Les bébés face à la douleur seraient beaucoup plus sensibles que les adultes qui rencontrent une situation éventuellement identique.

Une étude s’est penchée sur les bébés face à la douleur et les résultats pourraient conduire à une modification des pratiques dès la naissance. En effet, certains effectuent une circoncision néonatale et au vu des conclusions de l’enquête, la douleur ressentie serait plus forte que celle observée chez un adulte. Par conséquent, les plus jeunes affichent une sensibilité supérieure qui n’était peut-être pas connue jusqu’à maintenant. Pour obtenir cette constatation, les chercheurs ont étudié l’imagerie des cerveaux chez les nourrissons et les adultes.

Des bébés plus sensibles que les adultes réagissent à 5 mN

Lors de l’étude, les bébés ont eu une réaction à un picotement de 5 mN. Ils ont pu constater que la réaction des plus jeunes était similaire à celle d’un adulte qui se trouvait face à une douleur de 512 mN. De ce fait, il est possible d’en déduire que plus l’enfant est petit, plus la douleur sera largement ressentie. Par conséquent, la sensibilité chez les prématurés est plus importante que celle observée chez les bébés qui ont eu l’occasion de naître après 9 mois de grossesse. Ces conclusions cassent ainsi le mythe d’il y a plusieurs décennies, car à l’époque les professionnels estimaient que le cerveau n’était pas assez formé.

Les bébés ressentent même la douleur lorsqu’ils sont des fœtus

La douleur est donc ressentie chez les bébés et elle ne doit pas être négligée. Des scientifiques sont même allés un peu plus loin en révélant que le fœtus avait la possibilité de ressentir la douleur et cela serait constaté dès le second trimestre de la grossesse. Pour savoir si un nourrisson est en souffrance, il suffit de regarder son visage qui a tendance à être expressif. La qualité du sommeil ainsi que les mouvements du corps et le rythme cardiaque sont des éléments à prendre en compte pour évaluer la douleur chez les plus jeunes.