Le méfiance citoyenne et le désenchantement politique atteignent des sommets en 2025, avec plus de 69% des Français estimant que le choix du nouveau premier ministre ne correspond pas à leurs attentes, selon l’enquête Odoxa-Backbone pour Le Figaro. La nomination récente de Sébastien Lecornu, en pleine valse interminable des locataires de Matignon, ne semble pas rassurer une majorité de citoyens. Pourtant, il s’agit d’un homme politique connu pour sa souplesse et son humilité, qualités qui, dans le contexte actuel, peinent à apaiser la crise de confiance envers le gouvernement français. À travers cet article, je souhaite partager une analyse claire de la situation, en disséquant les raisons profondes de ce désenchantement et les enjeux autour de la relation entre la médiatisation politique et l’opinion publique.

Chiffres clés Données % de Français désenchantés avec Lecornu 69% Nombre de gouvernements successifs sous Macron en 2025 5 Le contexte de la méfiance Crise de confiance profonde dans l’action publique

Pourquoi les Français tournent-ils le dos à la politique traditionnelle ?

La crise de confiance qui mine la société française n’est pas nouvelle, mais elle s’est accentuée avec la médiatisation incessante des querelles politiques et des nominations douteuses. Qu’on se remémore le récent remaniement ministériel, où l’instabilité semble être la seule constante, ou la perception d’un gouvernement déconnecté des préoccupations réelles des citoyens. La figure de Sébastien Lecornu, malgré sa réputation d’homme humble, n’a pas suffi à redonner foi en cette « vie politique » qui, selon Jérôme Fourquet, se jouerait désormais « devant une salle vide ».

En réalité, l’éloignement entre gouvernés et gouvernants résulte d’un cycle de méfiance alimenté par :

Une instabilité chronique au sommet de l’État

Une médiatisation excessive des disputes internes

Une perception de favoritisme ou d’impéritie

Le sentiment que la politique ne répond plus aux attentes citoyennes

Ce climat, mêlé à une fatigue démocratique évidente, pousse davantage la population à désigner des boucs émissaires et à se désintéresser des affaires politiques, comme si leur voix n’avait plus d’écho.

Le rôle de la médiatisation dans le désenchantement citoyen

Les médias jouent un rôle clé dans la construction ou la déconstruction de la confiance publique. Plus que la simple couverture, ils façonnent la perception des élus comme Sébastien Lecornu. La personnalisation excessive des luttes politiques, les révélations à répétition, et la mise en scène de crises sans solutions concrètes rendent la politique peu attractive aux yeux du grand public. La question se pose alors : une opinion publique échaudée peut-elle encore croire en un avenir meilleur, ou préfère-t-elle se détourner, persuadée que tout cela n’est que spectacles ?

Pour illustrer cette tendance, on peut regarder le cas de certains débats sur les relations civilo-militaires ou la politique de défense, qui sont souvent relayés de façon alarmiste. La perception que ces sujets ne concernent finalement qu’une élite, loin des préoccupations quotidiennes, accélère la rupture entre citoyens et institutions.

Les conséquences du désenchantement pour la stabilité politique française

Ce déclin de confiance n’est pas sans effets : cela fragilise la légitimité du gouvernement français et complique la mise en œuvre des réformes nécessaires. La désillusion se traduit aussi par une moindre participation électorale et un rejet généralisé des responsables politiques. Il faut aussi craindre une montée des extrêmes, nourrie par la colère et le sentiment d’abandon.

Les enjeux sont donc considérables : comment restaurer un lien sincère et durable entre dirigeants et populations ? La réponse doit reposer sur une plus grande transparence, une communication authentique, et une remise à plat des pratiques politiques. Sans cela, le pentimento collectif risque de s’enrayer davantage, alimentant un cercle vicieux de méfiance et de désenchantement.

Pour finir

Le désenchantement politique ne se règle pas d’un jour à l’autre. La méfiance citoyenne qui subsiste en 2025, face à des gouvernements successifs enlisés dans des crises plus ou moins internes, pèsera longtemps sur l’avenir de la démocratie française. Alexandre Devecchio ne cache pas que cette crise de confiance pourrait nécessiter une refonte complète de nos pratiques politiques, pour retrouver une réelle proximité avec le peuple. La question demeure : jusqu’où la médiatisation excessive ou la répétition des erreurs politiques continueront-elles à alimenter cette spirale de désillusion ?

