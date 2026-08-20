Besançon : Trois victimes graves d’une fusillade, enquête toujours en cours sans suspect arrêté

Besançon est touchée de plein fouet par une fusillade dans le quartier Planoise , laissant trois victimes graves ; l’enquête est en cours et aucun suspect arrêté à ce stade . Je vous raconte ce que l’on sait, ce que l’on ignore encore et pourquoi cette affaire alimente des échanges sur la sécurité et les faits divers dans notre ville.

Âge Blessures Pronostic Observations 19 Blessé par arme à feu Engagé au moment des soins Conduit vers l’hôpital ; victime présente à l’arrivée 20 Blessé par arme à feu Engagé au moment des soins Transféré rapidement vers un établissement ; état suivi 40 Blessé par arme à feu Engagé puis stabilisé Premier pronostic favorable après le bilan initial

Ce que l’enquête dit pour l’instant

Selon le parquet, trois hommes âgés de 19, 20 et 40 ans ont été grièvement blessés dans la soirée du mercredi 12 août, dans la rue , devant une épicerie du quartier Planoise . Le véhicule des auteurs a été vu s’éloigner après les tirs, qui auraient impliqué deux armes différentes.

Les secours ont pris en charge deux victimes sur place et une troisième s’est rendue par ses propres moyens au CHU. Le parquet précise que, malgré ce démarrage tourmenté, les pronostics vitaux des victimes ne sont plus engagés à l’aube du lendemain.

Du côté des enquêteurs, la DCOS de Besançon est saisie de l’affaire. Les premières constatations évoquent l’emploi d’un Kalachnikov de calibre 7,62 et d’un fusil utilisant des munitions de type chevrotine. Cette dualité d’armes conduit les enquêteurs à explorer plusieurs pistes, notamment l’hypothèse d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants.

La gendarmerie du Doubs a également retrouvé un véhicule incendié à Montferrand-le-Château, une piste potentielle sur l’identité des auteurs. L’ensemble de ces éléments est rassemblé et analysé, au fur et à mesure des dépositions et des vérifications sur le terrain.

Pour ceux qui s’interrogent sur le contexte et les suites immédiates, voici les points clefs à suivre :

Indices en cours d’exploitation : les enquêteurs exploitent les caméras, les témoignages et les trajectoires des véhicules impliqués pour retracer les déplacements des auteurs avant et après les tirs.

: les enquêteurs exploitent les caméras, les témoignages et les trajectoires des véhicules impliqués pour retracer les déplacements des auteurs avant et après les tirs. Hypothèses privilégiées : un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants est évoqué, sans que l’enquête n’écarte d’autres scénarios. La prudence demeure.

: un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants est évoqué, sans que l’enquête n’écarte d’autres scénarios. La prudence demeure. État des victimes : les trois hommes ont été hospitalisés ; les premiers bilans indiquent une évolution favorable, mais les autorités s’abstiennent de tout commentaire sur une disparition de chances de survie.

: les trois hommes ont été hospitalisés ; les premiers bilans indiquent une évolution favorable, mais les autorités s’abstiennent de tout commentaire sur une disparition de chances de survie. Réactivité des secours : les pompiers et les médecins ont rapidement pris en charge les blessés et assuré une prise en charge adaptée en milieu urbain.

Ce que disent les témoins et les premiers éléments

Plusieurs témoins évoquent l’arrivée d’un véhicule arrivé en coup de vent , puis des tirs nourris avant que les auteurs ne prennent la fuite. Le retour des éléments de l’enquête doit préciser le mode opératoire et le nombre d’individus impliqués . En attendant, les autorités appellent à la prudence et à la solidarité locale pour rassembler les témoignages utiles.

Pour ceux qui veulent vérifier d’autres cas similaires et mieux comprendre le cadre national, vous pouvez consulter des rappelez-vous de faits similaires ailleurs en France. Par exemple, un cas en Caen et une série d’attaques à l’international permettent de situer les enjeux et les dynamiques de violence urbaine.

Dans ce cadre, d’autres fiches d’actualités évoquent les efforts des forces de sécurité pour prévenir ce type d’événement et renforcer la présence policière dans les zones sensibles à travers le pays, rappelant que la lutte contre la violence passe aussi par le travail de terrain, l’éclairage et l’écoute des communautés locales.

En parallèle, quelques détails pratiques se dégagent : à Besançon, les autorités ont signalé une importante activité des enquêteurs et des moyens déployés afin de vérifier les itinéraires empruntés par les auteurs et les éventuels chiens de garde du crime qui pourraient être à l’origine du drame .

Pour les lecteurs curieux d’un regard plus global, d’autres articles internationaux montrent que l’on observe des scénarios de violence similaires et que les autorités répondent par des renforts, des enquêtes approfondies et des échanges avec les communautés touchées .

En bref, les éléments publics indiquent une fusillade à Besançon qui a blessé gravement trois personnes . Les investigations se poursuivent et aucun suspect n’a été interpellé pour le moment . Restez attentifs à notre couverture pour les évolutions et les conclusions qui éclaireront ce cas complexe , en particulier pour comprendre les mécanismes de violence dans les faits divers qui jalonnent notre quotidien.

Besançon demeure confrontée à une violence qui mobilise la police et les services d’urgence, et l’enquête n’a pas encore livré de verdict définitif sur les auteurs ou les motivations . Pour l’heure, les témoignages et les preuves techniques doivent encore être croisés afin de lever les zones d’ombre .

En fin de compte, l’objectif reste clair : rendre compte des faits, protéger la population et éclairer les ressorts de cette fusillade qui a bouleversé Besançon , tout en préservant le droit à l’information et la sécurité des témoins .

Besançon reste au cœur de l’attention publique ; la ville et ses habitants attendent des réponses précises sur les faits divers qui marquent notre actualité et sur les mesures qui permettront d’éviter de nouvelles violences dans ce secteur.

Autres articles qui pourraient vous intéresser