Romain Bardet trouve sa voie dans le gravel après sa carrière de cycliste

Romain Bardet, de la route au gravel : une nouvelle étape pour un champion en quête d’équilibre

Vous vous demandez peut-être si le passage d’un cycliste professionnel à une discipline comme le gravel est un simple caprice ou une réelle mutation. Après une carrière riche en exploits sur le Tour de France et dans d’autres grands Tours, l’ancien grimpeur Romain Bardet s’est lancé dans l’univers du gravel, une discipline en plein essor. Mais pourquoi ce choix soudain à 34 ans ? Comment la transition se déroule-t-elle pour un athlète aussi aguerri ? Et surtout, que peut-on tirer de cette reconversion pour tous ceux qui envisagent un changement de cap à l’aube de leur maturité ou retraite sportive ? La réponse réside dans une quête d’authenticité, d’aventure et d’équilibre, loin du stress et de la pression du peloton.

Carrière cycliste Transition vers le gravel Objectifs futurs Participe aux grands Tours, notamment le Giro et le Tour de France Participe à la Gravel Grit’n Grind en Suède Concilier passion, compétition et retrouvailles avec la nature Entraînements intensifs, concentration sur la performance Choix de courses moins conventionnelles, plus écologiques Participation à des événements comme la Coupe du Monde de gravel Fier de ses racines françaises, notamment le vélo Look Montée en compétence sur un vélo spécialisé comme Specialized ou Canyon Préparer sa reconversion pour un autre métier ou nouveau loisir

Les raisons derrière la reconversion de Bardet : un nouveau souffle dans le gravel

Ce n’est pas un secret, la vie d’un champion de cyclisme professionnel peut vite devenir monotone ou épuisante. La fin d’une carrière sportive, surtout après des années à accumuler les succès, laisse souvent un vide. Romain Bardet, par exemple, a choisi de tourner la page avec philosophie. Le gravel, cette discipline qui offre liberté, proximité avec la nature et un rythme moins effréné, est devenue sa nouvelle passion. Il explique que cette transition lui permet de retrouver une dimension plus personnelle, loin de la pression des courses.

En réalité, le gravel incarne cette envie d’authenticité qui anime beaucoup d’anciens pros. Avec des parcours variés, souvent isolés, la discipline mêle endurance et plaisir simple, ce qui séduit à la fois vieilles figures et nouvelles générations. Notre champion, habitué aux défis extrêmes comme le Giro ou le Tour, voit dans le gravel une opportunité de continuer à s’épanouir, tout en partageant sa passion avec un public plus large. La tendance s’amplifie, et la discipline attire aussi de grands noms comme Look, Lapierre ou Bianchi, dans une logique de diversification.»

Se lancer dans le gravel : conseils pratiques et choix de matériel

Pour ceux qui souhaiteraient suivre l’exemple de Bardet, voici quelques astuces pour démarrer en douceur :

Choisir un vélo robuste, léger et adapté, comme un Specialized ou un Canyon , capable d’affronter tout type de terrain

ou un , capable d’affronter tout type de terrain Opter pour des composants de qualité, avec notamment des roues Mavic ou Time , pour assurer durabilité et performance

ou , pour assurer durabilité et performance Adapter son équipement à la discipline, en privilégiant une selle confort, un guidon ergonomique et des pneus adaptés aux chemins escarpés

S’entraîner sur des parcours variés pour développer sa technique et son endurance

En matière de choix, quelques marques françaises comme Decathlon ou CycleTek offrent des solutions économiques et fiables pour débuter. La clé est de ne pas se lancer trop vite dans la compétition mais d’apprécier chaque sortie, comme si on retrouvait avec plaisir ses années de jeunesse sur un vélo vintage ou une machine dernier cri.

Le gravel, une discipline pour tous : mythes et réalités

Il est vrai que beaucoup pensent que le gravel n’est réservé qu’aux athlètes aguerris ou aux amateurs très expérimentés. Cependant, la réalité est toute autre : c’est une activité accessible, ouverte à tous, du moment que l’on possède un minimum d’équipement et de motivation. D’ailleurs, plusieurs clubs et événements locaux proposent des sorties conviviales, où la seule règle est de prendre du plaisir.

Le gravel ou la nouvelle vie d’un sportif : un saut vers l’inconnu maîtrisé

Ce changement de cap, illustré par le parcours de Bardet, témoigne que la passion et l’envie de défis ne s’éteignent pas avec la fin d’une carrière. La discipline le permet, en offrant une nouvelle identité, moins compétitive mais tout aussi engageante. La transition vers le gravel, mêlant technique, plaisir et respect de la nature, constitue une étape logique pour ceux qui souhaitent explorer d’autres horizons sans renier leurs racines.

FAQs

