, italienne ou espagnole.

Une finale PSG – Inter historique : faut-il la voir ?

Je vous le dis franchement : on ne vit pas ce genre de soirée tous les jours. Le PSG, emmené par un Dembélé étincelant, pourrait bien ramener la Ligue des champions à Paris pour la première fois. Ce serait un moment historique… et je veux être devant ma télé pour le vivre en direct.

En face, l’Inter Milan n’est pas là pour faire de la figuration. Avec Lautaro Martinez, une défense en acier et un coach rusé, les Italiens vendront chèrement leur peau.

Et puis, au-delà du score, il y a l’ambiance, la tension, les gestes techniques, les buts qui font se lever tout un salon. C’est ça aussi, le charme de la Ligue des champions.

Derniers conseils pour ne rien rater

Préparez votre accès en avance : vérifiez que vos applis fonctionnent.

: vérifiez que vos applis fonctionnent. Coupez les notifications de spoilers si vous regardez en léger différé.

si vous regardez en léger différé. Partagez le moment avec vos proches : même par appel vidéo, c’est plus vivant !

: même par appel vidéo, c’est plus vivant ! Et si vous êtes seul, allumez RMC en fond, l’ambiance est toujours au rendez-vous.

PSG – Inter, match de légende à suivre ce samedi en clair ou en streaming

Que vous optiez pour Canal+, M6 ou un service à l’étranger via VPN, cette finale PSG – Inter ne doit pas vous échapper. Entre diffusion gratuite, streaming légal et horaires accessibles, toutes les options sont sur la table pour profiter du match. Pour ma part, j’ai déjà sorti l’écharpe, les chips… et bloqué la télé pour 21h tapantes.