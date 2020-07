Baroudeuse Chic : nouvelle collection d’été Nuwara

La marque de vêtements pour femmes Baroudeuse chic. (oui, avec un point à la fin !) vous invite à découvrir sa nouvelle collection Nuwara : robes longues, tendance bohême, motifs exotiques, couleurs chaleureuses, les deux créatrices Meelaw et Melinda vous accueillent dans un univers fait de voyages, d’aventures et de chic. Pour les baroudeuses, naturellement !

La mode se décline aussi pour les voyageuses

Les exploratrices ont enfin trouvé leur marque. Baroudeuse chic. depuis ses débuts en 2018 a toujours fièrement affiché son identité. Les vêtements de prêt-à-porter sont avant tout destinés aux femmes voyageuses qui aiment toujours être bien habillées. Le chic et le voyage ont enfin trouvé un rendez-vous !

Barouding : de la mode à l’aventure

Les textiles proposés par la boutique en ligne https://www.baroudeusechic.com/ sont à la fois légers et vont vous permettre également d’être bien habillées lorsque vous voyagez.

Très souvent, les voyageurs privilégient toujours le confort sans s’occuper de leur look. Mais bonne nouvelle, la marque Baroudeuse chic. a comme premier leitmotiv de redonner aux voyageuses tout le charme et la beauté qu’elles méritent.

D’ailleurs, il n’y a aucune véritable raison à être mal habillée parce qu’on est loin de chez soi ! N’est-ce pas ?

Les collections Baroudeuse chic. sont un mix de bohême, de casual et d’élégance qui allie finalement praticité et tendance .

Comment s’habiller avec chic quand on voyage ?

C’est désormais facile d’avoir un style raffiné quand on voyage. D’ailleurs, nous vous recommandons de toujours mettre dans votre valise au moins une tenue chic si vous devez par exemple assister à une cérémonie officielle. Les robes de la collection Nuwara sont légères et trouveront facilement leur place même dans un bagage à soute.

Par exemple, une tenue vestimentaire qui fonctionne si vous décidez de partir prochainement dans une contrée exotique pourrait être :

• Une robe de la collection Nuwara

• Des sandales en cuir ou même des sneakers

Rien de trop sophistiqué et pourtant ces deux éléments vous garantissent un style toujours élégant et disons-le très présentable.

Alors, oubliez les T-shirts de sport en matière anti-transparente et les vieux shorts tout froissés. Maintenant, être belle et voyager est possible grâce aux talents des créatrices Meelaw et Melinda et de leur marque Baroudeuse chic. !

Ici, tout est liberté et audace avec des vêtements spécialement imaginés pour les voyageuses et pour les femmes indépendantes. Votre valise va enfin prendre soin de vous !