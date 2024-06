Qui est Assurance en Direct ?

Découvrons ensemble ce qui fait d’Assurance en Direct un acteur incontournable de l’assurance en ligne.

Un courtier certifié et reconnu

Assurance en Direct est un courtier certifié ORIAS (n°07013353) depuis 20 ans, ce qui garantit sa conformité aux normes réglementaires en vigueur. Adhérant à une association professionnelle agréée par l’ACPR, il assure une fiabilité et une transparence totales dans ses opérations. Cette certification est un gage de confiance pour les clients qui recherchent une assurance en ligne sécurisée et réglementée.

Des tarifs avantageux négociés

L’un des atouts majeurs d’Assurance en Direct est sa capacité à négocier des tarifs compétitifs auprès des assureurs. En mettant en concurrence plusieurs compagnies d’assurance, le courtier parvient à obtenir des prix avantageux pour ses clients. Cette démarche assure non seulement des économies substantielles, mais également une couverture optimale adaptée aux besoins spécifiques de chaque assuré.

Transparence des garanties et des conditions

Assurance en Direct s’engage à offrir une transparence totale concernant les garanties et les conditions de résiliation ou de remboursement. Chaque contrat d’assurance est clair et détaillé, permettant aux clients de comprendre parfaitement les termes de leur couverture. Cette transparence renforce la confiance des assurés et évite les mauvaises surprises en cas de sinistre.

Sécurité des transactions en ligne

La sécurité des transactions est une priorité pour Assurance en Direct. Utilisant des technologies de pointe comme la solution 3D Secure, le courtier protège les informations financières de ses clients lors des paiements en ligne. Cette attention particulière à la sécurité assure aux assurés une tranquillité d’esprit lorsqu’ils souscrivent ou gèrent leur contrat d’assurance en ligne.

Un taux de satisfaction client élevé

Avec un taux de satisfaction client de 90 %, Assurance en Direct prouve son efficacité et son engagement pour la qualité de service. Les avis positifs des clients soulignent la compétitivité des tarifs, la couverture complète offerte et la simplicité du processus de souscription. Ce taux élevé reflète également la disponibilité et la réactivité du service client, toujours prêt à répondre aux besoins des assurés.

Souscription en ligne pratique et sur mesure

Les clients d’Assurance en Direct peuvent souscrire en ligne de manière simple et personnalisée. La plateforme permet de comparer les offres disponibles avant de finaliser le contrat, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et intuitive. Cette commodité est particulièrement appréciée par ceux qui recherchent une assurance rapide et efficace, sans tracas administratifs.

Service client disponible et réactif

Le service client d’Assurance en Direct se distingue par sa disponibilité et son efficacité, joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00. Après la souscription, les conseillers restent à la disposition des clients pour les assister dans toutes leurs démarches. Que ce soit pour une modification de contrat, une question sur les garanties, le service client est là pour procurer un support constant.