L’espace personnel du site Agirc-Arrco vous permet de consulter votre future retraite complémentaire et d’effectuer diverses démarches en ligne. Voici comment ouvrir et activer votre compte.

Créer votre espace personnel en quelques clics

Créer votre espace personnel Agirc-Arrco est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site agirc-arrco.fr et de cliquer sur « Espace personnel » en haut à droite. Vous arrivez alors sur la page de connexion.

Cliquez sur « Créer votre espace personnel » et renseignez votre nom, prénom, date de naissance et adresse e-mail. Validez ensuite votre inscription en cliquant sur le lien reçu par e-mail. Votre espace est créé !

Activez votre compte grâce à votre numéro de Sécurité sociale

Une fois votre espace personnel créé, il faut l’activer en lien avec votre carrière pour accéder à vos informations personnelles.

Sur la page d’activation, saisissez votre numéro de Sécurité sociale à 13 chiffres. Vous recevrez ensuite un code d’activation de 6 chiffres par courrier postal sous 15 jours maximum. Renseignez ce code pour finaliser l’activation.

Définissez votre mot de passe personnel

Une fois votre espace activé, vous devez définir votre mot de passe avant de pouvoir vous connecter.

Choisissez un mot de passe d’au moins 8 caractères, avec des lettres et des chiffres. Pour plus de sécurité, évitez d’utiliser une donnée personnelle facilement devinable. Validez et notez précieusement ce mot de passe.

Connectez-vous dorénavant avec votre e-mail et mot de passe

Désormais, à chaque connexion, il vous suffit de saisir votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe défini pour accéder à votre espace personnel Agirc-Arrco.

Vous pouvez alors consulter le détail de votre future pension de retraite complémentaire et simuler votre âge de départ selon différents scénarios.

Modifiez vos données ou mot de passe si besoin

Depuis votre espace personnel, vous pouvez à tout moment modifier vos coordonnées (adresse, e-mail, téléphone).

Il est également possible de réinitialiser votre mot de passe si vous l’avez oublié. Ces démarches se font directement en ligne de manière autonome.

En résumé, l’espace personnel du site Agirc-Arrco est accessible à tous les assurés après une inscription simple et rapide. Il donne accès à de nombreuses informations et fonctionnalités utiles pour préparer sa retraite complémentaire. N’hésitez pas à le créer dès aujourd’hui !