Quel est le sport idéal quand on est un adulte sédentaire ?

La santé n’a pas de prix. Pour maintenir une bonne santé, exercer une activité physique régulière est l’un des premiers conseils du médecin. Toutefois, on a tendance à croire que ce conseil ne s’applique pas forcément au mode de vie d’un adulte sédentaire. Mais en réalité, ce mode de vie ne devrait pas constituer un frein à la pratique d’un exercice physique. Envie de connaître le sport idéal pour un adulte sédentaire ? On vous dit tout ici !

Le vélo d’appartement

Le vélo d’appartement est un équipement sportif d’intérieur. Il permet non seulement de travailler le cardio, mais aussi de travailler ses jambes. Ainsi, il est possible de gagner en fermeté et en endurance tout en restant à la maison. À une allure modérée et constante, il permet de brûler des calories (600 calories par heure) tout en restant chez soi.

En alternative, on peut penser au vélo elliptique qui est une amélioration du vélo d’appartement. Il sollicite plus de muscles du corps et fait travailler le haut du corps, les épaules, les pectoraux et les mollets. Un adulte sédentaire qui désire faire du sport peut en faire pendant au moins 30 minutes par jour.

La danse

Danser peut être un excellent moyen pour le sédentaire d’exercer une activité physique. En plus d’être ludique, la danse pousse celui qui l’exerce à avoir une activité physique considérable. Il convient de mentionner que la danse est un excellent exercice mêlant cardio et souplesse.

La danse s’avère une activité physique idéale pour le sédentaire, parce qu’il n’est pas contraint de quitter sa maison. De plus, la nouvelle technologie apportant sa pierre à l’édifice, il est possible de suivre des cours de danse virtuellement et en ligne. Les cours à priser sont le hip-hop ou la zumba.

Outre les exercices ci-dessus cités, plusieurs autres exercices tels que le squat, la planche ou la corde à sauter peuvent être pratiqués. Ces quelques exercices ne nécessitent aucun matériel spécifique et peuvent être réalisés tranquillement chez soi.