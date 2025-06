Mission Bermudes : Découvrez la nouvelle sensation du Futuroscope dès 2025

Le Futuroscope poursuit sa stratégie d’innovation et d’immersion avec l’ouverture prochaine de Mission Bermudes le 28 juin 2025. Ce nouvel attraction emblématique, fruit d’un investissement record de 25 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du plan Vision 2025. Véritable prouesse technologique, elle ambitionne de mêler scénographie immersive, effets spéciaux et sensations inédites pour offrir une expérience ludique et familiale d’exception, au cœur du Triangle des Bermudes. Son objectif : attirer une clientèle large, allonger la durée de visite et renforcer la position du parc comme un lab technologique et culturel majeur. La narration envolée autour d’une expédition périlleuse pour sauver trois explorateurs disparus dans cette zone mystérieuse mêle aventure et historicalité, tout en suscitant une curiosité renforcée par un univers scénarisé captivant. Avec cette attraction, le parc de Poitiers confirme son rôle de pionnier dans la conception d’expériences novatrices, mêlant sensations modérées et innovation technologique avancée, pour un public familial désireux de découvrir l’inconnu. Pour davantage d’informations, un reportage complet est disponible sur ce lien.

Système Rocking Boat, scénarisation immersive et parcours époustouflant : ce qui fait de Mission Bermudes une attraction innovante du Futuroscope

À l’approche de son ouverture, Mission Bermudes se distingue par son système unique, développé par Mack Rides, basé sur la technologie du Rocking Boat. Contrairement aux montagnes russes classiques, cette attraction propose une expérience hybride où chaque bateau, guidé par des rails immergés, peut effectuer virevoltements, accélérations et marches arrière, tout en garantissant le confort et la sécurité des visiteurs. C’est la première fois dans le monde qu’un tel système est utilisé dans une attraction aquatique, offrant aux familles et amateurs de sensations une immersion totale dans une aventure scénique à couper le souffle. Les bateaux, pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, sont équipés de haut-parleurs intégrés diffusant la voix des explorateurs et des effets sonores, renforçant l’effet immersif. La mécanique ingénieuse, utilisant à la fois des électroaimants pour la propulsion sur zones calmes et la poussée naturelle de l’eau pour les rapides, garantit un parcours fluide, attractif et contrôlé.

Caractéristiques du système Rocking Boat Détails Type de guidage Rails immergés, guidant chaque bateau Sensations Virevoltements, accélérations, marche arrière Capacité 8 places par bateau Technologie Système mixte électroaimants et poussée naturelle Innovation Exclusivité mondiale pour une attraction de ce type

Conçue pour surprendre, cette scénographie immersif transporte les visiteurs à travers une jungle dense peuplée de végétation luxuriante et d’épaves authentiques, telles que celles d’un bateau historique ou d’un avion de l’Atlas. La mise en scène, soignée à l’extrême, mobilise plus de 4 500 plantes de 72 espèces différentes, renforçant l’effet d’évasion exotique. La partie initiale de l’expédition commence dans un camp de base avec un pré-show où des équipements scientifiques et véhicules d’exploration sont présentés. La balade se poursuit à travers ces décors variés, mêlant végétation, roches, épaves et éléments authentiques, enveloppant les visiteurs dans un univers crédible et palpitant. Toutefois, certains critiques soulignent que les deux derniers bassins, moins décorés, offrent un peu moins d’immersion, un point que l’équipe technique entend améliorer rapidement.

Une aventure sensorielle et spectaculaire

La dernière étape de Mission Bermudes fait monter la tension avec un ascenseur rotatif qui élève le bateau à 16 mètres, offrant une vue impressionnante sur le décor environnant. La chute vertigineuse, atteignant près de 60 km/h, plonge les visiteurs dans une vaste bassin d’eau, déclenchant un vacarme d’effets spéciaux, de brumes, d’éclairs simulés et de secousses. Tout est pensé pour équilibrer émotions fortes et accessibilité, accessible dès 1,05 m avec un adulte ou seul à partir de 1,40 m. La séquence finale, réellement spectaculaire, est aussi adaptée aux familles souhaitant vivre une dernière décharge d’adrénaline sans dépasser une certaine limite de sensations. La capacité d’embarquement par bateau et la fluidité du parcours, d’une durée comprise entre 4 et 6 minutes, permettent jusqu’à 800 visiteurs par heure, apportant une large accessibilité. La technologie innovante facilite également l’expérience, grâce à une propulsion contrôlée et un système de sécurité avancé.

Caractéristiques techniques Détails Hauteur d’élévation 16 mètres via ascenseur rotatif Vitesse de chute Près de 60 km/h Durée de la séquence finale Environ 2 minutes Sécurité Normes strictes, Solution Jeunes Enfants Conditions d’accès 1,05 m avec adulte, 1,40 m seul

Une attraction stratégique, familiale et technologique

Positionner Mission Bermudes à la fin de la phase Vision 2025 illustre la volonté du Futuroscope de proposer une offre complémentaire, mêlant aventure technologique et narration captivante. La déambulation dans ce nouveau lieu permet aux visiteurs d’alterner entre sensations modérées et techniques, renforçant leur intérêt prolongé pour le parc. La proximité de l’Aquascope et le Bermuda Bar, avec son ambiance thématique, viennent compléter la visite, modulant l’expérience selon les envies de chacun. L’attraction s’insère dans une logique d’innovation continue, visant à maintenir l’attractivité du Futuroscope et à attirer un public familial ou amateur de nouveautés. D’ailleurs, des ajustements sont déjà prévus, en réponse aux premiers retours, afin d’optimiser la scénarisation et l’implication sensorielle, notamment sur la fin de l’expédition. La montée en gamme du parc, après des succès comme Objectif Mars ou Chasseurs de Tornades, témoigne de cette montée en gamme constante, évoquant aussi la future montagne russe prévue pour 2028 dans la continuité de ce projet d’expansion.

Accessibilité, ludisme et innovations futures

Conçue pour être familiale, Mission Bermudes est accessible aux enfants dès 1,05 m avec un adulte, et permet aux plus jeunes ou moins téméraires de profiter en toute sécurité grâce à une Solution Jeunes Enfants. Son format de bateaux de 8 places, couplé à une immersion sonore totale, met en valeur un dépaysement assuré via la technologie audio embarquée. La durée du parcours, équilibrée pour une expérience intense mais pas trop longue, garantit une forte capacité, idéale pour gérer l’affluence potentielle. La technologie avancée, combinant électro aimants et systéme de poussée naturelle sur rapides, confère à chaque attraction une fluidité remarquable même en haute saison. Les perspectives d’évolution sont nombreuses, avec l’annonce d’une montagne russe majeure pour 2028, marquant une étape supplémentaire pour le Futuroscope dans sa quête de renouvellement et d’innovation. À terme, Mission Bermudes pourrait intégrer encore plus d’effets interactifs ou scénographiques, pour renforcer l’immersion et la participation des visiteurs dans cette aventure qui promet déjà d’être la sensation de cette année.

Résumé des caractéristiques principales Détails Type d’attraction Sensations modérées, expérience immersive Capacité horaires jusqu’à 800 visiteurs par heure Décors Épaves, végétation, effets spéciaux Système Rocking Boat, technologie Mack Rides Futur Evolution continue, projet montagne russe 2028

Questions fréquentes (FAQ)