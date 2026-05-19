Revivez le 1er tour des qualifications à Roland-Garros : Lorenzo Giustino affronte Kyrian Jacquet en replay sur France TV
|Joueur
|Nationalité
|Classement
|Round
|Chaîne
|Lorenzo Giustino
|Italien
|–
|1er tour des qualifications
|France TV
|Kyrian Jacquet
|Français
|–
|1er tour des qualifications
|France TV
Vous vous demandez sans doute ce qui se joue ce week-end autour du tennis et particulièrement à Roland-Garros : est-ce que le 1er tour des qualifications peut réellement révéler de futures stars, ou reste-t-il une simple formalité avant le tournoi principal ? Moi aussi, j’y pense en préparant mes notes depuis mon éditoriale fauteuil et café. Le duel entre Lorenzo Giustino et Kyrian Jacquet, en replay sur France TV, intrigue car il symbolise parfaitement ce que représenteront les qualifications tout au long de la semaine: du suspense, de la discipline et une vraie promesse pour le tournoi à venir. Roland-Garros ne se résume pas au tableau principal, il vit aussi dans ces confrontations préliminaires où chaque échange peut tout changer et où le replay permet de revivre les moments clés.
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